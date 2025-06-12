Yarım asırlık üretici Elif, MKB Ambalaj’ı satın aldı

Dış ticarette 11 milyar dolarlık hacimle öne çıkan ambalaj sektörünü, yerli üreticilerin satın alma iştahı büyütüyor. Kâğıt ambalajda yıllık 72 bin tonluk kapasiteye sahip İstanbul merkezli Elif Ambalaj, MKB Oluklu Mukavva ve Ambalaj şirketinin ana hissedarı oldu.

Türkiye’nin dış tica­ret fazlası veren en­der sektörlerinden bi­ri ambalaj sanayisi. 2024 yı­lında ihracatı 7 milyar dolara yaklaşan sektörün ithalatı ise 4,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2,7 milyar dola­ra yakın cari fazla veren sek­tör, 11 milyar dolardan fazla dış ticarete sahip. Bir dönem yabancıların yoğun ilgi gös­terdiği sektörde satın almalar şimdilerde yerli firmalara yö­neldi. Dünya devi Mondi’nin Çorlu’daki fabrika satışının ardından Japon Daio’nun Türkiye’den çekilmesi, ya­bancıların ilgisinin azaldığını gösterirken, yerli firmalar da satın alma iştahı arttı.

Sektörünün en köklü üre­ticilerinden Elif Ambalaj, bu yerli satın alma zincirine ek­lenen son halka oldu. 1977 yı­lında İstanbul’da kurulan Elif, bir başka İstanbullu üretici MKB Oluklu Mukavva ve Am­balaj şirketinin ana hissedarı oluyor. Geçtiğimiz hafta res­mi süreçlerin tamamlanma­sıyla birlikte MKB’nin tek yö­netimi Elif Ambalaj’a geçmiş oldu. Yaklaşık yarım asırlık geçmişi olan Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Selman Esme­rer’in yaptığı Elif Ambalaj’ın 1980 yılında Küçükçekme­ce’de üretime başladı. 2002 yılında İkitelli’deki 21 bin metrekarelik alana taşınan üretimle kâğıt ambalajda ka­pasite yıllık 72 bin tona ulaştı. Elif’in aldığı MKB ise Sancak­tepe’de üretim gerçekleştiri­yor. Tesislerinde blister oto­motiv, kırtasiye, gıda, kozme­tik, medikal alanlara yönelik ambalaj üretiliyor.

Türkiye’de ambalaj sektö­ründe en fazla satın alma ve ortaklık süreci 2020 yılı son­rasında başladı. Yıldız Hol­ding iştiraklerinden Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj’ın dünyanın en büyük 3’üncü esnek ambalaj şirketi Cons­tantia Flexibles’a, Arimpeks Alüminyum Folyo şirketi Avrupa’nın en büyüklerin­den Montana’ya satıldı. En önemli işlem ise 2021 yılında gerçekleşti. Finlandiya mer­kezli ambalaj şirketi Huhta­maki, Mısır’da da fabrikası olan esnek ambalaj üretici­si Elif Holding’i 412 milyon euroya satın aldı.

Şimdi yerli üreticiler alıyor

Son birkaç aydır ise yerlile­rin satın alma isteği daha faz­la. Ambalajda dünyanın en büyüklerinden olan Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kâ­ğıt ve Ambalaj Sanayi, bu yı­lın şubat ayında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Türkgücü Or­ganize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 35 bin metrekarelik alan kurulu fabrikasını Dijitalport İstanbul Danışmanlık Lojis­tik Ambalaj Sanayi ve Tica­ret Limited Şirketi’ne sat­tı. Mayıs ayında ise Asya’nın en büyük gazete kağıdı, bas­kı kağıdı, ambalaj kağıdı, am­balaj kartonu, oluklu mukav­va, kâğıt hamuru, hijyenik kâğıt, tek kullanımlık bebek bezi, kadın bakım ürünü, ıs­lak mendil üretimi gerçek­leştiren şirketlerinden Daio Paper, 5 yıl önce Yıldız Hol­ding’den aldığı Komili mar­kasını Evyap Grubu’na dev­rederek Türkiye’den çekildi. 1943 yılında Tokyo’da kuru­lan Daio Paper, kâğıt imala­tı, dönüştürme, baskı, oluk­lu mukavva kutu, kâğıt kutu alanlarında faaliyet gösteri­yor. 4 milyar dolar cirosu olan Japon devinin, 15 bine yakın çalışanı bulunuyor.