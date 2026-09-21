Yapay zekânın yeni dünya haritası

Jeopolitik, en basit tanımıyla coğraf­yanın politika ile et­kileşimini ve aktör­ler arası güç dağılımı üzerindeki etkisini anlamaya çalışan bir disiplindir. Devletle­rin kapladığı yeryü­zü alanları, sınırla­rı, coğrafi konumla­rı, denizlere ve kritik karasal alanlara açılan güzergâh­ları, topografik özellikleri, ener­ji ve ham maddeye erişim potan­siyelleri, boğazları, limanları ve ticaret yolları bu çerçevede in­celenir. Dönemsel olarak öne çı­kan stratejik değerler, coğrafya­ları da yeniden anlamlandırır ve jeopolitik önem kavramının de­ğişken karakterini yansıtır. Ta­rihsel gelişime bakıldığında kimi zaman tuz veya baharat güzer­gâhlarının, kimi zaman sömür­ge arayışlarının, kimi zaman kö­mür ya da petrole ulaşımın, ki­mi zaman da ticaret yolları veya askerî lojistik imkânların değer­li hâle geldiği görülür. Her döne­min yeryüzünde ulaşılması gere­ken stratejik bir değeri bulunur ve politik güç mücadeleleri de bu değer üzerinden şekillenir.

Nitekim 20. yüzyılın ilk yarı­sında iki büyük küresel savaşa sahne olan dünya arenası, esas olarak kömür-çelik üretimini ve petrole erişimi ön plana çıkar­mıştı. Yüzyılın başından itiba­ren hız kazanan enerji merkezle­rine ulaşma mücadelesi, toprağı değil, o toprağın derinliklerinde gizli hazineyi ele geçirme uğru­na milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 1945 sonrası Soğuk Savaş süresince Orta Doğu’nun iştah kabartan zengin enerji kaynakları, ideolo­jik bloklar arası mücadeleyi ye­ni bir aşamaya taşımış ve savaş­ların cephesini Batı merkezin­den bu coğrafyalara kaydırmıştı. 21. yüzyıla girildiğinde tüm dün­ya organizmasına kan pompala­yan iki kalp, Orta Doğu ve Hazar Havzası'ydı. Jeopolitik teorinin özü de alanın kurucu babaların­dan Halford Mackinder’ın şu özet ifadesinde yatıyordu: “Dün­yanın kalbini kontrol eden, Dün­ya Adası’na; yani dünyaya hük­meder.” Yüzyıla girişimizle bir­likte, teknolojik gelişmelerin ürettiği yeni dinamikler zaman ve mekân algısını değiştirme­ye başladı. Thomas Friedman’ın “Dünya Düzdür” sloganı, adeta bu yeni yaşamın şifrelerini veri­yordu. Para, bilgi ve küresel hiz­metler saniyeler içerisinde coğ­rafyaları aşıyor, kıtalar arası akış hayal edilemeyecek boyutlara ulaşıyordu. Küreselleşme, mal ve insan mobilitesini artırmış; si­ber sistemlerin ve sınır tanıma­yan askerî yeteneklerin gelişimi nedeniyle coğrafyasızlaşmadan söz edilir olmuştu. "Olmuştu" di­yerek geçmiş zamana atıf yapı­yorum; zira geldiğimiz noktada, dünya üzerindeki coğrafi alanla­rın öneminin ve jeopolitik müca­delenin yeniden zirveye çıktığı bir zaman dilimindeyiz.

Soyut teknolojinin somut sınırları

İçinde bulunduğumuz yeni teknoloji dünyası ve yapay zekâ çağının, normal şartlarda si­ber alanın coğrafyasızlığını da­ha da belirginleştirmesi bekle­nirdi. Oysa yapay zekâ bize ne kadar soyut, sınırsız ve mekân­dan bağımsız görünse de varlığı ve altyapısı bir o kadar fiziksel ve coğrafyaya bağımlıdır. Büyük modelleri çalıştırmak için veri merkezlerine, onları beslemek için muazzam miktarda elektri­ğe, sistemleri soğutmak için so­ğuk suya ve uygun iklime, çip üretmek için kritik minerallere, veriyi taşımak için denizaltı kab­lolarına, bütün bunları korumak için de siyasi ve askerî güvenli­ğe ihtiyaç vardır. Kısacası yapay zekâ uzaylı değil, dünyalıdır; sa­dece teknolojik bir mesele olarak algılanamayacak kadar da dün­yalılar arası politik rekabetin bir öznesidir. Bu yüzden yakın ge­lecekte, dünya üzerindeki some coğrafyaların jeostratejik değe­rini yeniden belirleyecek bir un­sur olduğu açıktır. Dolayısıyla “Yapay zekâ yarışını kimin kaza­nacağı?” sorusunun cevabını bir başka soruda arayabiliriz: Yapay zekâ nasıl bir dünya haritasına ihtiyaç duyuyor?

