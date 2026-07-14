Yapay zekâyı gerçek işe dönüştüren yeni meslek!
Şirketler yapay zekâ araçlarına milyarlarca lira harcıyor. Ancak satın alınan sistemlerin çoğu gerçek iş süreçlerine yerleşemiyor. Dünyanın büyük teknoloji şirketleri şimdi bu sorunu çözmek için, ille de yazılımcı olmayı gerektirmeyen binlerce “yapay zekâ uygulama mühendisi” yetiştiriyor. Bu gelişme patronlara yeni bir ekip modeli, çalışanlara ve iş arayanlara ise yeni bir kariyer alanı açıyor.
*FDE (Forward-Deployed Engineer), müşterinin iş süreçlerinin içinde çalışan uygulama mühendisi, iş dünyasında hızla yükselen yeni bir rol.
Bu kişiler yalnızca yazılım ve algoritma geliştirmekle kalmıyor. Müşterinin fabrikasına, bankasına, hastanesine veya ofisine gidiyor; çalışanlarla birlikte çalışıyor. Üretim hattını, kredi sürecini, insan kaynakları işleyişini veya müşteri hizmetlerini inceliyor. Gerçek darboğazı buluyor. Ardından yapay zekâyı mevcut sisteme uyarlıyor, çalışan bir çözüm geliştiriyor ve sonucu ölçüyor.
Bu çalışma biçimini yıllar önce Palantir (ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirketi) yaygınlaştırdı. Üretken yapay zekâ dalgasıyla birlikte rolün önemi hızla arttı.
Çünkü şirketlerin elinde yapay zekâ programları, ücretli üyelikler ve sayısız deneme var. Asıl ihtiyaç; bu teknolojileri şirketin verileri, çalışanları ve işleyişiyle birleştirerek somut sonuca dönüştürebilmek.
FDE örnekleri
- AWS (Amazon Web Services – Amazon’ın şirketlere bulut bilişim ve yapay zekâ hizmetleri sunan birimi), müşterilerin ekipleriyle birlikte çalışacak yapay zekâ uzmanları için 1 milyar dolarlık yeni bir yapılanma başlattı. Uzmanlar, müşterilerin yanında yaklaşık 45 günlük dönemler halinde çalışacak. Bu alandaki çalışan talebi 2023–2025 arasında 42 kat arttı.
- TCS (Tata Consultancy Services – Hindistan merkezli küresel bilgi teknolojileri ve danışmanlık şirketi) ise 8.900 kişiye kadar ulaşabilecek bir yapay zekâ uygulama ekibi kurmayı planlıyor. Şirket, bu ihtiyacı yeni çalışanlar alarak mı, mevcut çalışanlarını eğiterek mi karşılayacağına henüz karar vermedi.
Tekrar hatırlatayım; bu kariyer yalnızca yazılımcılara açık değil. Finans uzmanları, insan kaynakları yöneticileri, üretimciler, analistler ve ürün yöneticileri de sektör bilgilerini yapay zekâ becerileriyle birleştirerek bu role yaklaşabilir;
- Teknik bilgi ve merak,
- İletişim, sorun çözme ve süreç bilgisi,
- Sonuç alma ve sorumluluk üstlenme becerisi gerekiyor.
Patronlara önerim: Şirketinizde 30 günlük küçük bir yapay zekâ uygulama deneyi başlatın. Canınızı acıtan tek bir iş süreci seçin. O işi yapan çalışan, teknik uzman ve veri güvenliği sorumlusundan oluşan küçük bir ekip kurun. Başlamadan önce harcanan zamanı, hata oranını ve maliyeti ölçün. Otuz gün sonra aynı üç göstergeyi yeniden değerlendirin.
Veri güvenliği, yapay zekânın yapabileceği hatalar, yetki sınırları ve sistemin bakım sorumluluğu da baştan belirlenmeli. Aksi halde hızlı geliştirilen çözüm; pahalı, kişiye bağımlı ve büyütülemeyen bir projeye dönüşebilir.
Çalışanlar ve iş arayanlar için önerilerim:
1- Önce temel yapay zekâ okuryazarlığı ve doğru komut yazma (prompt) eğitimi alın.
2- Excel, Power BI gibi veri analizi; Power Automate, Make veya Zapier gibi kod yazmadan yapılabilecek otomasyon araçlarını öğrenin.
3- Süreç haritalama, tasarım odaklı düşünme ve proje yönetimi eğitimleriyle bir işin nerede tıkandığını görme becerinizi geliştirin.
4- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), siber güvenlik ve yapay zekâ etiğinin kurallarını öğrenin.
5- Kendi sektörünüzden bir sorun seçin. Çalışan bir örnek hazırlayın; sağladığınız zaman, maliyet veya kalite farkını rakamlarla gösterin.
6- Bu çalışmayı CV’nize bir sertifika gibi değil, sonuçları ölçülmüş bir proje olarak ekleyin.
Yakında iş görüşmelerinde “Hangi yapay zekâ araçlarını biliyorsun?” sorusundan çok “Hangi sorunu çözdün, neyi hızlandırdın, ne kadar tasarruf ettirdin?” sorusu duyulacak.
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