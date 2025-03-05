Yarın 5G’ye geçsek bugün buna hazırız

Telekomünikasyon sektörünün en önemli gündem maddelerinden 5G ihalesini değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ü şimdiden fibere bağlı. Yarın 5G’ye geçiyor olsak, buna bugünden en hazır biziz” dedi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, İspanya’nın Barselona kentinde dü­zenlenen GSMA Mobil Dün­ya Kongresi kapsamında gaze­tecilerle bir araya geldi. Türk Telekom’un bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma sorumluluğuyla öncü çalışmalara liderlik ede­rek, Türk mühendislerin ça­lışmalarını, yenilikçi fikirleri ve girişimcileri destekleyerek teknolojileri dünyaya ihraç et­tiğini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Mobil ile­tişim sektörünün en büyük bu­luşma alanı GSMA Mobil Dün­ya Kongresi’nde, önemli proje ve iş birliklerimizle her yıl ol­duğu gibi bu yıl da yerimizi al­dık” dedi.

Türkiye’de teleko­münikasyon sektörün bu yıl yapılması planlanan 5G ihale­si ile önemli bir eşikte olduğu­nu ifade eden Önal, Türk Tele­kom’un yatırımlarını yıllardır 5G ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve eri­şilebilir bir dijital dünya inşa etme vizyonuyla ülkemizin di­jital dönüşümü için 2005’ten bu yana tutarı 21 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdik.

5G için gerekli olan en kritik unsur olan fiber ağ uzunluğu­muzu yılsonu itibarıyla 475 bin kilometreye, fiber hane kapsamamızı 2024’ün üçün­cü çeyreği itibarıyla 32,7 mil­yona ve toplam abone sayımızı 53,2 milyona yükselttik. Dün­yada mobil baz istasyonlarının 2030 yılında yüzde 50’sinin fi­bere bağlı olacağını öngörüyor. Bizim ise LTE baz istasyonla­rımızın yüzde 54’ü şimdiden fibere bağlı. Yarın 5G’ye geçi­yor olsak, buna bugünden en hazır biziz.”

“Türk Telekom’un yatırımları Türkiye’nin kazanımıdır”

Türk Telekom, yalnızca bir telekomünikasyon şirketi de­ğil, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunun en güçlü destek­çisi olduğunu belirten Önal, “Bugün dijitalleşme dediğimiz kavram, sadece bireylerin de­ğil, sektörlerin, ekonominin ve ülkemizin tamamının gelişimi için bir zorunluluk. Bu sebep­le imtiyazın yenilenmesi yal­nızca Türk Telekom için de­ğil, tüm Türkiye için stratejik bir öneme sahip. Dolayısıyla şu anki en önemli gündemimiz imtiyaz…

Bu çerçevede biz de Türkiye’nin, sektörün ve Türk Telekom’un birlikte kalkınma­sını sağlayacak, değer yaratan ve sürdürülebilir bir faaliyet modeli oluşturmak amacıyla bütünsel ve kapsayıcı bir ba­kış açısıyla hareket ediyoruz. Türk Telekom’un yatırımları, Türkiye’nin kazanımıdır. İm­tiyazın devamı, yalnızca Türk Telekom’un değil, Türkiye’nin dijital geleceğinin inşasına yö­nelik yatırımların sürekliliği açısından kritik bir adımdır” diye konuştu.

“SEBA'nın başarısı, Türk inovasyon gücünün kanıtı”

Teknolojiyi üretme ve ihraç etme hedefiyle geleceğin stra­tejilerini belirlediklerini söy­leyen Ümit Önal, “Sadece ülke­mizin değil bölgemizin tekno­loji taşıyıcısı olma misyonunu üstleniyoruz. Türkiye’de başa­rılı olmuş ne kadar öncü çalış­ma varsa orada Türk Telekom vardır.

Her zaman olduğu gibi bugün de milli sorumluluk bi­linciyle dijital dönüşümde li­derliği üstleniyor ve bölgemi­zin teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Grup şirketimiz Argela ve onun Amerika’da­ki iştiraki Netsia’nın 5G ve fi­ber alanlarındaki kazanımla­rı, Türk Telekom Ventures’ın yerli girişimlerimizi küresel oyuncular arasına katan ro­lü ile ülkemizi yeni nesil tek­nolojilerde dünyaya yön veren bir konuma getirmek için faali­yetlerimizi sürdürüyoruz. Ar­gela ve Netsia’nın; 5G ve fiber alanları dahil 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor.

Mühendislerimizin titiz çalış­malarıyla hayata geçirilen ge­nişbant altyapı ihtiyacına yö­nelik çözümler sunan yenilikçi ürünümüz SEBA’nın hane kap­saması günden güne artıyor. Bu başarı, ürünümüzün teknolo­jik üstünlüğünü ve Türk ino­vasyonunun küresel arenada­ki rekabet gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Yenilikçi çözümler adına çalışmalar yürüten işti­raklerimiz. Ülke ekonomisine katma değer yaratacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak ça­lışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

ISAC teknolojisi, deniz ulaşımını geleceğe taşıyacak

Türk Telekom, Avrupa’nın ilk kapsamlı 5G-Advanced (5G-A) gemi algılama testlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirdi. Bu çalışma, ZTE iş birliğiyle ve İstanbul Avcılar Kumport’taki 5G-A Endüstriyel Mobil Şebekesi kullanılarak, Entegre Algılama ve İletişim (ISAC, Integrated Sensing and Communication) teknolojisiyle tamamlandı.

Denizlerde ve limanlarda daha güvenli bir ulaşım için, gemilerin üzerinde ek bir ekipmana ihtiyaç duymadan 5G-A şebekesi sinyalleri ile anlık algılanma ve takibine olanak tanıyan ISAC teknolojisi, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıldı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Geleceğin bağlantı teknolojilerini kullanarak sektörlerin dijital dönüşümünü hızlandırmaya ve inovasyona yön vermeye devam edeceğiz” dedi. ZTE Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Xie Junshi ise “Yenilikler sayesinde, iletişimde yeni standartlar belirleyerek endüstriyel operasyonları ve günlük yaşamı köklü bir şekilde dönüştürüyoruz” diye konuştu.