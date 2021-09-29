Yapı Merkezi, ünlü Victoria Şelaleleri Köprüsü'ne talip

Dünyanın en ilginç turizm destinasyonlarından biridir Victoria Şelaleleri. 1.7 kilometre genişliğiyle en görkemli şelale unvanına sahip olan ve adını Britanya Kraliçesi’nden alan Victoria Şelaleleri, aynı zamanda Zimbabve ve Zambiya arasında da sınır oluşturuyor. Bu iki ülkeyi ise şelalelerdeki tarihi Victoria Köprüsü birleştiriyor. 1905 yılında inşa edilen köprü, tamamen çelikten yapılan ilk yapılardan.

Köprü, Amerikan İnşaat Mühendisleri Derneği’nin (American Society of Civil Engineers) tarafından Tarihi İnşaat Mühendisliği Dönüm Noktası olarak listeleniyor. Bu listede Türkiye’den sadece Ayasofya’nın olduğunu da vurgulamak isterim.

Yapıldığı günden bu yana neredeyse yenilenme çalışması yapılmayan bu köprünün tekrar güçlendirme çalışmaları gündemde. Bu işi de bir Türk şirketinin üstleneceği konuşuluyor. Edindiğim bilgilere göre, Afrika’da raylı taşımacılık alanında önemli projelere imza atan, Yapı Merkezi, Zimbabve Hükümeti ile masada.

Görüşmelerde, Yapı Merkezi’nin Victoria Şelaleleri Köprüsü’nün yenilenmesi işinin Türk şirketine verilmesi gündemde. Hatta anlaşmanın da önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

İki projeyi 3.7 milyar dolara aldı

Projenin Türk şirketine verilmesinin nedeni ise çalışmanın zorluğu. Zira 116 yıllık bu köprü iki ülkeyi bağlamasının yanı sıra zor bir coğrafyada kurulmuş. Yerden 128 metre yüksekliğe kurulan 200 metre uzunluğundaki köprünün tarihi bir misyonu da bulunuyor. Britanya’nın Afrika’daki sömürgelerinin yönetimini yapan Cecil John Rhodes’in kıtayı demiryolu ile bağlama projesinin en önemli ayağı işte bu köprüydü. Hatta Zimbabve’nin bir dönem adının da Rhodes’in anısına Rodezya dendiğini hatırlatmak gerek.

Gelelim projeyi yapması planlanan Yapı Merkezi’nin Afrika’da yaptığı demiryolu projelerine. Bu anlamda bir Türk şirketinin yaptığı en büyük projeyi üstlenme rekorunu elinde bulunduran Yapı Merkezi, Tanzanya’nın Çılgın Projesi olarak kabul edilen Morogoro- Makutupora Demiryolu Projesi’ni üstlenmişti. 409 kilometrelik bu hattı Yapı Merkezi, 1 milyar 924 milyon dolara almıştı. Kıtadaki bir başka demiryolu projesi olan Etiyopya’daki Awash-Gabaya adlı 390 kilometrelik projenin ihalesini de yine Yapı Merkezi 1.7 milyar dolara kazanmış ve yapmıştı.