Yargı kararıyla İYİ Parti’ye dönen Özdağ, partisinden istifa etti

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun “FETÖ’cü” olduğuna yönelik açıklamaları nedeniyle partisinden ihraç edilen ve yargı kararıyla yeniden İYİ Parti’ye geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti yönetimine yönelik ağır eleştirilerde bulunan ve Kavuncu’ya yönelik iddialarını yineleyen Özdağ, yargı kararıyla partiye döndükten sonra hiçbir faaliyete davet edilmediğini, Akşener’den randevu istemesine rağmen cevap alamadığını belirterek, “Meral Akşener benim görüşme talebime bir cevap vermediği gibi grup toplantılarında bana saldırmaya, aleyhimde konuşmaya devam ediyor. Siyaseten iyi tanıdığım Akşener beni partiden ihraç etmekten korkuyor. FETÖ’cü kriptolarla, siyasi omurgasızlarla, HDP’yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp kapatılmasına karşı çıkanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. İYİ Parti’den istifa ediyorum” dedi. Meclis’te İYİ Parti ‘den daha önce istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Özdağ, hukuk mücadelesi ile kurulan İYİ Parti’nin kuruluş amacından ve hedeflerinden uzaklaştığını, olağan kongrede Türk milliyetçiliği ve Türk milliyetçilerinin tasfiye edildiğini belirterek, “Yerine gelen ise FETÖ’cü zihniyettir” dedi.

İYİ Parti’nin CHP’nin uydu partisi haline getirildiğini söyleyen Özdağ, “Bana kızacağınıza cesaretiniz varsa İYİ Parti’nin içişlerine karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na kızın veya İYİ Parti’yi aşağılayan Çanakkale Belediye Başkanı’na kızın. Ama onlara kızamıyorsunuz çünkü belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İYİ Parti’nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var” dedi.

“Kendisine başarılar diliyorum”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ’ın istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Siyasi hayatında kendisine başarılar diliyorum. Bu an itibarıyla yollar ayrı olduğu için, prensibimdir benimle ayrı yol tutan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım bugüne kadar olmadı. Bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere. Dolayısıyla milletimiz herkesi tartacak, temel hakem millettir hep birlikte göreceğiz” dedi.