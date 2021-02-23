Yapılandırmada taksit erteleme ve 72 ay talebi

Yeniden yapılandırılan vergi borçlarında ilk taksit ödemesine sayılı günler kala İYİ Parti yeniden yapılandırmada taksitlerin ertelenmesi ve taksit sayısının artırılmasını istedi. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, vergide ilk taksitin ödeme tarihinin 1 Mart olduğunu ancak ödeme imkanı bulunmadığını belirterek, “Bir hafta süre var, şimdiden hükümeti ikaz ediyoruz. Burada önce Cumhurbaşkanı elindeki yetkileri kullansın, sonra TBMM’ye bir teklif getirilsin, ödemeleri yılsonuna kadar erteleyelim” dedi. Şu anda ekonomide sıkıntıların devam ettiğini, pandemi nedeniyle işyerlerinin kapalı olduğunu ve esnafın bu ortamda taksitleri ödeme imkanı bulunmadığını belirten Usta, ödeme süresinin de 36 ay yerine 72 aya çıkarılmasını önerdi. Usta, esnafın Mart 2020’den sonra kullandığı kredilerin ödeme zamanının geldiğini de belirterek, “Esnaf ödeyecek durumda değil dolayısıyla bir yandan esnaf mağdur olacak diğer yandan parasını tahsil edemeyeceği için bankalar mağdur olacak. Bu mağduriyetin çözülmesi gerekiyor. 2006 yılında büyük firmalar için İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde sorun çözülmüştü şimdi bunu küçük firmalar, esnaf için yapmamız gerekiyor. Burada esnafın borçları bir yıl ertelenmeli ve ondan sonra makul taksitlendirilmeli, buradaki faiz yükünün de esnafa yüklenmemesi gerekir. Faiz yükünün bir kısmını Hazine yüklenir bir kısmında da bankalar fedakârlık yapabilir. Bu bankaların da işine gelecektir çünkü parasını tahsil etme imkanına kavuşacaktır” dedi. Usta, 128 milyar dolar eriyen Merkez Bankası rezervleri tartışmasına ilişkin olarak Bakan Elvan’ın yaptığı açıklamayı eleştirerek, “Bizim 128 milyar dolar rezervimiz eridi, Merkez Bankası bu rezervleri sattığına dair bir açıklama yapmadı. Sayın Lütfü Elvan eğer bir açıklama yapacaksa bu rezervlerin nasıl eridiğine ilişkin bir açıklama yapması gerekir. Biz bakanın açıklamasından bu rezervlerin eridiğinin kabul edildiğini birinci ağızdan işitmiş olduk” dedi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI DEĞİŞİYOR

AK Parti, yarın yapacağı Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay ve İstanbul il kongreleri ile 81 ildeki kongrelerini tamamlayacak. 24 Mart’ta 7. Olağan Büyük Kongre yapılacak. Yarın yapılacak İstanbul il kongresinde değişim yaşanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il başkanlığı için adaylarının, Osman Nuri Kabaktepe olduğunu duyurarak, Bayram Şenocak’a bugüne kadar yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.