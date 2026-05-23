Yaratıcılık mı, tekrar endüstrisi mi?

Bir süredir sosyal medyada, reklamlarda, kurumsal film­lerde ve hatta kişisel paylaşım­larda garip bir his dolaşıyor. Her şey profesyonel görünüyor ama hiçbir şey gerçekten akılda kal­mıyor. Herkes yaratıcı olmaya çalışıyor ama ortaya çıkan işler giderek birbirine benziyor. Ay­nı müzikler, aynı geçişler, aynı “duygusal” ton, aynı ilham ver­me çabası, aynı samimiyet gös­terisi… Bir reklam filmini izliyor­sunuz, ardından başka bir marka geliyor ve sanki aynı ajansın, hat­ta aynı kişinin elinden çıkmış gi­bi hissediyorsunuz.

Bir dönem markaların en bü­yük derdi farklılaşmaktı. Şim­di ise görünür olabilmek uğruna birbirlerine benzemeye başladı­lar. Üstelik bunu sadece reklam dünyasında görmüyoruz. Lin­kedIn’de CEO paylaşımlarında, sürdürülebilirlik raporlarında, kriz iletişimlerinde, influencer videolarında, hatta şirket içi ile­tişim dilinde bile aynı tonu his­sediyoruz. Herkes aynı anda “öz­gün” görünmeye çalışırken aynı estetik ve aynı cümle yapılarının içine sıkışıyor.

Aslında bunun temel nedeni yalnızca yaratıcılık krizine gir­memiz değil. Çok daha büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Yapay zekâ araçlarıyla birlikte tarihte ilk kez bu kadar çok insan aynı anda içe­rik üretebiliyor. Fikir üretmek, görsel hazırlamak, slogan yaz­mak, video kurgulamak artık yal­nızca profesyonellerin yaptığı iş­ler olmaktan çıktı. Birkaç yıl önce saatler sürecek bir sunum bugün birkaç komutla hazırlanabili­yor. Bir reklam metni saniyeler içinde yazılıyor. Moodboard’lar, kampanya fikirleri, sosyal med­ya içerikleri neredeyse otomatik üretiliyor.

Bu büyük bir demokratikleş­me gibi görünüyor. Ama aynı za­manda başka bir sonuç doğuru­yor: Ortak bir estetik hafıza.

Çünkü herkes aynı araçları kullanıyor. Aynı veri havuzların­dan besleniyor. Aynı trend rapor­larını okuyor. Aynı prompt’ları birbirine gönderiyor. Sonuç ola­rak yapay zekâ yaratıcılığı çoğal­tırken, benzerliği de kitleselleş­tiriyor.

Bugün içerik üretimi, reklam, dijital iletişim dünyasında top­lantıların nasıl ilerlediğini ger­çekten merak ediyorum Sanı­rım önce dünyada başarılı olmuş kampanyalar inceleniyor. Sonra AI destekli sunumlar hazırlanı­yor. Ardından “buna benzer ama biraz farklı bir şey yapalım” de­niyor. Fakat o “biraz farklı” kısmı giderek küçülüyor. Çünkü eko­nomik belirsizlik dönemlerinde markalar risk almak istemiyor. Güvenli olanı tercih ediyor. Algo­ritmaların sevdiği şeyi üretmek daha kolay geliyor.

Algoritmaların yarattığı güvenli dünya

Sorunun tam merkezinde de bu var aslında. Yapay zekâ sis­temleri yaratıcılığı değil, doğru­lanmış başarıyı büyütüyor. En çok izleneni, en çok etkileşim ala­nı, en çok tekrar edileni öneriyor. Yani sistem doğası gereği “ortala­ma beğeniyi” ödüllendiriyor.

Bu yüzden bugün içerik dünya­sında büyük bir tekrar hissi oluş­tu. Sosyal medya akışları birbiri­ne benziyor. Reklamların renk­leri aynı. Videolar aynı ritimde ilerliyor. Hatta artık samimiyet bile standardize edilmiş durum­da. Kontrollü dağınıklık, bilinçli amatörlük, kusursuz görünme­meye çalışan profesyonel içerik­ler… Herkes doğal görünmeye ça­lışırken ortaya son derece yapay bir düzen çıkıyor.

Özellikle genç hedef kitlede bu durum ciddi bir güven problemi­ne dönüşmeye başladı. Çünkü in­sanlar artık markaların ne söyle­meye çalıştığını değil, gerçekten bir şey hissedip hissettirmediği­ni anlamaya çalışıyor. Gösteriş­li kampanyaların etkisinin azal­masının nedenlerinden biri de bu. İnsanlar mükemmel hikâye­lerden yoruldu. Kusursuz görü­nen her şeye biraz şüpheyle yak­laşmaya başladı.

Bunun en net örneklerinden biri son dönemde yükselen dü­şük prodüksiyonlu içerikler. Bü­yük bütçeli reklamların yanında bazen cep telefonu kamerasıyla çekilmiş sıradan bir video çok da­ha fazla etki yaratabiliyor. Çün­kü gerçek hissi veriyor. Çünkü al­goritmanın optimize ettiği steril dünyadan farklı duruyor.

İletişim dünyası uzun süre ku­sursuzluk fikrine yatırım yaptı. Mükemmel ışık, mükemmel me­tin, mükemmel kurgu… Oysa bu­gün insanların dikkatini çeken şey çoğu zaman küçük kusurlar oluyor. Beklenmedik bir cüm­le, doğal bir hata, fazla düşünül­memiş gibi duran bir an… Çünkü artık dijital dünya tamamen ci­lalanmış bir vitrine dönüştü. Ve vitrinin içindeki her şey birbirine benzemeye başladı.

Yeni lüks: Gerçekten bir şey söyleyebilmek

Belki de bu yüzden önümüz­deki dönemin en büyük rekabet avantajı teknolojiye en hızlı eriş­mek olmayacak. Zaten herkes ay­nı araçlara erişebiliyor. Asıl me­sele, o araçlarla gerçekten ayırt edilebilir bir ses çıkarabilmek olacak.

Çünkü yapay zekâ çok hızlı ça­lışıyor ama hâlâ kültürel sezgi üretemiyor. Gerçek mizahı, top­lumsal kırılmaları, insani çeliş­kileri ve beklenmedik duyguları aynı derinlikte kuramıyor. Taklit edebiliyor ama hissedemiyor. Ve insanlar giderek bu farkı daha net hissetmeye başlıyor.

Bugün iletişim dünyasının önündeki en büyük soru “Yapay zekâ kullanmalı mıyız?” değil. O tartışma çoktan bitti. Asıl so­ru şu: Yapay zekâ kullanan her­kes birbirine benzeyecekse, fark­lı olanı kim üretecek?

Belki de önümüzdeki dönemde yaratıcılığın yeni tanımı değişe­cek. En parlak fikri bulmak değil, herkes aynı dili konuşurken kendi sesini kaybetmemek değerli ola­cak. Çünkü artık içerik üretmek zor değil. Zor olan, bütün o gürül­tünün içinde gerçekten insana benzeyen bir şey söyleyebilmek.

Ve galiba geleceğin en yaratı­cı markaları, yapay zekâyı en iyi kullananlar değil; insan tonunu kaybetmeyenler olacak.