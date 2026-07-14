Yapay zekâyı gerçek işe dönüştüren yeni meslek!

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Şirketler yapay zekâ araçlarına milyarlar­ca lira harcıyor. Ancak satın alınan sis­temlerin çoğu gerçek iş süreçlerine yerleşe­miyor. Dünyanın büyük teknoloji şirketleri şimdi bu sorunu çözmek için, ille de yazılım­cı olmayı gerektirmeyen binlerce “yapay zekâ uygulama mühendisi” yetiştiriyor. Bu gelişme patronlara yeni bir ekip modeli, çalışanlara ve iş arayanlara ise yeni bir kari­yer alanı açıyor.

*FDE (Forward-Deployed Engineer), müşterinin iş süreçlerinin içinde çalışan uy­gulama mühendisi, iş dünyasında hızla yük­selen yeni bir rol.

Bu kişiler yalnızca yazılım ve algo­ritma geliştirmekle kalmıyor. Müşteri­nin fabrikasına, bankasına, hastanesine ve­ya ofisine gidiyor; çalışanlarla birlikte çalı­şıyor. Üretim hattını, kredi sürecini, insan kaynakları işleyişini veya müşteri hizmetle­rini inceliyor. Gerçek darboğazı buluyor. Ar­dından yapay zekâyı mevcut sisteme uyarlı­yor, çalışan bir çözüm geliştiriyor ve sonucu ölçüyor.

Bu çalışma biçimini yıllar önce Palantir (ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirke­ti) yaygınlaştırdı. Üretken yapay zekâ dalga­sıyla birlikte rolün önemi hızla arttı.

Çünkü şirketlerin elinde yapay zekâ prog­ramları, ücretli üyelikler ve sayısız deneme var. Asıl ihtiyaç; bu teknolojileri şirketin ve­rileri, çalışanları ve işleyişiyle birleştirerek somut sonuca dönüştürebilmek.

FDE örnekleri

- AWS (Amazon Web Services – Ama­zon’ın şirketlere bulut bilişim ve yapay zekâ hizmetleri sunan birimi), müşterilerin ekip­leriyle birlikte çalışacak yapay zekâ uzman­ları için 1 milyar dolarlık yeni bir yapılan­ma başlattı. Uzmanlar, müşterilerin yanında yaklaşık 45 günlük dönemler halinde çalışa­cak. Bu alandaki çalışan talebi 2023–2025 arasında 42 kat arttı.

- TCS (Tata Consultancy Services – Hin­distan merkezli küresel bilgi teknolojileri ve danışmanlık şirketi) ise 8.900 kişiye kadar ulaşabilecek bir yapay zekâ uygulama eki­bi kurmayı planlıyor. Şirket, bu ihtiyacı ye­ni çalışanlar alarak mı, mevcut çalışanlarını eğiterek mi karşılayacağına henüz karar ver­medi.

Tekrar hatırlatayım; bu kariyer yalnız­ca yazılımcılara açık değil. Finans uzman­ları, insan kaynakları yöneticileri, üretimci­ler, analistler ve ürün yöneticileri de sektör bilgilerini yapay zekâ becerileriyle birleşti­rerek bu role yaklaşabilir;

- Teknik bilgi ve merak,

- İletişim, sorun çözme ve süreç bilgisi,

- Sonuç alma ve sorumluluk üstlenme be­cerisi gerekiyor.

Patronlara önerim: Şirketinizde 30 gün­lük küçük bir yapay zekâ uygulama deneyi başlatın. Canınızı acıtan tek bir iş süreci se­çin. O işi yapan çalışan, teknik uzman ve veri güvenliği sorumlusundan oluşan küçük bir ekip kurun. Başlamadan önce harcanan za­manı, hata oranını ve maliyeti ölçün. Otuz gün sonra aynı üç göstergeyi yeniden değer­lendirin.

Veri güvenliği, yapay zekânın yapabileceği hatalar, yetki sınırları ve sistemin bakım so­rumluluğu da baştan belirlenmeli. Aksi hal­de hızlı geliştirilen çözüm; pahalı, kişiye ba­ğımlı ve büyütülemeyen bir projeye dönüşe­bilir.

Çalışanlar ve iş arayanlar için önerilerim:

1- Önce temel yapay zekâ okuryazarlığı ve doğru komut yazma (prompt) eğitimi alın.

2- Excel, Power BI gibi veri analizi; Power Automate, Make veya Zapier gibi kod yaz­madan yapılabilecek otomasyon araçlarını öğrenin.

3- Süreç haritalama, tasarım odaklı dü­şünme ve proje yönetimi eğitimleriyle bir işin nerede tıkandığını görme becerinizi ge­liştirin.

4- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), siber güvenlik ve yapay zekâ etiği­nin kurallarını öğrenin.

5- Kendi sektörünüzden bir sorun seçin. Çalışan bir örnek hazırlayın; sağladığınız zaman, maliyet veya kalite farkını rakamlar­la gösterin.

6- Bu çalışmayı CV’nize bir sertifika gi­bi değil, sonuçları ölçülmüş bir proje olarak ekleyin.

Yakında iş görüşmelerinde “Hangi yapay zekâ araçlarını biliyorsun?” sorusundan çok “Hangi sorunu çözdün, neyi hızlan­dırdın, ne kadar tasarruf ettirdin?” soru­su duyulacak.

Cevabınızı bugünden hazırlayın.