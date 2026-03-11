Yapay zekâyı manuel kullanabilir miyiz?
Teknoloji kullanmayan ve/veya teknolojiyi rasyonel kullanmayan ve/veya teknolojiyi dahi verimsiz kullanan ortamlarda “yapay zekâ” ne yapabilir?
Yanıt:
Yanlışları artırabilir;
Verimsizliği katlayabilir…
***
Marjinal faydanın/verimin 5 birim alanda veya 5 makineyle veya yetenek geliştirmiş 5 mühendis ile alınabileceği bir yatırım, 1 birim alan veya 2 eski teknoloji makine veya 5 “yetenek geliştirdiği sanılan mühendis” ile yapılmışsa;
Ve bu alışkanlıklar “kültürel” olarak bırakılamıyorsa…
Veya…
5 birimlik üretimin talebi karşılayacağı alanda, 50 birimlik üretim kapasitesine çıkılmışsa;
Ve bu alışkanlıklar “kültürel” olarak bırakılamıyorsa…
Yapay zekâdan, bu alanlar için nasıl bir katkı beklenebilir?
***
Birçok ülke:
Kanun/kural tanımaz duruma geldi…
Birbiriyle çelişmeyen, evrensel kanunlara da sahip olsa; kural tanımazlar, kendi menfaatleri doğrultusunda bir yol(unu) bulabiliyorsa…
Böyle bir ortamda “yapay zekâ” ne yapabilir?
***
Niteliksiz eğitim, ücrette/şartlarda/haklarda adil olmayan çalışma hayatı, “Genele zarar vermiş ama kendi kazanmış, ben de yapabilirim” gibi anlayışlar/alışkanlıklar;
Ve bunların nedeni/sonucu olan “sosyo-politik kültürel yapı” ortaklığıyla:
“Benden sonrası tufan” diye düşünebilmek, “normal” karşılanıyorsa…
Böyle bir ortamda “yapay zekâ” ne yapabilir?
VELHASIL
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın, “Hedefimiz; Türkiye’yi yapay zekâ teknolojilerinde tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte rekabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkelerden biri haline getirmek.” cümlesi önemli…
Hazırlanan Yapay Zekâ Eylem Planı için paydaşlardan önerilerin toplanacak olması da önemli…
İyi niyetle hazırlanacak, bir eylem planımızın daha olacak olması da önemli…
***
Ancak…
Birkaç araç, kural ihlali yapıp, girilmez yola girmişse ya da ters yönü kullanmışsa, yapay zekânın orayı ‘normal yol’ olarak algılayıp araçları yönlendireceği; can ve mal kayıplı büyük kazalara yol açtığı/açacağı bilinmeli…
Bu sadece bir örnek…
Bunun gibi binlerce örnek nedeniyle, “Güçlü Altyapı İçin” öncelikle, eğitimden/kültürel dönüşümden başlamamız gerekliliği görülmeli…
