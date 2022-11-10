“Yarının Köyleri” projesi dijital merkezlerde 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) köylerimizin üretim potansiyelini artırma ve kırsal kalkınmayı destekleme hedefiyle ‘Yarının Köyleri’ başlıklı bir proje için düğmeye bastı. Adana, Diyarbakır ve İzmir illerinde üç pilot köy ile başlayacak olan “Yarının Köyleri” projesi ile beş yılda toplam 10 köye ve 1 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Köylerde kurulacak dijital merkezlerde; gençler, kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere tüm üreticilere ve üretim ekosistemine e-ticaret, e-ihracat, ürün geliştirme, markalaşma, paketleme, finans, kalite gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek. Ayrıca farklı modellemeler ile akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek. Böylece, tarımsal verimin artması, yerel ürün kalitesinin iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve doğanın korunmasına katkı sağlanacak. Merkezlerdeki kodlama ve robotik atölyelerinde gençlere yönelik dijital sanat faaliyetleri düzenlenecek. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde dijital uygulamaların kullanımı, bilgisayar destekli tasarım gibi farklı alanlarda hizmetler sunulacak.

Girişimciliğe destek

Yarının Köyleri projesiyle; sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün oluşturulması ve Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılması hedefleniyor. Oluşan ekosistemde yerel ürünler, köydeki üreticiden doğrudan tüketiciyle buluşma imkanı bulacak.

İlk etapta her köyde gelişme potansiyeli olan üç yerel ürüne odaklanılacak. Pilot köylere kurulacak dijital merkezlerden bölgedeki yakın köyler de faydalanabilecek. Proje tamamlandığında, pilot illerdeki e-ticaret girişimci oranının yüzde 60 artacağı ön görülüyor.

Köy ve kent arasındaki fırsat eşitliğine katkı

Yarının Köyleri projesi ile 1 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin, projenin amacını şu cümlelerle özetliyor: "Bir teknoloji şirketi olarak sahip olduğumuz olanaklarla dijital uçurumun kapatılmasına odaklanıyoruz. Yarının Köyleri, bu anlamda etkili dokunuşlar gerçekleştirebileceğimiz, her ayrıntısıyla katkı verebileceğimiz bir proje oldu. Sadece bir köyü değil, o köyün çevresini ve hatta bulunduğu ilin ekonomisini, sosyal hayatını etkileyecek. Köy ve kent arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı verecek adımları birlikte atarak başaracağız"

“Kimseyi geride bırakmamak”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise; “Türkiye’deki köyler yaratıcı enerjiyle dolu. Fakat çoğu zaman ürünlerini iç ve dış pazarlara ulaştırmak için ihtiyaç duydukları köprüden ve kentlerde yaşayanların kolaylıkla erişebildikleri dijital yeniliklerden yoksun kalıyorlar. UNDP olarak Trendyol ile kurduğumuz ortaklıkta, bu köprüyü oluşturmak için dijital araçları kullanmayı ve kimseyi geride bırakmadan köylerin refah düzeyinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” yorumunu yaptı.

Geleceğin Üretim Modelleri

Dört farklı staj programı: INKOMPASS, Phil-in, Mekatronik ve Üniversite işbirlikleri Endüstri Meslek Liselerindeki öğrencilere yönelik olarak hazırlanan programlarla farklı şehirlerde okuyan gençlere staj ve mentorluk hizmeti sunan Philip Morris’in Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Iryna Vladimirova’dan bu programlar hakkında bilgi aldım.

Endüstri Meslek Lisesi mezunlarına yönelik eğitici ve öğretici programlar hazırlayan kuruluş, farklı içeriklerdeki programlarla stajyerlere gerçek iş deneyimleri sunuyor. Fabrikada ‘Geleceğin Üretim Modelleri’ni” uygulamaya yönelik projeler geliştiriliyor, engelli bireylere özel staj fırsatları oluşturuyor.

