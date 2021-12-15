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“Yargıda reform değil revizyon yapılıyor“

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Adalet Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde ‘yargı reformu’ olarak  Meclis’e sunulan paketlerin ‘yargı reformundan çok yargı revizyonu’ özelliği taşıdığını  ifade eden MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, “Bir yargı revizyonuna değil, bir yargı reformuna ihtiyacımız var” değerlendirmesi yaptı. 2020-2021 yılı boyunca "yargı reformu" adı altında gelen ve kanunlaştırılan paketlerin, mevzuatın, teknolojik gelişmelere entegrasyonunu içeren düzenlemeler olduğuna dikkat çeken Bulut, “Her birisi de gerekliydi fakat bunların bugün anlam ve mahiyeti karşı karşıya kaldığımız sorunlarla mukayese edildiğinde bir yargı reformundan ziyade bir revizyon aşamasında kaldığını da hep beraber kabul etmek zorundayız” dedi.

Yargının sorunlarını Adalet Bakanlığı bütçesinde dile getiren Bulut, vatandaşın Hükümetten, Parlamentodan ve Adalet Bakanlığı bürokrasisinden temel beklentisinin ‘hakkını adil ve tarafsızlığından şüphe duyulmayan ama bunlara ek olarak donanımından ve yetkinliğinden de şüphe duyulmayan kadroların eliyle, hakim, savcıların eliyle, süratli bir şekilde temin ve tesisinin önünün açılması’ olduğunu ifade etti.

“Yargı revizyonundan yargı reformuna nasıl geçilecek?“

“Yargı revizyonundan yargı reformu aşamasına nasıl geçilecek, neler yapılması lazım?” diyerek atılması gereken adımları sıralayan Bulut,  Türkiye'de yargı teşkilatının birincil ve öncelikli sorununun ‘mevzuat sorunu değil, nitelikli uygulayıcı sorunu’ olduğunu belirtti.

Kendisinden beklenen neticeyi vermeyen  bölge adliye mahkemelerinin ve istinaf mahkemelerinin yargı reformu kapsamına alınması, istinaf mahkemelerinin derhal kaldırılması da dahil olmak üzere tüm çözüm önerilerinin düşünülmesi gerektiğini ifade den Bulut, “İstinaf mahkemeleri, 2022 yılının Türkiye'de yargı konusundaki en önemli gündemi olması gerekiyor” dedi.

MHP’li Bulut,  yıllarını mesleğine vermiş donanımlı savcıların atıl bir şekilde görevlendirildiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kurumunun çok hızlı şekilde ele alınmasını reform kapsamında atılması gereken ikinci adım olarak açıkladı. Bulut, nitelikli uygulayıcıyı elde edebilmek için hâkim ve savcılar arasında etkin bir liyakat ve terfi sisteminin oluşturulması gerektiğini belirterek, işini disiplinli yapan hâkim ve savcılar ile bu konuda gerekli titizliği göstermeyen hâkim ve savcılar arasında fark yaratacak bir terfi sisteminin gerekliliğine dikkat çekti. 

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