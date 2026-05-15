Yaş ortalaması 51 olan Japonya’da; 120 milyon nüfusun 70’i istihdamda (2)

TÜİK, (dün) genç nüfusa yönelik araştırma sonuçlarını açık­ladı:

15-24 yaş gru­bunu içeren genç nüfusumuz yüzde 14.8’in de altına sarktı…

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı mı?

2024 yılında yüzde 22.9 iken, 2025 yılında yüzde 23,5’e yaklaştı…

***

“Üretimde/sanayide gücü­müzü, genç nüfus avantajımı­zı kaybediyoruz” diyoruz…

Bunun için üzülüyoruz…

Ama…

Nüfusumuzun yüzde 20’si gençken de, onları üretime/ geliştirmeye yönlendiremedi­ğimizi unutuyoruz…

***

Ayrıca…

Örneğin:

Japonya’nın yaş ortala­ması da 51’i aştı…

Yaşlı nüfus oranı ise yüzde 30’a dayandı…

Buna rağmen:

120 milyonluk Japonya’da, istihdam da yer alanların sayı­sı 70 milyona yaklaştı…

İtalya’nın yaş ortalaması 49’u aştı…

Yaşlı nüfus oranı ise yüzde 26’ya dayandı…

Buna rağmen:

58 milyonluk İtalya’da, is­tihdam da yer alanların sayısı 26 milyona yaklaştı…

***

Almanya’nın yaş ortala­ması 47’yi aştı…

Yaşlı nüfus oranı ise yüzde 24’e dayandı…

Buna rağmen: 83 milyonluk Almanya’da, istihdam da yer alanların sayısı 46 milyonu geçerek rekor kırdı…

***

Rakibimiz olan ülkelerde durum farklı mı?

Örneğin Macaristan’ın yaş ortalaması 45’i aştı…

Buna rağmen:

9 milyonluk Macaristan’da, istihdam da yer alanların sayı­sı 5 milyona yaklaştı…

VELHASIL

35 yaş ortalaması, “verim­sizliğin nedeni” olarak göste­rilebilir mi? Gösterilemeye­ceğini ve bizim sorunumuzun “genç nüfustaki azalış” olma­dığını (Gençtik, hala genciz ama 85 milyonda 32’de kal­dık…) anlatan örnekleri ço­ğaltmak mümkün…

Örneğin Polonya’nın yaş ortalaması 41’i aştı…

Buna rağmen: 37 milyonluk Polonya’da, istihdam da yer alanların sayısı 20 milyona yaklaştı…

***

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları ince­lendiğinde, 2025 yılında genç nüfus ortalaması yüz­de 10.7… Buna rağmen, Al­manya başta olmak üzere 16 ülke ticaret/cari/bütçe fazlası vermeye devam edi­yor…