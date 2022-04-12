Yaptırımlar ve Rusya

İhracatımız iyi gidiyor…

Her ay görülen artışları, sürekli olabilmesi dileği ile izliyoruz.

Özellikle Çin coğrafyasında hala süregelen ve hatta şaşırtıcı bir biçimde artan pandeminin yarattığı sıkıntılar sonucu görülen, ciddi boyuttaki kapamaların yarattığı fırsatı kalıcı kılma gayreti içerisinde olmamızın gerekliliğini sürekli vurguluyorum.

Pandeminin yanı sıra konteyner fiyatlarındaki anormal yükselmelerle beraber, konteyner temininde yaşanan güçlükler de ihracatımıza olumlu destek veriyor.

Tüm bunları, ihraç ürünlerimize gösterilen ilgi ve güven ile birleştirdiğimizde, ihracatımızın artış trendini sürdürmesi için, bizim sadece kurallara uygun bir biçimde, bu ilgi ve güveni koruyacak şekilde çalışmamız gerekiyor.

Rusya Ukrayna savaşı son birkaç sohbetimizin konusu.

Olmaması da olası değil, çünkü etkilenen ihracatçı kesimimizin sıkıntısı büyük.

İyi haber, Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi Rosselkhoznadzor heyetinin Antalya’ya gelerek, sera üretim alanları ile paketleme tesislerinde inceleme yapması.

Rusya'nın, bir süre önce ithalatını durduğu yedi Türk tarım ürününün üzerindeki yasağı kaldırdığını medyadan öğrendik.

Tarım ürünlerimizden kabak, patlıcan, nar, biber, üzüm, greyfurt ve portakalın Rus pazarına girebilmesi için önlerinde bundan böyle bir engel kalmadı. Bu konudaki resmi yazının birliklere gelmesini izleyen zamanlarda bu ürünlerdeki ihracatımızın hareketlenmesi bekleniyor.

Bununla birlikte, savaşı başlatan taraf olan ve Ukrayna'daki çatışmalarda yaptıkları sonucu ciddi yaptırımlarla karşı karşıya gelen Rusya'ya uygulanan yaptırımlar artarak geliyor.

Başkan Putin'in kızlarına kadar uzanan yaptırımlar hem Rus şirketlerini ve hem de oligarkları kapsıyor.

Bu arada yaptırımlar, Putin'i kınamadığı için ünlü orkestra şefi Valery Gergiev'in görevinden atılmasına kadar garip bir yerlere de gelmiş bulunuyor.

Yaptırımlar demişken, bunların sadece Rusya ve Rus şirketleri ile beraber oligarkları kapsamadığını da belirtelim.

Yasa dışı işlere karışan, kara para aklayan, teröre destek veren ve benzeri işlere karışan bireyler ve devletler de yaptırımlara maruz kalıyorlar.

Hatta böylesi bireylerle masumane çalışmak bile, onlarla ilişki nedeniyle, işbirliği yapanların da izlemeye alınmasına neden olabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, bu konuda detaylı bir listeye sahip.

Yaptırım uygulanan bireyler, kurumlar, kuruluşlar vb. hakkında kapsamlı bir liste yayınlıyor. İhracatçılarımıza açılacak bazı akreditiflerde de bu listeye atıfta bulunulduğunu görebiliyoruz.

İlgilenen dostlarımız https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information adresine giderek bu listeyi detaylı olarak inceleyebilirler.

Ayrıca, Rusya'ya yaptırımlara katılan batılı şirketlerin ve kendilerine yaptırım uygulanan Rus şirketlerinin isimlerine ve konumlarına da harita üzerinden erişebileceğiniz bir site var.

https://mapaider.globalmapaid.org/mapaider/map/map-of-sanctions-russia?gclid=EAIaIQobChMI5eTT_puK9wIVirh3Ch00RAcdEAMYASAAEgKq2PD_BwE#2/52.2/10.7 sitesine girdiğinizde şirketlerin isimlerini ve konumlarını görebiliyorsunuz.