Yapay zekâyı sahaya indirdik
29 Temmuz’da “TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi’ni” nitelikli seçilmiş katılımcılarla, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, TOBB Başkanımız, kamunun üst düzey temsilcileri, oda ve borsalarımız başkanları, KOBİ’ler ve sanayiciler ile bilişim yazılım teknoloji sektörü ve STK temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdik.
Yazın sıcağında Türkiye’nin 53 şehrinden gelen reel sektörü teknolojiyi üretenlerle buluşturduk. Katılımcıların yüzde 50’ye yakını KOBİ, sanayici ve Kamu üst düzey temsilcilerinden, kalanı ise bilişim yazılım sektör temsilcilerinden oluştu. Türkiye’nin 62 şehrinden 10.000’in üzerinde başvuru aldık. Yaklaşık 600 kişinin Ankara dışından geldiği zirveye 1.500’ün üzerinde kişi katıldı.
Yapay zekâ artık yalnızca teknoloji şirketlerinin değil; üretimin, ticaretin, ihracatın, finansın, tarımın, savunmanın ve kamu hizmetlerinin ortak dönüşüm aracı olduğu zirvenin ana fikirlerinden biriydi. Yapay zekâyı üretime, satışa, ihracata, müşteri yönetimine, kaliteye, enerji verimliliğine ve karar süreçlerine taşımamız gerekiyor. TOBB İş Dünyası Zirve projemizle artık konuşmaktan öteye geçip, yapay zekayı sahaya indirmeye karar verdik. Yerli üreticilerimizi teşvik ederek, görünürlüğünü ve güvenilirliğini artırmayı ve KOBİ-sanayici ile buluşturarak iş birliği ortamlarının oluşmasını hedefledik.
Zirvede “Yapay zekâya nereden ve nasıl başlamalıyım?” sorusu yanıtlanmaya çalışıldı
Üç katmanlı bir modelle kurguladığımız zirvede, ana salonda vizyon ve yol haritaları, fuaye ve stantlarda yerli ürünler sunuldu. B2B masalarında da ihtiyaçlar, çözümler ve karar vericiler doğrudan buluştular. Katılımcılardan öncelikli problemlerini belirlemelerini, yerli ürünleri denemelerini ve bekledikleri iş sonucunu açıkça ortaya koymalarını istedik. Artık başarımızı konuşmalarla değil, başlayacak projeler ve büyüyecek iş birlikleriyle ölçeceğimizi aktardık.
Zirve programında bir ilki daha gerçekleştirdik
Millî Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürü ile Siber Güvenlik Başkanlığı Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürü karşılıklı sohbet formatında Türkiye’nin yapay zekâ vizyonu, stratejisi ve eylem planı; kamunun uygulama sorumluluğu, veri güvenliği ve yönetişim boyutunu birlikte ele alarak, merak edilen konularda önemli açıklamalar yaptılar.
Türkiye’de yapay zekâ çözümü ve yetkinliği var ancak işletme talebi henüz yeterince tanımlı ve olgunlaşmamış durumda.
Zirvede biri teknoloji odaklı diğeri de KOBİ ve sanayici odaklı yapay zeka panellerine E-Ticaret, Tarım, Telekomünikasyon, Kreatif Endüstriler, Fintek, Medya ve Yazılım Meclis Başkanları katıldı. Türkiye’de 1.100’ü aşkın yapay zekâ girişimi bulunmasına rağmen kurumsal entegrasyon oranının yüzde 7,5 düzeyinde kaldığı; iş dünyasındaki ilginin henüz yeterince tanımlanmış ihtiyaca, yatırıma ve uygulamaya dönüşmediği belirtildi.
Anadolu’ya uzanacak bu girişim ile farkındalığın ve otomasyona geçişin artacağı belirtildi. Panellerde veri yönetiminden insan kaynağına, fikrî mülkiyetten altyapıya, finanstan tarıma kadar sektörlerde yapay zeka ile dönüşüm üzerine değerlendirmeler yapıldı, bilgiler paylaşıldı.
Fark et, istifade et, üret ve yönet
Türkiye’nin Yapay Zekâ Vizyonu ve Eylem Planı “Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet” eksenleri içinde, yerli yazılım sektörü olarak “Üret” başlığına talip olduğumuzu belirttik. Üstlendiğimiz bu sorumluluk doğrultusunda 36 bini aşkın yazılım firmamız ve 200 bini aşan nitelikli insan kaynağımız ile “Türkiye’de geliştirecek, ürünleştirecek ve dünyaya satacak kapasiteye sahip olduğumuzu aktardık.
Zirvede ayrıca Yazılım Meclisi olarak Yapay Zeka Komitemizde “KOBİ-Sanayici Yapay Zekâ Dönüşüm Masası”nı kuracak, “KOBİ ve Sanayide Yapay Zekâ Dönüşüm Rehberi”ni hazırlayacağız. Yazılım Sektörü Envanteri ve Yetkinlik Haritası’nı tamamlamak, “Türkiye Yapay Zekâ 100” programını hayata geçirme önerilerimizi ileteceğimizi belirttik.
Ankara’dan başlayıp, İstanbul’da daha büyük ve uluslararası bir buluşma ile büyütüp, ardından Anadolu’daki 10 şehrimize gitmeyi planlıyoruz. Bu sayde pilot projeleri, yerli ürün kullanımını ve sektöre yönelik yatırımları artırmayı, teknoloji ithalatını ve dışa bağımlılığımızı azaltırken ihracatımızı yükseltmeyi hedefliyoruz
Verimizi bilgiye, bilgimizi ürüne, ürünümüzü ihracata dönüştüreceğiz. Yapay zekâyı sahaya indirdik; şimdi üretme zamanı.
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