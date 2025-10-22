Yapısal reform ihtiyacı ve Türkiye ekonomisi

Türkiye ekonomisi son yıllarda büyümesini “politika hamlele­riyle” sürdürmeye çalışıyor; ancak giderek belirginleşen bir gerçek var: Kısa vadeli önlemler uzun vadeli sorunları çözemiyor.

Üretimden vergiye, eğitimden yar­gıya kadar geniş bir alanda yapı­lacak yapısal reformlar, yalnız­ca istikrarlı büyümenin değil, top­lumsal refahın da ön koşulu haline geldi.

1.Ekonomide yapısal reform neden şart?

Son 10 yılda Türkiye eko­nomisi ortalama %4 civa­rında büyüdü, ancak bu bü­yümenin kalitesi zayıf kaldı. Verimlilik artışı sınırlı, gelir dağı­lımı bozuk, dışa bağımlılık yüksek. Büyüme oranı pozitif görünse de, döviz kuruna, tüketime ve itha­lata dayalı bir yapı kalıcı refah ya­ratamıyor.

Örneğin, 2024 sonunda kişi ba­şına gelir 13.500 dolar civarı­na yükseldi; fakat aynı dönem­de üretim verimliliği 2015 se­viyesini ancak yakalayabildi. Bu, büyümenin “rakamlarla” sür­düğünü ama “niteliğinin” geriledi­ğini gösteriyor.

Yapısal reformlar bu nok­tada devreye giriyor: Amaç, ekonomiyi yüksek katma değerli üretim, adil gelir payla­şımı ve kurumsal güven üzerine yeniden inşa etmek.

1. Alan: Eğitim ve insan sermayesi reformu

Türkiye’nin kalkınma potan­siyelinin önündeki en büyük en­gel, eğitim ve işgücü niteli­ği arasındaki uyumsuzluk. OECD verilerine göre, Türkiye’de 25–34 yaş grubundaki gençle­rin %43’ü “ne eğitimde ne istihdamda” (NEET). Bu oran OECD ortalama­sının iki katı.

Sorun: Eğitim sis­temi, piyasanın ihti­yaç duyduğu beceri­leri kazandıramıyor. Sonuç: İşsizlik yüksek, verimlilik düşük.

Politika önerileri:

-Mesleki eğitimi yeni­den yapılandırmak: Sanayi bölge­leriyle entegre “Mesleki Mükem­meliyet Merkezleri” kurulmalı.

-STEM (bilim, teknoloji, mü­hendislik, matematik) tabanlı müfredat yaygınlaştırılmalı.

-Üniversite-sanayi işbirliği fonları güçlendirilmeli.

-Yabancı dil, dijital beceri ve fi­nansal okuryazarlık zorunlu ders haline getirilmeli.

Amaç: Nitelikli insan gücüyle, yüksek teknoloji üretimi mümkün hale gelmeli.

2. Alan: Vergi sistemi ve mali disiplin reformu

Türkiye’de vergi yükü nomi­nal olarak artarken, adalet duy­gusu zedelenmiş durumda. Toplam vergi gelirlerinin yak­laşık %65’i dolaylı vergiler­den (KDV, ÖTV vb.) geliyor. Bu, gelir düzeyi düşük haneler üze­rinde orantısız yük yaratıyor.

Sorun: Vergi sistemi hem adalet­siz hem de üretim teşvikinden uzak. Sonuç: Hanehalkı reel geliri düşü­yor, kayıt dışı ekonomi büyüyor.

Politika önerileri:

-Dolaylı vergilerin payı azal­tılmalı, gelir ve kurumlar vergisi tahsilatı güçlendirilmeli.

-Dijital vergi takibi sistemi (e-fatura, e-defter, e-irsaliye) tüm KOBİ’ler için zorunlu hale getiril­meli.

-Kayıt dışı ekonomiyle müca­dele için vergi tabanı genişletil­meli.

-İstihdam yaratan sektörlere vergi indirimi + Ar-Ge teşviki kombinasyonu uygulanmalı.

-Kamu harcamalarında verim­lilik denetimi (harcama izleme ofisi) kurulmalı.

Bu adımlar mali disiplinin sür­dürülebilirliğini güçlendirir ve ya­tırımcı güvenini artırır.

3. Alan: Üretim, sanayi ve teknoloji reformu

Türkiye’nin ihracat yapısı hâlâ orta teknolojiye sıkışmış durumda. Yüksek teknoloji ürünlerinin ih­racattaki payı %3 civarında. Karşılaştırma yapmak gerekirse: Güney Kore’de bu oran %35, Po­lonya’da %15 seviyesinde.

Sorun: Düşük verimlilik, ithal girdi bağımlılığı, yetersiz Ar-Ge. Sonuç: Cari açık kalıcı hale geli­yor, kur baskısı büyüyor.

Politika önerileri:

-Sanayi stratejisi “yüksek tek­noloji + yeşil dönüşüm” eksenine oturtulmalı.

-Kamu alımlarıyla yerli tekno­loji desteklenmeli (örnek: savun­ma, sağlık, enerji ekipmanları).

-TÜBİTAK–KOSGEB–Tica­ret Bakanlığı teşvikleri tek ça­tı altında “Yatırım ve İnovasyon Ajansı”nda birleştirilmeli.

-OSB’lerde enerji verimliliği yatırımlarına faizsiz kredi sağlan­malı.

