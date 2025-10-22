Yapısal reform ihtiyacı ve Türkiye ekonomisi
Türkiye ekonomisi son yıllarda büyümesini “politika hamleleriyle” sürdürmeye çalışıyor; ancak giderek belirginleşen bir gerçek var: Kısa vadeli önlemler uzun vadeli sorunları çözemiyor.
Üretimden vergiye, eğitimden yargıya kadar geniş bir alanda yapılacak yapısal reformlar, yalnızca istikrarlı büyümenin değil, toplumsal refahın da ön koşulu haline geldi.
1.Ekonomide yapısal reform neden şart?
Son 10 yılda Türkiye ekonomisi ortalama %4 civarında büyüdü, ancak bu büyümenin kalitesi zayıf kaldı. Verimlilik artışı sınırlı, gelir dağılımı bozuk, dışa bağımlılık yüksek. Büyüme oranı pozitif görünse de, döviz kuruna, tüketime ve ithalata dayalı bir yapı kalıcı refah yaratamıyor.
Örneğin, 2024 sonunda kişi başına gelir 13.500 dolar civarına yükseldi; fakat aynı dönemde üretim verimliliği 2015 seviyesini ancak yakalayabildi. Bu, büyümenin “rakamlarla” sürdüğünü ama “niteliğinin” gerilediğini gösteriyor.
Yapısal reformlar bu noktada devreye giriyor: Amaç, ekonomiyi yüksek katma değerli üretim, adil gelir paylaşımı ve kurumsal güven üzerine yeniden inşa etmek.
1. Alan: Eğitim ve insan sermayesi reformu
Türkiye’nin kalkınma potansiyelinin önündeki en büyük engel, eğitim ve işgücü niteliği arasındaki uyumsuzluk. OECD verilerine göre, Türkiye’de 25–34 yaş grubundaki gençlerin %43’ü “ne eğitimde ne istihdamda” (NEET). Bu oran OECD ortalamasının iki katı.
Sorun: Eğitim sistemi, piyasanın ihtiyaç duyduğu becerileri kazandıramıyor. Sonuç: İşsizlik yüksek, verimlilik düşük.
Politika önerileri:
-Mesleki eğitimi yeniden yapılandırmak: Sanayi bölgeleriyle entegre “Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri” kurulmalı.
-STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) tabanlı müfredat yaygınlaştırılmalı.
-Üniversite-sanayi işbirliği fonları güçlendirilmeli.
-Yabancı dil, dijital beceri ve finansal okuryazarlık zorunlu ders haline getirilmeli.
Amaç: Nitelikli insan gücüyle, yüksek teknoloji üretimi mümkün hale gelmeli.
2. Alan: Vergi sistemi ve mali disiplin reformu
Türkiye’de vergi yükü nominal olarak artarken, adalet duygusu zedelenmiş durumda. Toplam vergi gelirlerinin yaklaşık %65’i dolaylı vergilerden (KDV, ÖTV vb.) geliyor. Bu, gelir düzeyi düşük haneler üzerinde orantısız yük yaratıyor.
Sorun: Vergi sistemi hem adaletsiz hem de üretim teşvikinden uzak. Sonuç: Hanehalkı reel geliri düşüyor, kayıt dışı ekonomi büyüyor.
Politika önerileri:
-Dolaylı vergilerin payı azaltılmalı, gelir ve kurumlar vergisi tahsilatı güçlendirilmeli.
-Dijital vergi takibi sistemi (e-fatura, e-defter, e-irsaliye) tüm KOBİ’ler için zorunlu hale getirilmeli.
-Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için vergi tabanı genişletilmeli.
-İstihdam yaratan sektörlere vergi indirimi + Ar-Ge teşviki kombinasyonu uygulanmalı.
-Kamu harcamalarında verimlilik denetimi (harcama izleme ofisi) kurulmalı.
Bu adımlar mali disiplinin sürdürülebilirliğini güçlendirir ve yatırımcı güvenini artırır.
3. Alan: Üretim, sanayi ve teknoloji reformu
Türkiye’nin ihracat yapısı hâlâ orta teknolojiye sıkışmış durumda. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı %3 civarında. Karşılaştırma yapmak gerekirse: Güney Kore’de bu oran %35, Polonya’da %15 seviyesinde.
Sorun: Düşük verimlilik, ithal girdi bağımlılığı, yetersiz Ar-Ge. Sonuç: Cari açık kalıcı hale geliyor, kur baskısı büyüyor.
Politika önerileri:
-Sanayi stratejisi “yüksek teknoloji + yeşil dönüşüm” eksenine oturtulmalı.
-Kamu alımlarıyla yerli teknoloji desteklenmeli (örnek: savunma, sağlık, enerji ekipmanları).
-TÜBİTAK–KOSGEB–Ticaret Bakanlığı teşvikleri tek çatı altında “Yatırım ve İnovasyon Ajansı”nda birleştirilmeli.
-OSB’lerde enerji verimliliği yatırımlarına faizsiz kredi sağlanmalı.
