Yapay zekâya 2027’de 4 milyar dolar yatırım

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Türkiye’nin yapay zekâ gün­demi strateji ve uygulamalar yanında açıklanan planlar çerçe­vesinde yatırımlarla da ivme ka­zanıyor. Türkiye Yapay Zekâ Ey­lem Planı 2026–2030, Orta Va­deli Program (OVP) ve açıklanan yatırım destekleri birlikte değer­lendirildiğinde, yapay zekâ yatı­rımları 2027’de belirgin biçimde hızlanması bekleniyor.

Kamu yatırımları, veri merkezi ve hesaplama altyapıları, özel sek­tör yatırımları, yatırım teşvikleri, girişim sermayesi, Ar-Ge destekle­ri ve insan kaynağı programları gibi birçok farklı kanaldan ilerleyecek.

Kamu yatırımlarından yapay zekâya yüzde 2

Türkiye YZ Eylem Planının en dikkat çekici kararlarından biri, ka­mu yatırım programlarından YZ projelerine en az yüzde 2 pay ay­rılması. 2026 Kamu Yatırım Prog­ramı yatırım ödeneği üzerinden hesaplayınca yaklaşık 40 milyar TL’lik bir büyüklüğe karşılık geli­yor. 2027 Kamu Yatırım Programı­nın büyümesi halinde kamu tarafın­da 50 milyar TL ve üzeri YZ yatırım kapasitesi oluşacak gibi duruyor. (Tablo 1)

Buradaki kaynak YZ projelerinin ihtiyaç duyduğu GPU ve sunucular­dan veri altyapısına, yazılımdan en­tegrasyona kadar geniş bir yatırım alanına karşılık geliyor.

Altyapıya büyük yatırım

Hedeflerden biri 2030’a kadar ve­ri merkezi kurulu gücünü en az 1 gi­gavata çıkarmak.

Veri merkezi, bulut ve yapay zekâ altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlık­lı kaynağın harekete geçirilmesi hedefleniyor.

Bu dönüşümü destekleyecek HIT programlarında da önemli büyük­lükler açıklandı.(Tablo 2)

Yatırım zincirinin diğer parçaları : Girişimler, Ar-Ge ve GSYF

YZ girişimlerinin finansmanı için de yeni kaynaklar devreye gi­riyor. YZ odaklı Girişim sermayesi fonlarına 150 milyon dolarlık ka­mu kaynağı yönlendirilmesi ön­görülüyor. Ayrıca TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrıları, Türkçe büyük dil modeli çalışmaları, üni­versite-sanayi projeleri ve diğer araştırma destekleri bulunuyor. (Tablo3)

İnsan kaynağı tarafında ilk iki yılda 5 milyon kişiye YZ okuryazar­lığı, 10 bin ileri düzey YZ uzmanı ve 100 bin YZ profesyoneli yetiştiril­mesi hedefleniyor.

2027’de ortaya çıkan yatırım ölçeği

Açıklanan çok yıllı programla­rın, kamu yatırım hedeflerinin ve özel sektör yatırım perspektifinin 2027’ye muhtemel yansımalarını birlikte değerlendirdiğimizde şöy­le bir ölçek ortaya çıkıyor (Tablo4):

Bu tablo, çıklanmış çok yıllı prog­ramların ve yatırım hedeflerinin 2027’ye muhtemel yansımasına iliş­kin bir ölçeklendirmedir.

Yapay zekâ artık milli ölçekte bir yatırım alanı

Ortaya çıkan tablo önemli.

Türkiye’de YZ artık yalnızca teknoloji şirketlerinin veya bir­kaç kamu kurumunun konusu ol­maktan çıkıyor. Kamu yatırımla­rı, veri merkezleri, telekom alt­yapısı, girişimler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve serma­ye fonları giderek aynı ekosistemin parçaları haline geliyor. Kamunun başarılı yerli yapay zekâ çözümleri­nin ilk alıcısı ve en güçlü referansı olması hedefi de bu dönüşümün sek­tör açısından önemli boyutlarından biri. Bu nedenle 2027, Türkiye’nin yapay zekâda yatırım dönemine güçlü biçimde geçeceği yıl olmaya aday. Bugün açıklanan programlara ve yatırım perspektifine baktığımız­da artık milyon dolarlık projelerden değil, milyarlarca dolarlık bir ya­pay zekâ ekonomisinin oluşma­sından söz ediyoruz. 2030’a ilerler­ken Türkiye’nin yapay zekâ ekosis­teminin hem kamu hem özel sektör tarafında bugünkünden çok daha büyük bir ekonomik ve teknolojik alan haline geleceği görülüyor.