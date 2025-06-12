Yarım asırlık üretici Elif, MKB Ambalaj’ı satın aldı
Dış ticarette 11 milyar dolarlık hacimle öne çıkan ambalaj sektörünü, yerli üreticilerin satın alma iştahı büyütüyor. Kâğıt ambalajda yıllık 72 bin tonluk kapasiteye sahip İstanbul merkezli Elif Ambalaj, MKB Oluklu Mukavva ve Ambalaj şirketinin ana hissedarı oldu.
Türkiye’nin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinden biri ambalaj sanayisi. 2024 yılında ihracatı 7 milyar dolara yaklaşan sektörün ithalatı ise 4,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2,7 milyar dolara yakın cari fazla veren sektör, 11 milyar dolardan fazla dış ticarete sahip. Bir dönem yabancıların yoğun ilgi gösterdiği sektörde satın almalar şimdilerde yerli firmalara yöneldi. Dünya devi Mondi’nin Çorlu’daki fabrika satışının ardından Japon Daio’nun Türkiye’den çekilmesi, yabancıların ilgisinin azaldığını gösterirken, yerli firmalar da satın alma iştahı arttı.
Sektörünün en köklü üreticilerinden Elif Ambalaj, bu yerli satın alma zincirine eklenen son halka oldu. 1977 yılında İstanbul’da kurulan Elif, bir başka İstanbullu üretici MKB Oluklu Mukavva ve Ambalaj şirketinin ana hissedarı oluyor. Geçtiğimiz hafta resmi süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte MKB’nin tek yönetimi Elif Ambalaj’a geçmiş oldu. Yaklaşık yarım asırlık geçmişi olan Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Selman Esmerer’in yaptığı Elif Ambalaj’ın 1980 yılında Küçükçekmece’de üretime başladı. 2002 yılında İkitelli’deki 21 bin metrekarelik alana taşınan üretimle kâğıt ambalajda kapasite yıllık 72 bin tona ulaştı. Elif’in aldığı MKB ise Sancaktepe’de üretim gerçekleştiriyor. Tesislerinde blister otomotiv, kırtasiye, gıda, kozmetik, medikal alanlara yönelik ambalaj üretiliyor.
Türkiye’de ambalaj sektöründe en fazla satın alma ve ortaklık süreci 2020 yılı sonrasında başladı. Yıldız Holding iştiraklerinden Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj’ın dünyanın en büyük 3’üncü esnek ambalaj şirketi Constantia Flexibles’a, Arimpeks Alüminyum Folyo şirketi Avrupa’nın en büyüklerinden Montana’ya satıldı. En önemli işlem ise 2021 yılında gerçekleşti. Finlandiya merkezli ambalaj şirketi Huhtamaki, Mısır’da da fabrikası olan esnek ambalaj üreticisi Elif Holding’i 412 milyon euroya satın aldı.
Şimdi yerli üreticiler alıyor
Son birkaç aydır ise yerlilerin satın alma isteği daha fazla. Ambalajda dünyanın en büyüklerinden olan Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kâğıt ve Ambalaj Sanayi, bu yılın şubat ayında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 35 bin metrekarelik alan kurulu fabrikasını Dijitalport İstanbul Danışmanlık Lojistik Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne sattı. Mayıs ayında ise Asya’nın en büyük gazete kağıdı, baskı kağıdı, ambalaj kağıdı, ambalaj kartonu, oluklu mukavva, kâğıt hamuru, hijyenik kâğıt, tek kullanımlık bebek bezi, kadın bakım ürünü, ıslak mendil üretimi gerçekleştiren şirketlerinden Daio Paper, 5 yıl önce Yıldız Holding’den aldığı Komili markasını Evyap Grubu’na devrederek Türkiye’den çekildi. 1943 yılında Tokyo’da kurulan Daio Paper, kâğıt imalatı, dönüştürme, baskı, oluklu mukavva kutu, kâğıt kutu alanlarında faaliyet gösteriyor. 4 milyar dolar cirosu olan Japon devinin, 15 bine yakın çalışanı bulunuyor.