-Dijital üretim (IoT, yapay zekâ, robotik) yatırımları için özel vergi muafiyetleri getirilmeli.
Amaç: İthal ikameci değil, küresel rekabetçi bir üretim yapısı oluşturmak.
4. Alan: Hukuk, kurumsal güven ve yatırım ortamı reformu
Ekonomide güven, sadece rakamlarla değil, kurumların öngörülebilirliğiyle oluşur. Yabancı sermaye girişlerinde son 5 yılda %40 düşüş yaşandı. Yerli yatırımcı da sık sık “mevzuat değişiklikleri” nedeniyle uzun vadeli plan yapamıyor.
Sorun: Hukuki belirsizlik, keyfî uygulamalar ve öngörülemezlik. Sonuç: Yatırımın maliyeti artıyor, sermaye kaçışı yaşanıyor.
Politika önerileri:
-Yargı süreçlerinde süre hedefleri belirlenmeli (örneğin ticari davalar 6 ay içinde sonuçlanmalı).
-Ekonomik uyuşmazlıklarda “Ticari Arabuluculuk Merkezleri” yaygınlaştırılmalı.
-Merkez Bankası ve BDDK gibi kurumların bağımsızlığı anayasal güvenceye alınmalı.
-Kamu ihalelerinde şeffaflık artırılmalı; kamu harcama raporları kamuoyuna açık şekilde yayımlanmalı.
Bu adımlar, sadece ekonomik değil, siyasi güveni de pekiştirir.
5. Alan: Enerji ve yeşil dönüşüm reformu
Türkiye enerjide hâlâ %70 oranında dışa bağımlı. Bu hem cari açığı artırıyor hem de küresel enerji fiyat şoklarına karşı ekonomiyi savunmasız bırakıyor.
Sorun: Fosil yakıta bağımlılık, yenilenebilir enerji yatırımlarının yavaş ilerlemesi. Sonuç: Dış kırılganlık, yüksek maliyet, çevresel risk.
Politika önerileri:
-2030’a kadar yenilenebilir enerji payı %55’e çıkarılmalı.
-Enerji depolama sistemleri (batarya, hidrojen) için yatırım teşvikleri artırılmalı.
-Kamu binalarında enerji verimliliği standartları zorunlu hale getirilmeli.
-Sanayi tesislerine “karbon ayak izi kotası” uygulanmalı.
-Yeşil finansman (green bond) piyasası derinleştirilmeli.
Bu sayede Türkiye, Avrupa Yeşil Mutabakatı standartlarına uyum sağlayarak ihracatta yeni avantajlar elde edebilir.
6. Alan: Tarım ve gıda güvenliği reformu
İklim değişikliği, kuraklık ve üretim maliyetlerindeki artış, tarımda sürdürülebilirliği tehdit ediyor. Tarımda verimlilik 2000’lerin başına göre %25 azaldı.
Sorun: Plansız üretim, yüksek girdi maliyetleri, çiftçi yaş ortalamasının 55’in üzerine çıkması. Sonuç: Gıda fiyatları enflasyonun ana tetikleyicisi haline geldi.
Politika önerileri:
-Tarımsal destekler üretim planlamasına göre verilmeli.
Dijital tarım ve sensör teknolojileri için “TarımTech Fonu” kurulmalı.
-Kooperatifleşme yeniden teşvik edilmeli.
-Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılmalı.
-Toprak koruma ve su yönetimi yasası etkinleştirilmeli.
Amaç: Gıda arzını güvence altına alırken, çiftçinin gelirini istikrarlı hale getirmek.
3.Reformların ortak çatısı: Kurumsal dönüşüm ve şeffaflık
Hiçbir reform, güçlü kurumlar olmadan kalıcı başarı getirmez. Türkiye’nin asıl ihtiyacı, “kişilere bağlı değil, kurallara dayalı” bir yönetim anlayışı.
Bu nedenle:
-TÜİK, TCMB, Sayıştay gibi kurumların verilerinin bağımsız denetime açılması,
-Kamu politikalarında performans raporlaması,
-Stratejik planların Meclis onayına sunulması, şeffaflığın temel bileşenleri olmalı.
4.Sonuç: Kısa vadeli önlemlerle değil, reformla kalkınma
Türkiye’nin 2026 sonrası dönemi, “para politikasıyla idare edilen ekonomi” değil, yapısal reformlarla güçlenen ekonomi olmalı. Küresel rekabet, yeşil dönüşüm ve teknolojik üretim çağı, eski araçlarla yürütülemez. Gerçek reform, yalnızca kanun çıkarmak değil; zihniyeti değiştirmektir. Yani; liyakat, hesap verebilirlik, üretkenlik ve adalet ilkelerini merkeze almaktır. Ekonominin gölgesinde değil, kurumların ışığında büyüyen bir Türkiye — işte asıl hedef bu olmalıdır.
Son sözler: “Uyuyan Milletler ya ölür yada köle olarak uyanır” M. Kemal Atatürk
“Elvada diyecek kadar cesursan, hayat seni yeni bir merhaba ile ödüllendirir” Paulo Coeltoy
