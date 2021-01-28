Yargı CNR’ı çıkardı İDTM, 6 hall’de fuar başı kiralamaya geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’le eylül ayında Eminönü’ndeki merkez binada sohbet ederken önünde notlar gördüm:

- İTO’nun büyük ortağı olduğu İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin Yeşilköy’deki fuar merkezindeki 8 hall’ünün kiracısı olan CNR Holding hakkında 6 hall’den tahliye kararı çıktı.

Avdagiç, o gün durumu anlatırken şu noktanın altını çizdi:

- Aslında tahliye davasını kazanmış durumdayız. CNR Holding, tahliyeyi geciktirmek için uğraşıyor. Tahliye biraz zaman alabilir.

Geçen hafta Avdagiç’le görüşürken 6 hall ile ilgili hukuki durumu sordum, anlattı:

- Tahliye kararı kesinleşti. Dava ile ilgili tüm aşamalarda ilgili mahkemeler İDTM’yi haklı buldu. CNR Holding’in elinde sadece 2 hall kaldı.

Avdagiç’i dinlerken İDTM’nin ortaklık yapısına baktım:

• İTO: Yüzde 41.47

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: Yüzde 27.24

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Yüzde 23

• Bakırköy Belediyesi: Yüzde 5

• İstanbul Ticaret Borsası: Yüzde 1.43

• İstanbul Sanayi Odası: Yüzde 0.96

• İktisadi Kalkınma Vakfı: Yüzde 0.01

Avdagiç, İDTM’nin CNR Holding’in boşalttığı 6 hall’de iyileştirme yatırımları yaptığını kaydetti:

- 2 hall’de depreme dayanıklılık ile ilgili sorun vardı. Onlar da dahil el atılmadık yer kalmadı. Trafo da yenilendi. Yapılan yenileme yatırımı 100 milyon lirayı aştı.

İDTM’nin fuarlar ile ilgili rolünün altını çizdi:

- İDTM sadece mekan işletmecisi olacak. Elindeki hall’leri fuar organizasyonlarına, fuar şirketlerine bedeliyle tahsis edecek.

İDTM’nin hall kiralarıyla ilgili tarife de yayınladığını vurguladı:

- Bir fuar şirketine bütün hall’leri işletmesi için kiralama artık olmayacak. Fuar başı kiralama söz konusu olacak. Fuar organizatörü, düzenleyeceği fuarın takvimine göre kiralamasını yapacak. Fuarı tamamlandığında da hall’leri boşaltacak.

İDTM’nin CNR Grubu’ndan alacaklarıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

- Alacakların bir bölümü tahsil edildi.

Kalan 2 hall’ün durumunu merak ettim, yanıt verdi:

- Kalan 2 hall de hukuki süreç tamamlandığında tahliye olacak. Şu anda daha önce İDTM’nin kendi kiraladığı 9-10-11’inci hall’ler ile birlikte elinde toplam 9 hall oldu.

Bu noktada fiziki fuarların başlama tarihi ile ilgili beklentisini ortaya koydu:

- Bu yılın ikinci çeyreğinde fuarların başlayabileceğini düşünüyoruz.

Yeşilköy’deki toplam 9 hall’ün kiralamaya dönük işletmesinin mekanın asıl sahibi İDTM’de olması, fuarcılık sektöründe dengeleri değiştirir mi?

Bu model, sektörde yeni oyuncuların önünü açar mı?

Eski İTO binası 90 cm yatınca yıkım başladı; ‘sıfırdan’ yapılacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetimi, bir dönem İstanbul Ticaret Üniversitesine ev sahipliği yapan Eminönü’ndeki eski merkez binanın durumuyla ilgili uzmanlardan rapor istedi. Raporda şu saptama yer aldı:

- Bina 90 cm yatmış durumda. Ayrıca denize doğru kayıyor.

İTO yönetimi, binanın elden geçirilip, güçlendirilmesi seçeneğinin araştırılması kararı aldı. Güçlendirmeyle ilgili araştırmadan şu sonuç çıktı:

- Mevcut haliyle güçlendirme ve yenileme çalışması yapmak binayı “hormonlu yapı”ya dönüştürür. 26-27 milyon liraya gerçekleşecek yenileme-güçlendirme çalışması, sağlıklı sonuç vermeyebilir.

İTO yönetimi, bunun üzerine aynı görüntünün korunması şartıyla binanın "sıfırdan” yenilenmesi yolunu seçti:

- İTO'nun eski merkez binası 42 milyon liralık harcamayla “sıfırdan” yapılacak. Binanın sağlam zemine oturtulması için 36-42 metrelik kazıklar çakılacak. Yenilenme iki bodrum katı kazandıracak.

İTO yönetimi, "sıfırdan yapım” sonrası binanın kullanımıyla ilgili kararını verecek.

Devlet okul için özel sektörden derslik kiralar mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iş dünyasıyla bir araya geldiği farklı platformlarda yeri geldikçe kentteki derslik ihtiyacını ortaya koydu:

- İstanbul'da yeni dersliklere ihtiyacımız var. Türkiye'de orta öğretimde en kalabalık sınıflar Esenyurt ilçemizde bulunuyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kentteki derslik açığıyla ilgili bilgileri duydukça şu formül üzerinde durdu:

- Özel sektörün elinde atıl binalar, derslikler var. Yeni okul binaları, derslikler yapılacağına devlet, özel sektörden derslik kiralasa.

Gündeme gelecek eleştirileri dikkate alarak formülüne şu eklemeyi yaptı:

- Derslik kiraları elbette “makul” düzeyde olmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul’da orta öğretimdeki derslik açığını kiralama yoluyla kapatmayı düşünür mü?

'Discovery ortaklığı dedem Aydın Doğan’ı çok mutlu etti'

19 Ocak 2021 sabahı erken saatlerde Mehmet Ali Yalçındağ aradı:

- Beni çok mutlu eden bir gelişmeyi ön bilgi olarak paylaşmak istiyorum. Doğan'ın kurduğu BluTV'nin yüzde 35'ini dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketi Discovery Inc. satın alıyor. Açıklamayı bugün yapacaklar.

Nitekim birkaç saat sonra resmi açıklama geldi:

- Discovery Inc., BluTV'nin yüzde 35'ini devralıyor.

Doğan Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın büyük torunu olan Aydın Doğan Yalçındağ, tümüyle kendi girişimi olarak 2016’da kurduğu BluTV’yi 2018’de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya açmış, 10 bin saatten fazla yerli ve yabancı içerik sağlamıştı.

Aydın Doğan Yalçındağ’a mesaj yazıp sordum:

- Deden Aydın Doğan, BluTV’deki adımlarını yakından izledi mi? İlgilendi mi? Discovery ortaklığını nasıl karşıladı?

Şu yanıtı verdi:

- Dedeme yaptığım işleri hep anlattım, hep izledi. Discovery ortaklığı dedemi de çok mutlu etti.

Torun Aydın Doğan Yalçındağ, "yeni medya”nın iddialı patronları arasına girme yolunda emin adımlarla ilerliyor..