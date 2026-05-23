Yaratıcılık mı, tekrar endüstrisi mi?
Yapay zekâ sistemleri yaratıcılığı değil, doğrulanmış başarıyı büyütüyor. En çok izleneni, en çok etkileşim alanı, en çok tekrar edileni öneriyor. Yani sistem doğası gereği “ortalama beğeniyi” ödüllendiriyor. Bu yüzden bugün içerik dünyasında büyük bir tekrar hissi oluşuyor.
Bir süredir sosyal medyada, reklamlarda, kurumsal filmlerde ve hatta kişisel paylaşımlarda garip bir his dolaşıyor. Her şey profesyonel görünüyor ama hiçbir şey gerçekten akılda kalmıyor. Herkes yaratıcı olmaya çalışıyor ama ortaya çıkan işler giderek birbirine benziyor. Aynı müzikler, aynı geçişler, aynı “duygusal” ton, aynı ilham verme çabası, aynı samimiyet gösterisi… Bir reklam filmini izliyorsunuz, ardından başka bir marka geliyor ve sanki aynı ajansın, hatta aynı kişinin elinden çıkmış gibi hissediyorsunuz.
Bir dönem markaların en büyük derdi farklılaşmaktı. Şimdi ise görünür olabilmek uğruna birbirlerine benzemeye başladılar. Üstelik bunu sadece reklam dünyasında görmüyoruz. LinkedIn’de CEO paylaşımlarında, sürdürülebilirlik raporlarında, kriz iletişimlerinde, influencer videolarında, hatta şirket içi iletişim dilinde bile aynı tonu hissediyoruz. Herkes aynı anda “özgün” görünmeye çalışırken aynı estetik ve aynı cümle yapılarının içine sıkışıyor.
Aslında bunun temel nedeni yalnızca yaratıcılık krizine girmemiz değil. Çok daha büyük bir dönüşüm yaşıyoruz. Yapay zekâ araçlarıyla birlikte tarihte ilk kez bu kadar çok insan aynı anda içerik üretebiliyor. Fikir üretmek, görsel hazırlamak, slogan yazmak, video kurgulamak artık yalnızca profesyonellerin yaptığı işler olmaktan çıktı. Birkaç yıl önce saatler sürecek bir sunum bugün birkaç komutla hazırlanabiliyor. Bir reklam metni saniyeler içinde yazılıyor. Moodboard’lar, kampanya fikirleri, sosyal medya içerikleri neredeyse otomatik üretiliyor.
Bu büyük bir demokratikleşme gibi görünüyor. Ama aynı zamanda başka bir sonuç doğuruyor: Ortak bir estetik hafıza.
Çünkü herkes aynı araçları kullanıyor. Aynı veri havuzlarından besleniyor. Aynı trend raporlarını okuyor. Aynı prompt’ları birbirine gönderiyor. Sonuç olarak yapay zekâ yaratıcılığı çoğaltırken, benzerliği de kitleselleştiriyor.
Bugün içerik üretimi, reklam, dijital iletişim dünyasında toplantıların nasıl ilerlediğini gerçekten merak ediyorum Sanırım önce dünyada başarılı olmuş kampanyalar inceleniyor. Sonra AI destekli sunumlar hazırlanıyor. Ardından “buna benzer ama biraz farklı bir şey yapalım” deniyor. Fakat o “biraz farklı” kısmı giderek küçülüyor. Çünkü ekonomik belirsizlik dönemlerinde markalar risk almak istemiyor. Güvenli olanı tercih ediyor. Algoritmaların sevdiği şeyi üretmek daha kolay geliyor.
Algoritmaların yarattığı güvenli dünya
Sorunun tam merkezinde de bu var aslında. Yapay zekâ sistemleri yaratıcılığı değil, doğrulanmış başarıyı büyütüyor. En çok izleneni, en çok etkileşim alanı, en çok tekrar edileni öneriyor. Yani sistem doğası gereği “ortalama beğeniyi” ödüllendiriyor.
