Yaratıcı fikirler “Koza”dan çıkıyor

Sürdürülebilirliği ve yenilikçiliği odağına alan Mercedes-Benz Türk, işin temeline, şirkete katma değer sağlamayı, çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmayı, doğayı korumayı ve topluma fayda sağlamayı koyuyor. Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunun en önemli oluşumlarından biri de Koza Merkezi.

Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel ve Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Kutlu, “Mercedes-Benz Türk gönüllü ekiplerle, insana, topluma ve doğaya dokunuyor. Aynı potada sürdürülebilirlik ve yenilikçiliği eriten Koza Merkezi, yenilikçi fikirleri ve açık inovasyonu destekleyerek pandemi döneminde daha da hızlanan dönüşüme uyum sürecinde büyük katkı sağlıyor” diyor.

Mercedes-Benz Türk’ün sürdürülebilirlik çalışmalarını Özensel ve Kutlu’dan dinledim.

“Değişim”, “Dönüşüm” ve “Doğa Dostu Teknolojiler”

2017 yılında gönüllü bir ekibin çalışmalarıyla ilk adımlarını atan Mercedes- Benz Koza Merkezi, “Değişim”, “Dönüşüm” ve “Doğa Dostu Teknolojiler” olarak tanımlanan “3D” yaklaşımı kapsamında faaliyet gösteriyor. “Ortak aklı kullanmak felsefesi” üzerine kurulu Koza Merkezi, her yıl binlerce çalışanın dahil olduğu “Fikir Haftaları” düzenliyor. Amacı; hem şirkete hem topluma ekonomik kalkınmada fayda sağlayacak, toplumun sosyal gelişimini destekleyerek insana dokunacak ve çevreci yaklaşımlarla doğayı koruyacak fikirlerin ortaya çıkması ve desteklenmesi. Şirketin her departmanından çalışanlar sürece dâhil olabiliyor. Fikir sahipleri, şirketin direktörleri ile “Asansör Konuşmaları” ve inovasyon kamplarına katılıyor. Üç yıl içinde toplam 220 fikir sahibinin merkeze başvurduğunu ve yıllık 2 binin üzerinde çalışanın sürece dahil olarak katkı sağladığını ifade ediyor Özensel ve Kutlu.

StartUP projesi ile pozitif sosyal etki

Koza Merkezi’nin kuruluşundan bu yana gündemde olan önemli konulardan bir tanesinin Açık İnovasyon olduğunu ifade eden Özensel ve Kutlu, Mercedes-Benz Türk’ün açık inovasyonla sadece kendi iç kaynakları ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda dışarıya açılarak önemli iş birliktelikleri gerçekleştirdiğini de söylüyorlar.

2017 yılında başlayan StartUP projesi, yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirleri destekleyerek topluma ve çevreye fayda sağlayan, pozitif sosyal etkisi olan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üreten yaklaşımlara katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje çerçevesinde düzenlenen yarışmalar sonucunda 50 startup’a tamamen karşılıksız 500 bin TL para ödülü verildiğini belirten Özensel ve Kutlu, ilk 10 startup’ın Avrupa startup ekosisteminin önemli oyuncuları ile bir araya geldiğini de ekliyorlar.

Yatırım dünyasının ilgisini çeken girişimler

Mercedes-Benz StartUP projesinden ödül alan girişimler Türkiye ve uluslararası yatırım dünyasında yer buluyor. 2017 yılı teknoloji ödülü kazananı Thread In Motion, Vinci Girişim Sermayesi ve Sabancı Ventures tarafından fonlanmış ve firmanın yatırım değeri 150 milyon TL’yi aşmış.

2018 yılı teknoloji ödülünü Enlil İngiltere Workingham Belediyesi ile yaptığı anlaşma çerçevesinde belediyenin isteğine özel tribünler üretiyor. 2018 yılında Sosyal fayda ödülünü alan ve zeytin çekirdeklerinden bio plastik üreten Biolive ise 2017 yılında Zorlu Holding bünyesindeki Vestel Ventures’tan almış olduğu yatırım ile şirketleşme sürecine geçmiş durumda.

30 Nisan tarihine kadar başvurulara açık olan yarışmada bu yıl “Ulaşım Çözümleri”, “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” olarak 3 farklı kategoride en iyi 3 startup’a toplamda 150 bin TL’lik ödül verilecek.

● Sürdürülebilirlik ve yenilikçiliği aynı potada eriten projeler

Koza Merkezi’ne fikir olarak gelip, hayata geçirilen projelerden biri “Mercedes-Benz Ekipman” projesi. Proje kapsamında, faaliyet ömrünü tamamlamış ekipman ve malzemeler düşük maliyetlerle online ilan platformları üzerinden satışa çıkarılıyor. Bu sayede hurdaya gidecek malzemelerin geri dönüşümü sağlanmış oluyor. Proje sayesinde 1.5 sene içinde 4 milyon TL gelir yaratılmış. Mein Laptop/Benim Bilgisayarım projesi kapsamında ise şirket çalışanları, kullandıkları dizüstü bilgisayarların kullanım ömrü olan dört yılı doldurduktan sonra diledikleri takdirde bilgisayarları cüzi bir miktar karşılığında satın alabiliyorlar. Proje öncesinde hurda olarak ayrılan bilgisayarların, projeyle birlikte kullanım ömrü uzuyor ve çalışanlar faydalanır hale geliyor.

● Sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelikli işgücü yetişiyor

Mercedes-Benz, Mercedes-Benz yetkili bayileri ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi ise teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin, sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmalarına katkı sağlamayı ve ülke üretimi için ihtiyaç duyulan kaliteli ara eleman yetiştirilmesi desteklemeyi hedefliyor.

Mavi yaka kadın çalışanların yüzde 20’si “Yıldız Kızlar”

Mercedes-Benz, toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile birlikte 17 yıldır Her Kızımız Bir Yıldız projesini gerçekleştiriyor. Bugün proje kapsamında her yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere, bin Yıldız Kız Mercedes-Benz’den burs alarak eğitimine devam ediyor. Mavi yaka kadın şirket çalışanlarının yüzde 20’si Yıldız Kızlar’dan oluşuyor.