Yapay zekânın yeni dünya haritası
Jeopolitik, en basit tanımıyla coğrafyanın politika ile etkileşimini ve aktörler arası güç dağılımı üzerindeki etkisini anlamaya çalışan bir disiplindir. Devletlerin kapladığı yeryüzü alanları, sınırları, coğrafi konumları, denizlere ve kritik karasal alanlara açılan güzergâhları, topografik özellikleri, enerji ve ham maddeye erişim potansiyelleri, boğazları, limanları ve ticaret yolları bu çerçevede incelenir. Dönemsel olarak öne çıkan stratejik değerler, coğrafyaları da yeniden anlamlandırır ve jeopolitik önem kavramının değişken karakterini yansıtır. Tarihsel gelişime bakıldığında kimi zaman tuz veya baharat güzergâhlarının, kimi zaman sömürge arayışlarının, kimi zaman kömür ya da petrole ulaşımın, kimi zaman da ticaret yolları veya askerî lojistik imkânların değerli hâle geldiği görülür. Her dönemin yeryüzünde ulaşılması gereken stratejik bir değeri bulunur ve politik güç mücadeleleri de bu değer üzerinden şekillenir.
Nitekim 20. yüzyılın ilk yarısında iki büyük küresel savaşa sahne olan dünya arenası, esas olarak kömür-çelik üretimini ve petrole erişimi ön plana çıkarmıştı. Yüzyılın başından itibaren hız kazanan enerji merkezlerine ulaşma mücadelesi, toprağı değil, o toprağın derinliklerinde gizli hazineyi ele geçirme uğruna milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 1945 sonrası Soğuk Savaş süresince Orta Doğu’nun iştah kabartan zengin enerji kaynakları, ideolojik bloklar arası mücadeleyi yeni bir aşamaya taşımış ve savaşların cephesini Batı merkezinden bu coğrafyalara kaydırmıştı. 21. yüzyıla girildiğinde tüm dünya organizmasına kan pompalayan iki kalp, Orta Doğu ve Hazar Havzası'ydı. Jeopolitik teorinin özü de alanın kurucu babalarından Halford Mackinder’ın şu özet ifadesinde yatıyordu: “Dünyanın kalbini kontrol eden, Dünya Adası’na; yani dünyaya hükmeder.” Yüzyıla girişimizle birlikte, teknolojik gelişmelerin ürettiği yeni dinamikler zaman ve mekân algısını değiştirmeye başladı. Thomas Friedman’ın “Dünya Düzdür” sloganı, adeta bu yeni yaşamın şifrelerini veriyordu. Para, bilgi ve küresel hizmetler saniyeler içerisinde coğrafyaları aşıyor, kıtalar arası akış hayal edilemeyecek boyutlara ulaşıyordu. Küreselleşme, mal ve insan mobilitesini artırmış; siber sistemlerin ve sınır tanımayan askerî yeteneklerin gelişimi nedeniyle coğrafyasızlaşmadan söz edilir olmuştu. "Olmuştu" diyerek geçmiş zamana atıf yapıyorum; zira geldiğimiz noktada, dünya üzerindeki coğrafi alanların öneminin ve jeopolitik mücadelenin yeniden zirveye çıktığı bir zaman dilimindeyiz.
Soyut teknolojinin somut sınırları
İçinde bulunduğumuz yeni teknoloji dünyası ve yapay zekâ çağının, normal şartlarda siber alanın coğrafyasızlığını daha da belirginleştirmesi beklenirdi. Oysa yapay zekâ bize ne kadar soyut, sınırsız ve mekândan bağımsız görünse de varlığı ve altyapısı bir o kadar fiziksel ve coğrafyaya bağımlıdır. Büyük modelleri çalıştırmak için veri merkezlerine, onları beslemek için muazzam miktarda elektriğe, sistemleri soğutmak için soğuk suya ve uygun iklime, çip üretmek için kritik minerallere, veriyi taşımak için denizaltı kablolarına, bütün bunları korumak için de siyasi ve askerî güvenliğe ihtiyaç vardır. Kısacası yapay zekâ uzaylı değil, dünyalıdır; sadece teknolojik bir mesele olarak algılanamayacak kadar da dünyalılar arası politik rekabetin bir öznesidir. Bu yüzden yakın gelecekte, dünya üzerindeki some coğrafyaların jeostratejik değerini yeniden belirleyecek bir unsur olduğu açıktır. Dolayısıyla “Yapay zekâ yarışını kimin kazanacağı?” sorusunun cevabını bir başka soruda arayabiliriz: Yapay zekâ nasıl bir dünya haritasına ihtiyaç duyuyor?