Bu yüzden bugün içerik dünyasında büyük bir tekrar hissi oluştu. Sosyal medya akışları birbirine benziyor. Reklamların renkleri aynı. Videolar aynı ritimde ilerliyor. Hatta artık samimiyet bile standardize edilmiş durumda. Kontrollü dağınıklık, bilinçli amatörlük, kusursuz görünmemeye çalışan profesyonel içerikler… Herkes doğal görünmeye çalışırken ortaya son derece yapay bir düzen çıkıyor.
Özellikle genç hedef kitlede bu durum ciddi bir güven problemine dönüşmeye başladı. Çünkü insanlar artık markaların ne söylemeye çalıştığını değil, gerçekten bir şey hissedip hissettirmediğini anlamaya çalışıyor. Gösterişli kampanyaların etkisinin azalmasının nedenlerinden biri de bu. İnsanlar mükemmel hikâyelerden yoruldu. Kusursuz görünen her şeye biraz şüpheyle yaklaşmaya başladı.
Bunun en net örneklerinden biri son dönemde yükselen düşük prodüksiyonlu içerikler. Büyük bütçeli reklamların yanında bazen cep telefonu kamerasıyla çekilmiş sıradan bir video çok daha fazla etki yaratabiliyor. Çünkü gerçek hissi veriyor. Çünkü algoritmanın optimize ettiği steril dünyadan farklı duruyor.
İletişim dünyası uzun süre kusursuzluk fikrine yatırım yaptı. Mükemmel ışık, mükemmel metin, mükemmel kurgu… Oysa bugün insanların dikkatini çeken şey çoğu zaman küçük kusurlar oluyor. Beklenmedik bir cümle, doğal bir hata, fazla düşünülmemiş gibi duran bir an… Çünkü artık dijital dünya tamamen cilalanmış bir vitrine dönüştü. Ve vitrinin içindeki her şey birbirine benzemeye başladı.
Yeni lüks: Gerçekten bir şey söyleyebilmek
Belki de bu yüzden önümüzdeki dönemin en büyük rekabet avantajı teknolojiye en hızlı erişmek olmayacak. Zaten herkes aynı araçlara erişebiliyor. Asıl mesele, o araçlarla gerçekten ayırt edilebilir bir ses çıkarabilmek olacak.
Çünkü yapay zekâ çok hızlı çalışıyor ama hâlâ kültürel sezgi üretemiyor. Gerçek mizahı, toplumsal kırılmaları, insani çelişkileri ve beklenmedik duyguları aynı derinlikte kuramıyor. Taklit edebiliyor ama hissedemiyor. Ve insanlar giderek bu farkı daha net hissetmeye başlıyor.
Bugün iletişim dünyasının önündeki en büyük soru “Yapay zekâ kullanmalı mıyız?” değil. O tartışma çoktan bitti. Asıl soru şu: Yapay zekâ kullanan herkes birbirine benzeyecekse, farklı olanı kim üretecek?
Belki de önümüzdeki dönemde yaratıcılığın yeni tanımı değişecek. En parlak fikri bulmak değil, herkes aynı dili konuşurken kendi sesini kaybetmemek değerli olacak. Çünkü artık içerik üretmek zor değil. Zor olan, bütün o gürültünün içinde gerçekten insana benzeyen bir şey söyleyebilmek.
Ve galiba geleceğin en yaratıcı markaları, yapay zekâyı en iyi kullananlar değil; insan tonunu kaybetmeyenler olacak.
|Borsa
|13.808,20
|4,89 %
|Dolar
|45,7132
|0,31 %
|Euro
|53,0420
|0,22 %
|Euro/Dolar
|1,1603
|-0,13 %
|Altın (GR)
|6.634,77
|0,35 %
|Altın (ONS)
|4.509,41
|-0,75 %
|Brent
|100,68
|-1,34 %