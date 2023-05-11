Yapılandırma kapsamında vergi davaları

Değerli okurlar konunun güncel olması, çok sayıda mükellefi ilgilendirmesi ve birbirinden farklı konuları kapsaması nedeniyle 7440 sayılı kanun, konferanslarla seminerlerle ve yazılarla vergi uzmanlarınca her yönüyle irdelenmeye ve kanunun kapsadığı konular yorumlanmaya devam ediyor.

Biz de bu yazımızda yapılandırma kanunu kapsamında dava açma süresi geçmemiş veya dava konusu yapılan vergi ve vergi cezalarının yapılandırma kanunu kapsamında başvurulması halinde sağladığı avantajlar ve yapılandırılan borçların ödeme detaylarını ele almaya çalışacağız.

Dava Açma Süresi Geçmemiş veya Devam Eden Vergi Davaları Kanunun yayımı tarihi itibariyle dava açma süresi geçmemiş ya da vergi mahkemesinde devam eden ve herhangi bir karar verilmemiş vergi davaları için başvuru yapılıp dava açılmaması veya davadan vazgeçilmesi halinde;

-Davaya konu vergi aslının %50’sinin,

-Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,

-Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilerek Vergi aslının %50’sinin, Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın, ödenmesi gerekmektedir.

Danıştay da veya Bölge İdare Mahkemesinde Devam Eden Davalar Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan tahakkuklarda, kanunun yayımı tarihi itibarıyla tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce verilmiş en son karar;

Terkin ise;

• Vergi aslının %10’unun,

• Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın, ödenmesi gerekmektedir.

En son karar Tasdik ya da Tadilen Tasdik ise;

• Tasdik edilen vergi aslının tamamının,

• Terkin edilen kısmın %10’unun,

• Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın, ödenmesi gerekmektedir.

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak?

Başvuruların, 31/5/2023 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı olarak yapılması ve başvuru dilekçesinde dava açılmayacağı ya da açılmış davalardan vazgeçileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Birden fazla dava dosyası bulunan mükellefler istedikleri davadan vazgeçip istediklerine devam edebilecekler, başvuru dilekçelerinde hangi dava dosyası için madde hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirteceklerdir.

Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller tarafından açılan davalardan vazgeçme yetkisi bunların kanuni temsilcilerinde bulunduğundan, yapılandırma hükmünden yararlanma başvuruları kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır.

Ödeme Süreleri

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Borçların tamamının ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 3/7/2023 tarihine kadar ödenmesi halinde, borçlara katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 İndirim yapılacaktır.

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmesi halinde, başvuru sırasında 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 3 Temmuz 2023 tarihine kadar, kalan taksitler de takip eden aylık dönemler halinde ödenecektir. Taksitli ödeme seçeneğinde taksit seçeneklerine göre ödeme katsayısı uygulanacağı unutulmamalıdır.