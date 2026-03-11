Yapay zekâyı manuel kullanabilir miyiz?

Teknoloji kullanmayan ve/veya teknolo­jiyi rasyonel kullanmayan ve/veya tek­nolojiyi dahi verimsiz kullanan ortamlarda “yapay zekâ” ne yapabilir?

Yanıt:

Yanlışları artırabilir;

Verimsizliği katlayabilir…

***

Marjinal faydanın/verimin 5 birim alanda veya 5 makineyle veya yetenek geliştirmiş 5 mühendis ile alınabileceği bir yatırım, 1 birim alan veya 2 eski teknoloji makine veya 5 “ye­tenek geliştirdiği sanılan mühendis” ile yapıl­mışsa;

Ve bu alışkanlıklar “kültürel” olarak bırakı­lamıyorsa…

Veya…

5 birimlik üretimin talebi karşılayacağı alanda, 50 birimlik üretim kapasitesine çıkıl­mışsa;

Ve bu alışkanlıklar “kültürel” olarak bırakı­lamıyorsa…

Yapay zekâdan, bu alanlar için nasıl bir katkı beklenebilir?

***

Birçok ülke:

Kanun/kural tanımaz duruma geldi…

Birbiriyle çelişmeyen, evrensel kanunlara da sahip olsa; kural tanımazlar, kendi menfaat­leri doğrultusunda bir yol(unu) bulabiliyorsa…

Böyle bir ortamda “yapay zekâ” ne yapa­bilir?

***

Niteliksiz eğitim, ücrette/şartlarda/haklar­da adil olmayan çalışma hayatı, “Genele zarar vermiş ama kendi kazanmış, ben de yapabili­rim” gibi anlayışlar/alışkanlıklar;

Ve bunların nedeni/sonucu olan “sosyo-po­litik kültürel yapı” ortaklığıyla:

“Benden sonrası tufan” diye düşünebilmek, “normal” karşılanıyorsa…

Böyle bir ortamda “yapay zekâ” ne yapa­bilir?

VELHASIL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın, “Hedefimiz; Türkiye’yi yapay zekâ teknolojile­rinde tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte re­kabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkeler­den biri haline getirmek.” cümlesi önemli…

Hazırlanan Yapay Zekâ Eylem Planı için paydaşlardan önerilerin toplanacak olması da önemli…

İyi niyetle hazırlanacak, bir eylem planı­mızın daha olacak olması da önemli…

***

Ancak…

Birkaç araç, kural ihlali yapıp, girilmez yo­la girmişse ya da ters yönü kullanmışsa, yapay zekânın orayı ‘normal yol’ olarak algılayıp araç­ları yönlendireceği; can ve mal kayıplı büyük kazalara yol açtığı/açacağı bilinmeli…

Bu sadece bir örnek…

Bunun gibi binlerce örnek nedeniyle, “Güçlü Altyapı İçin” öncelikle, eğitimden/kültürel dö­nüşümden başlamamız gerekliliği görülmeli…