Dört farklı staj programı

Philip Morris Türkiye, yetenek yönetimi stratejisi doğrultusunda farklı staj programları oluşturmuş. INKOMPASS, Phil-in, Mekatronik ve anlaşmalı üniversitelerle gerçekleştirilen projeler olmak üzere dört staj programı birlikte yürütülüyor. Şirket içerisinde uygulanan programların yanı sıra farklı iş birlikleriyle dijital platformlar üzerinden Türkiye’nin farklı şehirlerinde okuyan öğrencilere, yeni mezun olan kariyerinin henüz başındaki genç profesyonellere ve girişimci adaylarına mentorluk desteği veriliyor.

Kuruluş, üniversitelerin iki yıllık mekatronik, mekanik, elektrik, makine gibi bölümlerinde okuyan öğrencilere yönelik tasarladığı mekatronik staj programı ile teknik konularda yetenekli gençleri keşfediyor. Program sonucunda başarılı olanlara Philip Morris International’ın en büyük üretim tesislerinden biri olan Philip Morris Türkiye’nin İzmir fabrikasında çalışma imkanı sunuluyor. .

Çeşitlilik ve kapsayıcılık uygulamaları dahilinde engelli bireylerin özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlanan Phil-in staj programındaysa, adayların gelişimine odaklanılıyor. Süreç boyunca adaylara eşlik eden koçlarla ve özel ihtiyaçlara yönelik gelişim planlarıyla öğrencilerin profesyonel hayatlarına özgüvenle adım atmalarını hedefliyor.

11 aylık staj programı INKOMPASS

INKOMPASS staj programı 11 aylık uzun dönem bir deneyim ve gelişim fırsatı sunuyor. Program kapsamında stajyerler kendi sorumluluklarında olan bir projenin yanı sıra ekiplerin günlük operasyonun da bir parçası oluyorlar. Düzenli görüşmeler ve geri bildirimler ile öğrencilerin gelişimi ve entegrasyonu takip ediliyor. Program sonunda başarılı olan adaylar PM Türkiye’de uygun açık pozisyon olması durumunda tam zamanlı çalışan olarak organizasyona katılabiliyor. Yedi yıldır süren INKONMPASS programına katılan stajyerlerin yüzde 80’i iş teklifi verilmek üzere yetenek havuzuna eklenmiş durumda.

Programın memnuniyet oranı oldukça yüksek. 2022 yılında INKOMPASS sürecinin değerlendirme merkezine katılmaya hak kazanan 120 adayın memnuniyet oranı yüzde 81 olarak gerçekleşmiş.

Kadınlara destek

PM Türkiye, KAGİDER tarafından 2016 yılında başlatılan "KaMP Mentorluk Platformu"nun destekçileri arasında yer alıyor. Proje kapsamında şirkette görevli Genel Müdür de dahil üst düzey kadın yöneticiler mentorluk desteği sunuyor. Programın başladığı 2016 yılından itibaren dört yılda toplam 66 genç kadın mentorluk programından faydalandı.

Kuruluş, Mart 2022 itibarıyla TurkishWIN’in girişimlerinden biri olan Milyon Kadına Mentor Hareketi’nin de destekçilerinden biri. (Milyon Kadına Mentor Programı; STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında çalışan genç kadınları (18-25 yaş) ve sektör liderlerini dijital bir platform üzerinden bir araya getirmeyi, bu alanlarda kariyer hedefi olan genç kadınlara destek olmayı ve iş birlikleri için alan yaratmayı amaçlıyor. STEM alanında okumuş ve bu alanda kariyerine devam eden 31 şirket çalışanı gönüllü olarak mentorluk desteği veriyor.)

Ayrıca, Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) ile birlikte Haziran 2022 itibarıyla üniversite öğrencisi veya iş hayatına yeni atılan genç girişimci kadınlara yönelik LiftUp Mentorluk Programında da yer alıyor.