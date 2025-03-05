Yarın 5G’ye geçsek bugün buna hazırız
Telekomünikasyon sektörünün en önemli gündem maddelerinden 5G ihalesini değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ü şimdiden fibere bağlı. Yarın 5G’ye geçiyor olsak, buna bugünden en hazır biziz” dedi.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Türk Telekom’un bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma sorumluluğuyla öncü çalışmalara liderlik ederek, Türk mühendislerin çalışmalarını, yenilikçi fikirleri ve girişimcileri destekleyerek teknolojileri dünyaya ihraç ettiğini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Mobil iletişim sektörünün en büyük buluşma alanı GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, önemli proje ve iş birliklerimizle her yıl olduğu gibi bu yıl da yerimizi aldık” dedi.
Türkiye’de telekomünikasyon sektörün bu yıl yapılması planlanan 5G ihalesi ile önemli bir eşikte olduğunu ifade eden Önal, Türk Telekom’un yatırımlarını yıllardır 5G ile uyumlu olacak şekilde gerçekleştiğinin altını çizerek, şunları söyledi:
“Herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dijital dünya inşa etme vizyonuyla ülkemizin dijital dönüşümü için 2005’ten bu yana tutarı 21 milyar doları aşan yatırım gerçekleştirdik.
5G için gerekli olan en kritik unsur olan fiber ağ uzunluğumuzu yılsonu itibarıyla 475 bin kilometreye, fiber hane kapsamamızı 2024’ün üçüncü çeyreği itibarıyla 32,7 milyona ve toplam abone sayımızı 53,2 milyona yükselttik. Dünyada mobil baz istasyonlarının 2030 yılında yüzde 50’sinin fibere bağlı olacağını öngörüyor. Bizim ise LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54’ü şimdiden fibere bağlı. Yarın 5G’ye geçiyor olsak, buna bugünden en hazır biziz.”
“Türk Telekom’un yatırımları Türkiye’nin kazanımıdır”
Türk Telekom, yalnızca bir telekomünikasyon şirketi değil, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunun en güçlü destekçisi olduğunu belirten Önal, “Bugün dijitalleşme dediğimiz kavram, sadece bireylerin değil, sektörlerin, ekonominin ve ülkemizin tamamının gelişimi için bir zorunluluk. Bu sebeple imtiyazın yenilenmesi yalnızca Türk Telekom için değil, tüm Türkiye için stratejik bir öneme sahip. Dolayısıyla şu anki en önemli gündemimiz imtiyaz…
Bu çerçevede biz de Türkiye’nin, sektörün ve Türk Telekom’un birlikte kalkınmasını sağlayacak, değer yaratan ve sürdürülebilir bir faaliyet modeli oluşturmak amacıyla bütünsel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Türk Telekom’un yatırımları, Türkiye’nin kazanımıdır. İmtiyazın devamı, yalnızca Türk Telekom’un değil, Türkiye’nin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımların sürekliliği açısından kritik bir adımdır” diye konuştu.
“SEBA'nın başarısı, Türk inovasyon gücünün kanıtı”
Teknolojiyi üretme ve ihraç etme hedefiyle geleceğin stratejilerini belirlediklerini söyleyen Ümit Önal, “Sadece ülkemizin değil bölgemizin teknoloji taşıyıcısı olma misyonunu üstleniyoruz. Türkiye’de başarılı olmuş ne kadar öncü çalışma varsa orada Türk Telekom vardır.
Her zaman olduğu gibi bugün de milli sorumluluk bilinciyle dijital dönüşümde liderliği üstleniyor ve bölgemizin teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz. Grup şirketimiz Argela ve onun Amerika’daki iştiraki Netsia’nın 5G ve fiber alanlarındaki kazanımları, Türk Telekom Ventures’ın yerli girişimlerimizi küresel oyuncular arasına katan rolü ile ülkemizi yeni nesil teknolojilerde dünyaya yön veren bir konuma getirmek için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Argela ve Netsia’nın; 5G ve fiber alanları dahil 70’in üzerinde uluslararası patenti bulunuyor.
Mühendislerimizin titiz çalışmalarıyla hayata geçirilen genişbant altyapı ihtiyacına yönelik çözümler sunan yenilikçi ürünümüz SEBA’nın hane kapsaması günden güne artıyor. Bu başarı, ürünümüzün teknolojik üstünlüğünü ve Türk inovasyonunun küresel arenadaki rekabet gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Yenilikçi çözümler adına çalışmalar yürüten iştiraklerimiz. Ülke ekonomisine katma değer yaratacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.
ISAC teknolojisi, deniz ulaşımını geleceğe taşıyacak
Türk Telekom, Avrupa’nın ilk kapsamlı 5G-Advanced (5G-A) gemi algılama testlerini gerçek zamanlı olarak gerçekleştirdi. Bu çalışma, ZTE iş birliğiyle ve İstanbul Avcılar Kumport’taki 5G-A Endüstriyel Mobil Şebekesi kullanılarak, Entegre Algılama ve İletişim (ISAC, Integrated Sensing and Communication) teknolojisiyle tamamlandı.
Denizlerde ve limanlarda daha güvenli bir ulaşım için, gemilerin üzerinde ek bir ekipmana ihtiyaç duymadan 5G-A şebekesi sinyalleri ile anlık algılanma ve takibine olanak tanıyan ISAC teknolojisi, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtıldı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Geleceğin bağlantı teknolojilerini kullanarak sektörlerin dijital dönüşümünü hızlandırmaya ve inovasyona yön vermeye devam edeceğiz” dedi. ZTE Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Xie Junshi ise “Yenilikler sayesinde, iletişimde yeni standartlar belirleyerek endüstriyel operasyonları ve günlük yaşamı köklü bir şekilde dönüştürüyoruz” diye konuştu.