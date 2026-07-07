Yapay zekânın yeni faturası: Token giderleri!

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Token, yapay zekâ­nın taksimetresi­dir. Nasıl elektrik fa­turası kilovatsaatle, telefon faturası da­kikayla, kargo ücreti ağırlıkla, hacimle he­saplanıyorsa; yapay zekâ faturası da bü­yük ölçüde token ile hesaplanır.

Token, modele ver­diğimiz sorunun, yüklediğimiz belgenin, yazdırdığımız cevabın, ürettirdiğimiz kodun ve çalış­tırdığımız ajanın parçalara bö­lünmüş veri birimidir. Kısa bir e-posta düzeltmesi az token ya­kar; 80 sayfalık sözleşme analizi, kod yazdırma, test ettirme ve ra­porlama çok token yakar.

Bu yüzden yapay zekâ kullanı­mında artık “kaç kişi lisans al­dı?” sorusuyla değil, “kim, hangi iş için, hangi modelde, kaç token harcadı ve bunun karşılığında ne üretti?” soru­suyla yönetilmelidir.

Muhasebe fişlerinde yeni kalem: Token!

Şirketler yapay zekâyı önce hız­landırıcı gibi sahaya sürdü. Şim­di muhasebe fişleri masaya düşü­yor. Tesla’nın 6 Temmuz 2026’dan itibaren çalışan başına haftalık 200 $ sınırı koyması, sıradan bir iç yazışma değil. Çünkü bu sınır, Musk’ın kendi yapay zekâ ara­cı Grok’u kapsamıyor. Rakip mo­deller bütçe duvarına çarparken, Grok’un bu sınıra takılmaması ça­lışan tercihini teknik kaliteden çok harcama kuralına bağlama amacı güdüyor.

Tesla, mühendislerini ay­larca Claude, GPT, Gemini, Grok ve Cursor gibi araçlar­la çalışmaya teşvik etti. Kulla­nım arttı, kimi ekiplerde haftalık binlerce dolarlık tüketim oluştu. Uber de 2026 yapay zekâ kodla­ma bütçesini dört ayda tükettiği­ni gördü.

Microsoft bazı Claude Code lisanslarını kapatıp ekipleri Git­Hub Copilot CLI’a, yani komut satırı yardımcısına yönlendir­di. İsviçreli yatırım bankası UBS’in teknoloji yöneticileriy­le yaptığı araştırma da bunu gös­teriyor: Şirketlerin yaklaşık %60’ı yapay zekâ harcamala­rına sınır koyuyor.

Kurumsal yapay zekâ artık yal­nızca model gücüyle değil, bütçe mimarisiyle de ölçülecek.

YZ kullanımı “deneysel büt­çe” olmaktan çıkıyor; ana faali­yet giderine dönüşüyor.

YZ devriminde faturayı büyüten tek unsur token olmayacak. Bütçe­lerde artık şunlar yer alacak:

1 GPU (grafik işlemci), NPU (sinir ağı işlemcisi) ve sunu­cu alımı; çünkü karmaşık model­ler standart işlemcilerle çalışmı­yor.

2 Bulut çıkarım gideri; çünkü model eğitimde ve kullanımda işlem gücü tüketiyor.

3 Veri depolama-yedekleme gideri; çünkü çok formatlı ka­yıt hacmi hızla büyüyor.

4 Veri temizleme, etiketleme ve zenginleştirme hizmeti; çünkü kirli veri modeli de hatalı ka­rar aldırıyor.

5 Vektör veritabanı ve ku­rumsal arama altyapısı; çün­kü şirket belgelerini modele bağla­mak ayrı katman istiyor.

6 API (uygulama programla­ma arayüzü), entegrasyon ve orkestrasyon platformları; çünkü yapay zekâ ERP, CRM, insan kaynakları ve hukuk sistemlerine bağlanmadan sonuç üretmiyor.

7 Siber güvenlik, erişim yöne­timi ve veri sızıntısı önleme araçları; çünkü hassas veriyi dış modellere taşıma riski artıyor.

8 Model yönlendirme yazılı­mı; çünkü her işi en pahalı mo­dele göndermek, her toplantıya kı­demli danışmanı sokmaya benzi­yor.

9 İzleme, ölçüm ve FinOps (fi­nansal operasyon) yazılım­ları; çünkü maliyet, performans ve çıktı ilişkisi görünmeden yöneti­lemiyor.

10 Uyum, denetim ve huku­ki danışmanlık; çünkü te­lif, kişisel veri, ayrımcılık ve so­rumluluk soruları büyüyor.

11 Eğitim ve değişim yöne­timi; çünkü araç çoğaldıkça yanlış kullanım, gölge sistem ve tü­ketim de çoğalıyor.

12 Enerji, soğutma ve veri merkezi kapasitesi; çün­kü her yeni ajan elektrik ve soğut­ma istiyor.

Özet: Gartner, 2026’da dünya yapay zekâ harcamasının 2,52 trilyon dolara çıkacağını, ya­pay zekâ altyapısının tek başı­na 1,36 trilyon doları aşacağını öngörüyor.

Ajan modellerin standart sohbet robotlarına göre görev başına 5 ila 30 kat fazla token tüketmesi bek­leniyor. Öyle ki modellerin ucuz­laması bile toplam faturayı düşür­meye yetmeyecek. Nur topu gibi yeni bir probleminiz var. Hayır­lı çözümler dilerim…