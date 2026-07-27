Yapay zekâyı sahaya indiriyoruz
Yapay zekâ artık bugünün üretim, verimlilik ve rekabet teknolojisi. Türkiye’nin önündeki asıl soru da artık “Bu gücü fabrikaya, KOBİ’ye, ihracatçıya ve işletmelerin gerçek süreçlerine nasıl taşıyacağız?” sorusudur.
29 Temmuz Çarşamba Crowne Plaza Ankara’da gerçekleşecek TOBB İş Dünyası Yapay Zekâ Zirvesi’ni tam da bu soruya somut karşılık vermek, bir yandan yerli firmalarımızın görünürlüğü ve bilinirliğini artırmak bir yandan da kobi ve sanayiciyi firmalarımızla buluşturarak yerli üreticilerimize güvenmelerini sağlamak için tasarladık.
Yapay zekâyı sahaya indiriyoruz.
Teknolojiyi üretim hattıyla, yerli yazılım firmasını sanayiciyle, girişimciyi yatırımcıyla, akademik bilgiyi ticari ürünle, kamu politikalarını da iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmak.
Türkiye’nin yapay zekâ vizyonu, stratejisi ve eylem planı, siber güvenlik perspektifi hakkında sunumların yanında fuaye alanlarında yerli firmalarımızın ürünleri ve uygulama örneklerini de göreceğiz. İki ayrı B2B seansında yapay zekâ destekli eşleştirmeyle 1.000’in üzerinde planlı iş görüşmesi yapılacak. Artık hedef; rastlantısal tanışmalar değil; demo, pilot, teklif, iş ortaklığı ve ihracat bağlantılarına dönüşecek ilişkiler kurmak.
TOBB’un sanayide yapay zekâ dönüşümüne sahip çıkması stratejik önemdedir.
Teknoloji firmaları yanında sanayinin, ticaretin, tarımın, finansın, savunmanın, sağlığın, e-ticaretin, telekomünikasyonun, lojistiğin ve hizmetlerin ortak meselesi olan bu dönüşümde TOBB’un oda ve borsalarıyla reel ekonomiye ulaşan yapısı, kamu politikalarıyla işletmeler arasında güçlü bir uygulama köprüsü kurma imkânı sağlıyor olması stratejik öneme sahiptir.
Cumhurbaşkanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yürütülen Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı ile Millî Teknoloji Hamlesi önemli bir yön ortaya koymaktadır. Bu noktada iş dünyası olarak stratejimizi, işletmenin üretim hattına, satışına, finansına ve müşteri deneyimine dokunarak ekonomik değere dönüştürmeye yönelik yürütmeliyiz. Zirvede kamu ile iş dünyasının aynı zeminde buluşması da bu nedenle kıymetlidir. Dolayısıyla iş birliğini politika metninden pilot uygulamaya ve ölçeklenebilir sonuca taşımamız gerekiyor.
Bu dönüşümün merkezinde yerli yazılım teknolojileri bulunmak zorundadır.
Yapay zekânın dili yazılım, hammaddesi veri, ölçeklenme zemini bulut ve hesaplama altyapısı, güven unsuru siber güvenlik, sürdürülebilirlik gücü ise nitelikli insan kaynağıdır. Bu zincirin kritik halkaları bütünüyle dışarıdan sağlanırsa, elde edeceğimiz verimlilik artarken teknoloji bağımlılığımız da büyüyebilir.
TCMB verileri bu riski açık biçimde gösteriyor. “Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri” kaleminde 2026’nın ilk beş ayında gelirimiz 2 milyar 202 milyon dolar, giderimiz 3 milyar 366 milyon dolar oldu; açık 1 milyar 164 milyon dolara ulaştı. Bu kalem yalnızca yapay zekâyı kapsamıyor. Ancak yabancı bulut, yazılım, lisans, API ve hesaplama hizmetlerine artan talebin döviz giderlerini büyüttüğü de ortada. Çözüm teknolojiyi daha az kullanmak değil; kullandığımız teknolojinin daha fazlasını Türkiye’de geliştirmek, ürünleştirmek ve dünyaya satmaktır.
Türkiye’nin güçlü bir başlangıç zemini var: Yazılım geliştirme alanında 36 bini aşkın girişime ve 200 bini aşan nitelikli insan kaynağına sahibiz. Fakat firmalarımızın çoğu mikro ölçekte. Yalnız firma sayısını değil; ürün, yetkinlik, fikrî mülkiyet, ihracat ve ölçeklenme kapasitesini de bilmeliyiz. Güncel bir Ulusal Yazılım Sektörü Envanteri ve Yetkinlik Haritası artık zorunluluktur.
TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak sorumluluğumuzu yalnızca sektörümüzün sorunlarını dile getirmekle sınırlı görmüyoruz. Yerli teknolojiye nitelikli talep oluşturmak, sanayiciyle yazılımcıyı buluşturmak, sahadaki ihtiyaçları kamu politikalarına taşımak, firmalarımızın ürünleşme ve ihracat kapasitesini büyütmek ve sonuçları izlemek de görevimizin parçasıdır.
Ankara Zirvesi bir varış noktası değil, başlangıçtır.
Zirveyi Türkiye’nin farklı şehirlerine ve Anadolu’nun üretim merkezlerine taşıyacağız. Bölgesel ihtiyaçları belirleyecek, işletmeleri yerli çözüm sağlayıcılarla eşleştirecek, ölçülebilir pilotların başlamasına ve başarılı uygulamaların ölçeklenmesine katkı sağlayacağız. Böylece Türkiye’nin yapay zekâ ihtiyaç haritası ile yerli teknoloji yetkinlik haritasını birlikte oluşturabiliriz.
29 Temmuz’da Ankara’da yapay zekâyı konuşma salonlarından çıkarıp fabrikalara, KOBİ’lere, ticarete ve Anadolu’ya taşıyacak bir iş birliği hareketinin ilk adımını atıyoruz.
Yapay zekâyı sadece kullanan değil; geliştiren, ürünleştiren ve ihraç eden bir ülke olacağız. Mühendislik yeteneklerimiz, girişimcimiz, sanayicimiz ve kurumsal kapasitemiz ile başarabiliriz.
Etkinliğimiz yapayzekazirvesi.org adresinden canlı olarak da yayınlanacaktır.
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