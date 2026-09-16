Yapay zekâya 2027’de 4 milyar dolar yatırım
Türkiye’nin yapay zekâ gündemi strateji ve uygulamalar yanında açıklanan planlar çerçevesinde yatırımlarla da ivme kazanıyor. Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı 2026–2030, Orta Vadeli Program (OVP) ve açıklanan yatırım destekleri birlikte değerlendirildiğinde, yapay zekâ yatırımları 2027’de belirgin biçimde hızlanması bekleniyor.
Kamu yatırımları, veri merkezi ve hesaplama altyapıları, özel sektör yatırımları, yatırım teşvikleri, girişim sermayesi, Ar-Ge destekleri ve insan kaynağı programları gibi birçok farklı kanaldan ilerleyecek.
Kamu yatırımlarından yapay zekâya yüzde 2
Türkiye YZ Eylem Planının en dikkat çekici kararlarından biri, kamu yatırım programlarından YZ projelerine en az yüzde 2 pay ayrılması. 2026 Kamu Yatırım Programı yatırım ödeneği üzerinden hesaplayınca yaklaşık 40 milyar TL’lik bir büyüklüğe karşılık geliyor. 2027 Kamu Yatırım Programının büyümesi halinde kamu tarafında 50 milyar TL ve üzeri YZ yatırım kapasitesi oluşacak gibi duruyor. (Tablo 1)
Buradaki kaynak YZ projelerinin ihtiyaç duyduğu GPU ve sunuculardan veri altyapısına, yazılımdan entegrasyona kadar geniş bir yatırım alanına karşılık geliyor.
Altyapıya büyük yatırım
Hedeflerden biri 2030’a kadar veri merkezi kurulu gücünü en az 1 gigavata çıkarmak.
Veri merkezi, bulut ve yapay zekâ altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağın harekete geçirilmesi hedefleniyor.
Bu dönüşümü destekleyecek HIT programlarında da önemli büyüklükler açıklandı.(Tablo 2)
Yatırım zincirinin diğer parçaları : Girişimler, Ar-Ge ve GSYF
YZ girişimlerinin finansmanı için de yeni kaynaklar devreye giriyor. YZ odaklı Girişim sermayesi fonlarına 150 milyon dolarlık kamu kaynağı yönlendirilmesi öngörülüyor. Ayrıca TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrıları, Türkçe büyük dil modeli çalışmaları, üniversite-sanayi projeleri ve diğer araştırma destekleri bulunuyor. (Tablo3)
İnsan kaynağı tarafında ilk iki yılda 5 milyon kişiye YZ okuryazarlığı, 10 bin ileri düzey YZ uzmanı ve 100 bin YZ profesyoneli yetiştirilmesi hedefleniyor.
2027’de ortaya çıkan yatırım ölçeği
Açıklanan çok yıllı programların, kamu yatırım hedeflerinin ve özel sektör yatırım perspektifinin 2027’ye muhtemel yansımalarını birlikte değerlendirdiğimizde şöyle bir ölçek ortaya çıkıyor (Tablo4):
Bu tablo, çıklanmış çok yıllı programların ve yatırım hedeflerinin 2027’ye muhtemel yansımasına ilişkin bir ölçeklendirmedir.
Yapay zekâ artık milli ölçekte bir yatırım alanı
Ortaya çıkan tablo önemli.
Türkiye’de YZ artık yalnızca teknoloji şirketlerinin veya birkaç kamu kurumunun konusu olmaktan çıkıyor. Kamu yatırımları, veri merkezleri, telekom altyapısı, girişimler, üniversiteler, araştırma merkezleri ve sermaye fonları giderek aynı ekosistemin parçaları haline geliyor. Kamunun başarılı yerli yapay zekâ çözümlerinin ilk alıcısı ve en güçlü referansı olması hedefi de bu dönüşümün sektör açısından önemli boyutlarından biri. Bu nedenle 2027, Türkiye’nin yapay zekâda yatırım dönemine güçlü biçimde geçeceği yıl olmaya aday. Bugün açıklanan programlara ve yatırım perspektifine baktığımızda artık milyon dolarlık projelerden değil, milyarlarca dolarlık bir yapay zekâ ekonomisinin oluşmasından söz ediyoruz. 2030’a ilerlerken Türkiye’nin yapay zekâ ekosisteminin hem kamu hem özel sektör tarafında bugünkünden çok daha büyük bir ekonomik ve teknolojik alan haline geleceği görülüyor.
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