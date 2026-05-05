Yapay zekâyla yükselen trend: Sessiz terfi
Yapay zekâ çağında en sessiz dönüşüm bordroda yaşanıyor. Çalışan farkına bile varmadan iş yükü ikiye katlanıyor, unvan büyüyor, maaş yerinde sayıyor. Üstelik bu tek tük patron fırsatçılığı değil; küresel, sistemik ve adı konmuş bir model…
İngilizce iş jargonunda bu modelin üç kısa adı var: “dry promotion” (kuru terfi), “quiet promotion” (sessiz terfi), “voluntold” (gönüllü olmaya mecbur bırakılma). Üçü de aynı yere çıkıyor: “Nasıl olsa sana yapay zekâ yardım ediyor artık. Verimliliğin arttı. Hadi sen şu sorumluluğu da al.” Bu oldu-bittiyle çalışanlar, yapay zekâ devriminin yatırımlarını ve görünmez vergisini kendi emeğiyle ödüyor.
Sayılar ne diyor?
Amerikan ücret ve liderlik danışmanlığı şirketi Pearl Meyer’in verisine göre, bütçe sıkıştığında zam yerine unvan dağıtan işverenlerin oranı 2018’de %8’di; 2023’te %13’e çıktı. Türkçesi: “sıfır maliyetli terfi” yönetim sözlüğüne girdi.
Daha çarpıcı sinyaller Mart 2026’da yayımlanan, ABD’li üst yöneticileri kapsayan bir kariyer araştırmasında çıktı. ResumeBuilder’ın 866 iş lideriyle yaptığı ankete göre şirketlerin %54’ü, yapay zekâ yatırımlarını finanse etmek için çalışan ücret ve yan hak kalemlerini azalttıklarını ya da azaltacaklarını açıkladı. Kalemlerin dağılımı ezber bozuyor: ikramiyeden %61, hisse ödüllerinden %60, zamlardan %59, yan haklardan %53, hatta temel maaştan %43 kesinti gibi uygulamalar ve planlar var.
Business Insider bu tabloya çarpıcı bir çerçeve koydu: Çalışanlar 2026 bordrolarını açtıklarında, yapay zekâ devriminin kendi ceplerinden ödendiğini fark edecekler.
Akademi de aynı yere bakıyor.
UC Berkeley Haas School of Business araştırmacılarının sekiz aylık saha çalışması, üretken yapay zekânın işi hafifletmek yerine birçok çalışanda yoğunlaştırdığını gösteriyor. Üç mekanizma çalışıyor:
lÇalışan, daha önce başkasının işi olan görevleri gönüllü üstleniyor.
lİş, eskiden mola olan anlara; öğle yemeğine, toplantı öncesine, akşamın bir saatine sızıyor.
lÇoklu görev kronikleşiyor.
“Benim işim” tanımı sessizce genişliyor. Yönetici de bu genişlemeyi verim sanıp yeni yük ekliyor. Yapay zekâ çalışanın yardımcısı olmaktan çıkıp, kapasitesinin sınırını silen bir mekanizmaya dönüşüyor.
Asıl mesele devletin kasasındaki boşluk
Eğer yapay zekâ entegrasyonu artar ve bordrolardaki insan sayısı azalırsa, SGK primleri, gelir vergisi ve sosyal güvenlik sistemini ayakta tutan istihdam vergileri ne olacak?
Cevap, 6 Nisan 2026’da beklenmedik bir adresten geldi: OpenAI. Şirket 13 sayfalık politika belgesinde, Bill Gates’in 2017’de açtığı tartışmayı yeniden çağrıştıran bir öneriye yer verdi: otomatikleştirilmiş emekle ilişkili vergiler. Yani bir yapay zekâ sistemi insan emeğinin yerini aldığında, sosyal güvenliği ve kamu gelirlerini nasıl telafi edeceğiz sorusu artık teknoloji şirketlerinin de gündeminde.
Brookings Enstitüsü Ocak 2026’da yayımladığı çalışmada bu öneriyi daha nüanslı biçimde inceledi.
Temel ayrım şu: robotun kendisini vergilemek yatırımı kaçırabilir; robotun ya da yapay zekânın sunduğu hizmeti vergilemek ise tüketim üzerinden daha makul bir kamu geliri sağlayabilir. Yani bir lojistik şirketinin otonom araçlarını değil, otonom teslimat hizmetinin son kullanıcıya satışını vergilendirmek.
Yapay zekâ yaygınlaştıkça başta iş dünyası, çalışma koşulları ve vergi sistemleri olmak üzere çok sayıda yapının yeniden tasarlanması gerekecek. Çünkü ofisteki hesap artık daha çıplak: Yapay zekâ hızı artırıyor, ama o hızın bedeli çoğu zaman çalışanın zamanından, maaşından ve güven duygusundan çıkıyor.
Kurumlar bu kazancı yalnızca maliyet azaltma hanesine yazarsa, kısa vadede bilanço rahatlar; uzun vadede bağlılık, adalet ve kamu dengesi aşınır. Sessiz terfi, sessiz sömürüye dönüşmeden yeni çalışma sözleşmesi kurulmalı.
|Borsa
|14.369,61
|-0,51 %
|Dolar
|45,2100
|0,05 %
|Euro
|52,8986
|0,14 %
|Euro/Dolar
|1,1692
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.623,20
|-0,62 %
|Altın (ONS)
|4.522,54
|-2,00 %
|Brent
|112,32
|4,38 %