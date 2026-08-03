Yapay zekâyı sahaya indirdik

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29 Temmuz’da “TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi’ni” nitelikli seçilmiş katı­lımcılarla, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, TOBB Başkanımız, kamunun üst düzey tem­silcileri, oda ve borsalarımız başkanları, KO­Bİ’ler ve sanayiciler ile bilişim yazılım tekno­loji sektörü ve STK temsilcilerinin yoğun ka­tılımıyla gerçekleştirdik.

Yazın sıcağında Türkiye’nin 53 şehrinden gelen reel sektörü teknolojiyi üretenlerle bu­luşturduk. Katılımcıların yüzde 50’ye yakı­nı KOBİ, sanayici ve Kamu üst düzey tem­silcilerinden, kalanı ise bilişim yazılım sek­tör temsilcilerinden oluştu. Türkiye’nin 62 şehrinden 10.000’in üzerinde başvuru aldık. Yaklaşık 600 kişinin Ankara dışından geldiği zirveye 1.500’ün üzerinde kişi katıldı.

Yapay zekâ artık yalnızca teknoloji şirket­lerinin değil; üretimin, ticaretin, ihracatın, finansın, tarımın, savunmanın ve kamu hiz­metlerinin ortak dönüşüm aracı olduğu zir­venin ana fikirlerinden biriydi. Yapay zekâ­yı üretime, satışa, ihracata, müşteri yöneti­mine, kaliteye, enerji verimliliğine ve karar süreçlerine taşımamız gerekiyor. TOBB İş Dünyası Zirve projemizle artık konuşmak­tan öteye geçip, yapay zekayı sahaya indir­meye karar verdik. Yerli üreticilerimizi teş­vik ederek, görünürlüğünü ve güvenilirliğini artırmayı ve KOBİ-sanayici ile buluşturarak iş birliği ortamlarının oluşmasını hedefledik.

Zirvede “Yapay zekâya nereden ve nasıl başlamalıyım?” sorusu yanıtlanmaya çalışıldı

Üç katmanlı bir modelle kurguladığımız zirvede, ana salonda vizyon ve yol haritala­rı, fuaye ve stantlarda yerli ürünler sunuldu. B2B masalarında da ihtiyaçlar, çözümler ve karar vericiler doğrudan buluştular. Katılım­cılardan öncelikli problemlerini belirlemele­rini, yerli ürünleri denemelerini ve bekledik­leri iş sonucunu açıkça ortaya koymalarını istedik. Artık başarımızı konuşmalarla değil, başlayacak projeler ve büyüyecek iş birlikle­riyle ölçeceğimizi aktardık.

Zirve programında bir ilki daha gerçekleştirdik

Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Mü­dürü ile Siber Güvenlik Başkanlığı Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürü karşılıklı sohbet formatında Türkiye’nin yapay zekâ vizyonu, stratejisi ve eylem planı; kamunun uygulama sorumluluğu, veri güvenliği ve yönetişim bo­yutunu birlikte ele alarak, merak edilen ko­nularda önemli açıklamalar yaptılar.

Türkiye’de yapay zekâ çözümü ve yetkin­liği var ancak işletme talebi henüz yeterince tanımlı ve olgunlaşmamış durumda.

Zirvede biri teknoloji odaklı diğeri de KO­Bİ ve sanayici odaklı yapay zeka panellerine E-Ticaret, Tarım, Telekomünikasyon, Kre­atif Endüstriler, Fintek, Medya ve Yazılım Meclis Başkanları katıldı. Türkiye’de 1.100’ü aşkın yapay zekâ girişimi bulunmasına rağ­men kurumsal entegrasyon oranının yüzde 7,5 düzeyinde kaldığı; iş dünyasındaki ilginin henüz yeterince tanımlanmış ihtiyaca, yatırı­ma ve uygulamaya dönüşmediği belirtildi.

Anadolu’ya uzanacak bu girişim ile farkın­dalığın ve otomasyona geçişin artacağı be­lirtildi. Panellerde veri yönetiminden insan kaynağına, fikrî mülkiyetten altyapıya, fi­nanstan tarıma kadar sektörlerde yapay zeka ile dönüşüm üzerine değerlendirmeler yapıl­dı, bilgiler paylaşıldı.

Fark et, istifade et, üret ve yönet

Türkiye’nin Yapay Zekâ Vizyonu ve Eylem Planı “Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet” ek­senleri içinde, yerli yazılım sektörü olarak “Üret” başlığına talip olduğumuzu belirttik. Üstlendiğimiz bu sorumluluk doğrultusun­da 36 bini aşkın yazılım firmamız ve 200 bini aşan nitelikli insan kaynağımız ile “Türkiye’de geliştirecek, ürünleştirecek ve dünyaya sata­cak kapasiteye sahip olduğumuzu aktardık.

Zirvede ayrıca Yazılım Meclisi olarak Ya­pay Zeka Komitemizde “KOBİ-Sanayici Ya­pay Zekâ Dönüşüm Masası”nı kuracak, “KOBİ ve Sanayide Yapay Zekâ Dönüşüm Rehberi”ni hazırlayacağız. Yazılım Sektörü Envanteri ve Yetkinlik Haritası’nı tamamlamak, “Türkiye Yapay Zekâ 100” programını hayata geçirme önerilerimizi ileteceğimizi belirttik.

Ankara’dan başlayıp, İstanbul’da daha bü­yük ve uluslararası bir buluşma ile büyütüp, ardından Anadolu’daki 10 şehrimize gitme­yi planlıyoruz. Bu sayde pilot projeleri, yerli ürün kullanımını ve sektöre yönelik yatırım­ları artırmayı, teknoloji ithalatını ve dışa ba­ğımlılığımızı azaltırken ihracatımızı yükselt­meyi hedefliyoruz

Verimizi bilgiye, bilgimizi ürüne, ürünü­müzü ihracata dönüştüreceğiz. Yapay zekâyı sahaya indirdik; şimdi üretme zamanı.