Uluslararası Enerji Ajansı’na göre veri merkezleri, 2026 yılında bir yılda yüzde 17 artarak yaklaşık 485 TWh elektrik tüketti. 2030’da bu rakamın 945 TWh olması, yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin ise gelecek beş yılda 3 kattan fazla artması bekleniyor. Kısacası artık yalnızca teknoloji şirketlerinin elektrik faturasından bahsetmiyoruz. Veri merkezlerinin yoğunlaştığı bölgeler, yerel elektrik şebekeleri üzerinde yarattıkları aşırı yük nedeniyle riskli hâle gelmiş durumda. Bu şebeke sorunları önümüzdeki dönemde gündelik yaşamı, sanayi üretimini, lojistiği ve güvenliği derinden etkileyebilecek bir boyuta taşınabilir. Her birimiz giderek daha fazla yapay zekâ bağımlısı hâle geldiğimiz için bu tüketimin ve riskin katlanarak artacağı açıktır.
Yeni güç denklemi: Nükleer ve soğuk
Tam da bu nedenle sistemin bütününe baktığımızda, bu yeniçağda bol, ucuz ve kesintisiz elektrik üretebilmenin olağanüstü önemi ortaya çıkıyor. Elektrik üretimi artık sadece teknolojik değil, jeopolitik de bir konudur. Nükleer enerjinin yeniden hükümetlerin gündemine alınmasının temel nedenlerinden biri de budur. SMR denilen küçük modüler reaktörlerin yakında devreye girmesi kaçınılmaz görünüyor. Nitekim Google’ın 2024’te Kairos Power ile uzun vadeli bir anlaşma yaparak SMR ile üretilmiş elektrik talep etmesi bu süreçte önemli bir milattır. Benzer biçimde Microsoft’un Constellation Energy ile yaptığı 20 yıllık nükleer tabanlı elektrik anlaşmaları, Amazon’un farklı şirketlerle yaptığı SMR yatırımları, Meta’nın nükleer enerji sözleşmeleri, teknoloji dünyası ile enerji sektörü arasındaki yoğun etkileşimi gözler önüne seriyor. Yapay zekâ açısından ikinci kritik konu, su ve soğuk ortama erişimdir. Yapay zekâ işlemcilerinin ürettiği ısı arttıkça, soğutma teknolojisi veri merkezlerinin en büyük fiziksel sorunlarından birine dönüşüyor. Dolayısıyla dünya haritasında daha önce pek de hesaba katılmayan bir doğal kaynak stratejik değer kazanıyor: Soğuk. Yerkürenin kuzey coğrafyası şimdilerde yalnızca klasik enerji kaynakları nedeniyle değil, düşük sıcaklıkların soğutma maliyetlerine sağladığı avantaj nedeniyle de önem kazanmış durumda. ABD'nin Kanada ve Grönland’a olan ilgisi bu yüzden boşuna değil. Yüzyıllarca sıcak denizlere inmeye çalışan büyük güçler, artık soğuk denizlere ve coğrafyalara çıkma peşinde. Yapay zekâ coğrafyasının üçüncü stratejik alanı ise kritik minerallerin bulunduğu bölgelerdir. Zira yapay zekâ sadece yazılımdan ibaret değildir; bakırdan silisyuma, lityumdan galyuma, germanyumdan nadir toprak elementlerine kadar uzanan devasa bir ham madde zincirine ihtiyaç duyar. Çipler için ayrı, elektrik altyapısı için ayrı, enerji depolama teknolojileri için ayrı mineral ve madenlere gereksinim vardır. Çin’in bu konudaki olağanüstü tedarik ve işleme avantajı, özellikle ABD tarafından en yüksek ulusal güvenlik risklerinden biri olarak algılanıyor. Kısacası yeni jeopolitik, yepyeni bir dille yeniden yazılıyor.
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