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre veri merkezleri, 2026 yılın­da bir yılda yüzde 17 artarak yak­laşık 485 TWh elektrik tüketti. 2030’da bu rakamın 945 TWh olması, yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketimi­nin ise gelecek beş yılda 3 kattan fazla artması bekleniyor. Kısa­cası artık yalnızca teknoloji şir­ketlerinin elektrik faturasından bahsetmiyoruz. Veri merkezle­rinin yoğunlaştığı bölgeler, ye­rel elektrik şebekeleri üzerinde yarattıkları aşırı yük nedeniyle riskli hâle gelmiş durumda. Bu şebeke sorunları önümüzdeki dönemde gündelik yaşamı, sana­yi üretimini, lojistiği ve güvenliği derinden etkileyebilecek bir bo­yuta taşınabilir. Her birimiz gi­derek daha fazla yapay zekâ ba­ğımlısı hâle geldiğimiz için bu tüketimin ve riskin katlanarak artacağı açıktır.

Yeni güç denklemi: Nükleer ve soğuk

Tam da bu nedenle sistemin bütününe baktığımızda, bu ye­niçağda bol, ucuz ve kesinti­siz elektrik üretebilmenin ola­ğanüstü önemi ortaya çıkıyor. Elektrik üretimi artık sadece teknolojik değil, jeopolitik de bir konudur. Nükleer enerjinin ye­niden hükümetlerin gündemi­ne alınmasının temel nedenle­rinden biri de budur. SMR deni­len küçük modüler reaktörlerin yakında devreye girmesi kaçı­nılmaz görünüyor. Nitekim Go­ogle’ın 2024’te Kairos Power ile uzun vadeli bir anlaşma yaparak SMR ile üretilmiş elektrik ta­lep etmesi bu süreçte önemli bir milattır. Benzer biçimde Micro­soft’un Constellation Energy ile yaptığı 20 yıllık nükleer tabanlı elektrik anlaşmaları, Amazon’un farklı şirketlerle yaptığı SMR ya­tırımları, Meta’nın nükleer ener­ji sözleşmeleri, teknoloji dünya­sı ile enerji sektörü arasındaki yoğun etkileşimi gözler önüne seriyor. Yapay zekâ açısından ikinci kritik konu, su ve soğuk ortama erişimdir. Yapay zekâ iş­lemcilerinin ürettiği ısı arttık­ça, soğutma teknolojisi veri mer­kezlerinin en büyük fiziksel so­runlarından birine dönüşüyor. Dolayısıyla dünya haritasında daha önce pek de hesaba katıl­mayan bir doğal kaynak stratejik değer kazanıyor: Soğuk. Yerküre­nin kuzey coğrafyası şimdilerde yalnızca klasik enerji kaynakları nedeniyle değil, düşük sıcaklık­ların soğutma maliyetlerine sağ­ladığı avantaj nedeniyle de önem kazanmış durumda. ABD'nin Ka­nada ve Grönland’a olan ilgisi bu yüzden boşuna değil. Yüzyıllar­ca sıcak denizlere inmeye çalı­şan büyük güçler, artık soğuk de­nizlere ve coğrafyalara çıkma pe­şinde. Yapay zekâ coğrafyasının üçüncü stratejik alanı ise kritik minerallerin bulunduğu bölge­lerdir. Zira yapay zekâ sadece yazılımdan ibaret değildir; ba­kırdan silisyuma, lityumdan gal­yuma, germanyumdan nadir top­rak elementlerine kadar uzanan devasa bir ham madde zinciri­ne ihtiyaç duyar. Çipler için ayrı, elektrik altyapısı için ayrı, ener­ji depolama teknolojileri için ay­rı mineral ve madenlere gerek­sinim vardır. Çin’in bu konuda­ki olağanüstü tedarik ve işleme avantajı, özellikle ABD tarafın­dan en yüksek ulusal güvenlik risklerinden biri olarak algılanı­yor. Kısacası yeni jeopolitik, yep­yeni bir dille yeniden yazılıyor.