Yaş ortalaması 51 olan Japonya’da; 120 milyon nüfusun 70’i istihdamda (2)
TÜİK, (dün) genç nüfusa yönelik araştırma sonuçlarını açıkladı:
15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusumuz yüzde 14.8’in de altına sarktı…
Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı mı?
2024 yılında yüzde 22.9 iken, 2025 yılında yüzde 23,5’e yaklaştı…
***
“Üretimde/sanayide gücümüzü, genç nüfus avantajımızı kaybediyoruz” diyoruz…
Bunun için üzülüyoruz…
Ama…
Nüfusumuzun yüzde 20’si gençken de, onları üretime/ geliştirmeye yönlendiremediğimizi unutuyoruz…
***
Ayrıca…
Örneğin:
Japonya’nın yaş ortalaması da 51’i aştı…
Yaşlı nüfus oranı ise yüzde 30’a dayandı…
Buna rağmen:
120 milyonluk Japonya’da, istihdam da yer alanların sayısı 70 milyona yaklaştı…
İtalya’nın yaş ortalaması 49’u aştı…
Yaşlı nüfus oranı ise yüzde 26’ya dayandı…
Buna rağmen:
58 milyonluk İtalya’da, istihdam da yer alanların sayısı 26 milyona yaklaştı…
***
Almanya’nın yaş ortalaması 47’yi aştı…
Yaşlı nüfus oranı ise yüzde 24’e dayandı…
Buna rağmen: 83 milyonluk Almanya’da, istihdam da yer alanların sayısı 46 milyonu geçerek rekor kırdı…
***
Rakibimiz olan ülkelerde durum farklı mı?
Örneğin Macaristan’ın yaş ortalaması 45’i aştı…
Buna rağmen:
9 milyonluk Macaristan’da, istihdam da yer alanların sayısı 5 milyona yaklaştı…
VELHASIL
35 yaş ortalaması, “verimsizliğin nedeni” olarak gösterilebilir mi? Gösterilemeyeceğini ve bizim sorunumuzun “genç nüfustaki azalış” olmadığını (Gençtik, hala genciz ama 85 milyonda 32’de kaldık…) anlatan örnekleri çoğaltmak mümkün…
Örneğin Polonya’nın yaş ortalaması 41’i aştı…
Buna rağmen: 37 milyonluk Polonya’da, istihdam da yer alanların sayısı 20 milyona yaklaştı…
***
AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10.7… Buna rağmen, Almanya başta olmak üzere 16 ülke ticaret/cari/bütçe fazlası vermeye devam ediyor…
