Yarının Köyleri, akıllı ticaretle parlayacak

Ünlü ses sanatçısı Tarkan’ın, müthiş olayların yaşandığı bir köyün meydanından birkaç gündür verdiği mesaj çok konuşuluyor… Tarlalarla dronlarla tohumların ekildiği, köylü kadınların randevularını kollarındaki akıllı saatlerle yaptığı, kurye paketlerinin trafik yarattığı bir köy var o filmde. Manzaranın “Ancak hayallerde olur” dedirttiğinin farkında olan Tarkan, “Sağlam bir destekle neden olmasın?” diye soruyor.

Olur, olur elbette ama sağlam sorular geliyor insanın aklına… Öncelikle sağlam destek nereden bulunacak? Hadi bulun da sağlam desteği değerlendirecek köy ve üretici nasıl bu kıvama getirilecek?

Soruların yanıtlarını Trendyol’un Fişekhane’de kurduğu temsili ‘Yarının Köyü’nde aldık. Yarının Köyleri adındaki yeni bir sosyal sorumluluk projesinin tanıttı Trendyol. Aslında sosyal girişimciliği destekleyen son dönemin trend iyilik yaklaşımlarına güzel bir örnekti Yarının Köyleri. Amaç, belirlenen köylerde teknoloji, verimlilik, e-ticaret, pazarlama gibi eğitimleri bir araya getirerek her birini Trendyol’un iş ortağına dönüştürmek. Yani atıl olan köylerdeki üretim potansiyelini pazara kazandırmak.

Begüm Tekin (solda) ve Louisa Vinton, sosyal sorumluluk projesi olan Yarının Köyleri’ni tanıttı.

Nüfusun yüzde 6,8’i köylerde

Yarının Köyleri’nde yapacak çok iş var. Bugünün köylerine kısa bir bakış atacak olursak; TÜİT 2021 verilerine göre Türkiye’de 81 ilde toplam 18 bin 200 köy var. Köy veya beldelerdeki nüfus ise 5 milyon 771 bin 642. Köy nüfusu yine TÜİK’e göre bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 azalmış. Son veriler, Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 6,8’inin köylerde yaşadığını gösteriyor.

Trendyol’un Yarının Köyleri ile amaçlarından biri de köylerdeki nüfusun daha nitelikli bir yaşamla azalmasını önlemek. Projede Trendyol’a UNDP de ortaklık ediyor. Proje kapsamında, Trendyol’un teknolojik yetkinlikleri ve UNDP’nin saha tecrübesi köylere ulaştırılarak istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Üç köy pilotluk yapacak

Yarının Köyleri’ni, Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’dan dinledik. Begüm Tekin, net plan koydu ortaya: Proje önce Diyarbakır, İzmir ve Adana’daki üç pilot köy ile başlayacak. Pilot illerde yeni e-ticaret girişimcisi oranının yüzde 60 artırılması gibi bir plan var. Her köye dijital merkezler kurulacak. Bu merkezlerin, köyün çevresindeki yaklaşık 10 köydeki girişimcilerce de kullanılması amaçlanıyor. “Böylece köylerle kentler arasındaki dijital uçurumun ortadan kaldırılmasını, tüm girişimcilere eşit fırsatlar sunulmasını hedefliyoruz” diyor Tekin. Dijital teknoloji merkezi kurulacak köy sayısının 5 yıl içinde 10’a çıkarılmasını ve 1milyon kişilik nüfusa ulaşılmasını hedeflediklerini söylüyor. Begüm Tekin, “Projede seçilen her köy için bölgenin fırsatları belirlenerek özel yönetişim ve eğitim modelleri oluşturulacak. Köy nüfusunun korunmasına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dijital merkezler temel olarak 4 konuya odaklanacak; eğitim, akıllı tarım, danışmanlık ve gençlerin, çocuklara dijital yetkinlikler kazandırılması.”

Köylerin refah düzeyini yükseltmeyi amaçladık

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’a göre Türkiye’deki köyler yaratıcı enerjiyle dolu. “Ancak çoğu zaman köylerdeki üreticiler ürünlerini iç ve dış pazarlara ulaştırmak için ihtiyaç duydukları köprüden ve kentlerde yaşayanların kolaylıkla erişebildikleri dijital yeniliklerden yoksun kalıyorlar” diyen Vinton, Yarının Köyleri projesiyle bu eşitsizliği ortadan kaldırmak istediklerinin altını çiziyor. Vinton, “UNDP olarak Trendyol ile kurduğumuz ortaklıkta, bu köprüyü oluşturmak için dijital araçları kullanmayı ve kimseyi geride bırakmadan köylerin refah düzeyinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” sözleriyle anlatıyor planlarını.