-Dijital üretim (IoT, yapay zekâ, robotik) yatırımları için özel vergi muafiyetleri getirilmeli.

Amaç: İthal ikameci değil, kü­resel rekabetçi bir üretim yapısı oluşturmak.

4. Alan: Hukuk, kurumsal güven ve yatırım ortamı reformu

Ekonomide güven, sadece ra­kamlarla değil, kurumların öngörülebilirliğiyle oluşur. Yabancı sermaye girişlerinde son 5 yılda %40 düşüş yaşandı. Yerli yatırımcı da sık sık “mevzuat değişiklikleri” nedeniyle uzun va­deli plan yapamıyor.

Sorun: Hukuki belirsizlik, key­fî uygulamalar ve öngörülemezlik. Sonuç: Yatırımın maliyeti artıyor, sermaye kaçışı yaşanıyor.

Politika önerileri:

-Yargı süreçlerinde süre hedef­leri belirlenmeli (örneğin ticari davalar 6 ay içinde sonuçlanmalı).

-Ekonomik uyuşmazlıklarda “Ticari Arabuluculuk Merkezleri” yaygınlaştırılmalı.

-Merkez Bankası ve BDDK gibi kurumların bağımsızlığı anaya­sal güvenceye alınmalı.

-Kamu ihalelerinde şeffaflık artırılmalı; kamu harcama rapor­ları kamuoyuna açık şekilde ya­yımlanmalı.

Bu adımlar, sadece ekonomik değil, siyasi güveni de pekiştirir.

5. Alan: Enerji ve yeşil dönüşüm reformu

Türkiye enerjide hâlâ %70 oranında dışa bağımlı. Bu hem cari açığı artırıyor hem de küresel enerji fiyat şoklarına karşı ekonomiyi savunmasız bırakıyor.

Sorun: Fosil yakıta bağım­lılık, yenilenebilir enerji ya­tırımlarının yavaş ilerlemesi. Sonuç: Dış kırılganlık, yüksek ma­liyet, çevresel risk.

Politika önerileri:

-2030’a kadar yenilenebilir enerji payı %55’e çıkarılmalı.

-Enerji depolama sistemle­ri (batarya, hidrojen) için yatırım teşvikleri artırılmalı.

-Kamu binalarında enerji ve­rimliliği standartları zorunlu hale getirilmeli.

-Sanayi tesislerine “karbon ayak izi kotası” uygulanmalı.

-Yeşil finansman (green bond) piyasası derinleştirilmeli.

Bu sayede Türkiye, Avrupa Yeşil Mutabakatı standartlarına uyum sağlayarak ihracatta yeni avantaj­lar elde edebilir.

6. Alan: Tarım ve gıda güvenliği reformu

İklim değişikliği, kuraklık ve üre­tim maliyetlerindeki artış, tarım­da sürdürülebilirliği tehdit ediyor. Tarımda verimlilik 2000’lerin ba­şına göre %25 azaldı.

Sorun: Plansız üretim, yüksek girdi maliyetleri, çiftçi yaş orta­lamasının 55’in üzerine çıkması. Sonuç: Gıda fiyatları enflasyonun ana tetikleyicisi haline geldi.

Politika önerileri:

-Tarımsal destekler üretim planlamasına göre verilmeli.

Dijital tarım ve sensör teknoloji­leri için “TarımTech Fonu” kurul­malı.

-Kooperatifleşme yeniden teş­vik edilmeli.

-Sözleşmeli tarım yaygınlaştı­rılmalı.

-Toprak koruma ve su yönetimi yasası etkinleştirilmeli.

Amaç: Gıda arzını güvence altı­na alırken, çiftçinin gelirini istik­rarlı hale getirmek.

3.Reformların ortak çatısı: Kurumsal dönüşüm ve şeffaflık

Hiçbir reform, güçlü kurumlar olmadan kalıcı başarı getirmez. Türkiye’nin asıl ihtiyacı, “kişilere bağlı değil, kurallara dayalı” bir yö­netim anlayışı.

Bu nedenle:

-TÜİK, TCMB, Sayıştay gibi ku­rumların verilerinin bağımsız de­netime açılması,

-Kamu politikalarında perfor­mans raporlaması,

-Stratejik planların Mec­lis onayına sunulması, şeffaflığın temel bileşenleri olmalı.

4.Sonuç: Kısa vadeli önlemlerle değil, reformla kalkınma

Türkiye’nin 2026 sonrası döne­mi, “para politikasıyla idare edi­len ekonomi” değil, yapısal reform­larla güçlenen ekonomi olmalı. Küresel rekabet, yeşil dönüşüm ve teknolojik üretim çağı, eski araç­larla yürütülemez. Gerçek re­form, yalnızca kanun çıkarmak değil; zihniyeti değiştirmektir. Yani; liyakat, hesap verebilir­lik, üretkenlik ve adalet ilke­lerini merkeze almaktır. Eko­nominin gölgesinde değil, ku­rumların ışığında büyüyen bir Türkiye — işte asıl hedef bu ol­malıdır.

Son sözler: “Uyuyan Milletler ya ölür yada köle olarak uyanır” M. Kemal Atatürk

“Elvada diyecek kadar cesur­san, hayat seni yeni bir merhaba ile ödüllendirir” Paulo Coeltoy