Yapay zekâ artık bugünün üretim, verimlilik ve rekabet teknolojisi. Türkiye’nin önündeki asıl soru da artık “Bu gücü fabrikaya, KOBİ’ye, ihracat­çıya ve işletmelerin gerçek süreçlerine nasıl taşıya­cağız?” sorusudur.

29 Temmuz Çarşamba Crowne Plaza Ankara’da gerçekleşecek TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirve­si’ni tam da bu soruya somut karşılık vermek, bir yandan yerli firmalarımızın görünürlüğü ve bili­nirliğini artırmak bir yandan da kobi ve sanayiciyi firmalarımızla buluşturarak yerli üreticilerimize güvenmelerini sağlamak için tasarladık.

Yapay zekâyı sahaya indiriyoruz.

Teknolojiyi üretim hattıyla, yerli yazılım firma­sını sanayiciyle, girişimciyi yatırımcıyla, akademik bilgiyi ticari ürünle, kamu politikalarını da iş dün­yasının gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmak.

Türkiye’nin yapay zekâ vizyonu, stratejisi ve ey­lem planı, siber güvenlik perspektifi hakkında su­numların yanında fuaye alanlarında yerli firmala­rımızın ürünleri ve uygulama örneklerini de göre­ceğiz. İki ayrı B2B seansında yapay zekâ destekli eşleştirmeyle 1.000’in üzerinde planlı iş görüşmesi yapılacak. Artık hedef; rastlantısal tanışmalar de­ğil; demo, pilot, teklif, iş ortaklığı ve ihracat bağlan­tılarına dönüşecek ilişkiler kurmak.

TOBB’un sanayide yapay zekâ dönüşümüne sahip çıkması stratejik önemdedir.

Teknoloji firmaları yanında sanayinin, ticaretin, tarımın, finansın, savunmanın, sağlığın, e-ticare­tin, telekomünikasyonun, lojistiğin ve hizmetlerin ortak meselesi olan bu dönüşümde TOBB’un oda ve borsalarıyla reel ekonomiye ulaşan yapısı, kamu politikalarıyla işletmeler arasında güçlü bir uygu­lama köprüsü kurma imkânı sağlıyor olması strate­jik öneme sahiptir.

Cumhurbaşkanlığımız ve Sanayi ve Teknolo­ji Bakanlığımızca yürütülen Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı ile Millî Teknoloji Hamlesi önemli bir yön ortaya koymaktadır. Bu noktada iş dün­yası olarak stratejimizi, işletmenin üretim hat­tına, satışına, finansına ve müşteri deneyimine dokunarak ekonomik değere dönüştürmeye yö­nelik yürütmeliyiz. Zirvede kamu ile iş dünyası­nın aynı zeminde buluşması da bu nedenle kıy­metlidir. Dolayısıyla iş birliğini politika metnin­den pilot uygulamaya ve ölçeklenebilir sonuca taşımamız gerekiyor.

Bu dönüşümün merkezinde yerli yazılım teknolojileri bulunmak zorundadır.

Yapay zekânın dili yazılım, hammaddesi veri, öl­çeklenme zemini bulut ve hesaplama altyapısı, gü­ven unsuru siber güvenlik, sürdürülebilirlik gücü ise nitelikli insan kaynağıdır. Bu zincirin kritik hal­kaları bütünüyle dışarıdan sağlanırsa, elde edece­ğimiz verimlilik artarken teknoloji bağımlılığımız da büyüyebilir.

TCMB verileri bu riski açık biçimde gösteriyor. “Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmet­leri” kaleminde 2026’nın ilk beş ayında gelirimiz 2 milyar 202 milyon dolar, giderimiz 3 milyar 366 milyon dolar oldu; açık 1 milyar 164 milyon dola­ra ulaştı. Bu kalem yalnızca yapay zekâyı kapsamı­yor. Ancak yabancı bulut, yazılım, lisans, API ve he­saplama hizmetlerine artan talebin döviz giderleri­ni büyüttüğü de ortada. Çözüm teknolojiyi daha az kullanmak değil; kullandığımız teknolojinin daha fazlasını Türkiye’de geliştirmek, ürünleştirmek ve dünyaya satmaktır.

Türkiye’nin güçlü bir başlangıç zemini var: Ya­zılım geliştirme alanında 36 bini aşkın girişime ve 200 bini aşan nitelikli insan kaynağına sahibiz. Fa­kat firmalarımızın çoğu mikro ölçekte. Yalnız fir­ma sayısını değil; ürün, yetkinlik, fikrî mülkiyet, ihracat ve ölçeklenme kapasitesini de bilmeliyiz. Güncel bir Ulusal Yazılım Sektörü Envanteri ve Yetkinlik Haritası artık zorunluluktur.

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak sorumlu­luğumuzu yalnızca sektörümüzün sorunlarını di­le getirmekle sınırlı görmüyoruz. Yerli teknolojiye nitelikli talep oluşturmak, sanayiciyle yazılımcıyı buluşturmak, sahadaki ihtiyaçları kamu politikala­rına taşımak, firmalarımızın ürünleşme ve ihracat kapasitesini büyütmek ve sonuçları izlemek de gö­revimizin parçasıdır.

Ankara Zirvesi bir varış noktası değil, başlangıçtır.

Zirveyi Türkiye’nin farklı şehirlerine ve Ana­dolu’nun üretim merkezlerine taşıyacağız. Bölge­sel ihtiyaçları belirleyecek, işletmeleri yerli çözüm sağlayıcılarla eşleştirecek, ölçülebilir pilotların başlamasına ve başarılı uygulamaların ölçeklen­mesine katkı sağlayacağız. Böylece Türkiye’nin ya­pay zekâ ihtiyaç haritası ile yerli teknoloji yetkinlik haritasını birlikte oluşturabiliriz.

29 Temmuz’da Ankara’da yapay zekâyı konuşma salonlarından çıkarıp fabrikalara, KOBİ’lere, tica­rete ve Anadolu’ya taşıyacak bir iş birliği hareketi­nin ilk adımını atıyoruz.

Yapay zekâyı sadece kullanan değil; gelişti­ren, ürünleştiren ve ihraç eden bir ülke olacağız. Mühendislik yeteneklerimiz, girişimcimiz, sanayi­cimiz ve kurumsal kapasitemiz ile başarabiliriz.