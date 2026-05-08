Yaş ortalaması 51 olan Japonya’da; 120 milyon nüfusun 70’i istihdamda…

Dün, çalışma hayatımızı,

“…İşgücü vasıfları taşımasına rağmen çalışmayanların sayısı 13 milyona yaklaştı…

İş aramaktan umudunu kesenlerin sayısı ise 5.4 milyonu aştı…

Ve çalışma hayatında verimsizlik artıran uygulamalar ile OECD işgücü verimliliği sı­ralamasında, son sıradaki yerini korudu…” diye ayrıntılandırmıştım…

***

Nüfusun yaşlandığına, bu nedenle de ve­rimsizliğimizin düştüğüne dikkat çeken okurlarım oldu…

***

Doğru, yaş ortalamamız 35’e yaklaştı…

Ama…

Örneğin:

Japonya’nın yaş ortalaması da 51’i aştı…

Yaşlı nüfus oranı ise yüzde 30’a dayandı…

Buna rağmen:

120 milyonluk Japonya’da, istihdam da yer alanların sayısı 70 milyona yaklaştı…

***

İtalya’nın yaş ortalaması 49’u aştı…

Yaşlı nüfus oranı ise yüzde 26’ya dayandı…

Buna rağmen:

58 milyonluk İtalya’da, istihdam da yer alanların sayısı 26 milyona yaklaştı…

***

Almanya’nın yaş ortalaması 47’yi aştı…

Yaşlı nüfus oranı ise yüzde 24’e dayandı… Buna rağmen: 83 milyonluk Almanya’da, is­tihdam da yer alanların sayısı 46 milyonu geçerek rekor kırdı…

***

Rakibimiz olan ülkelerde durum fark­lı mı? Örneğin Macaristan’ın yaş ortalama­sı 45’i aştı…

Buna rağmen:

9 milyonluk Macaristan’da, istihdam da yer alanların sayısı 5 milyona yaklaştı…

VELHASIL

35 yaş ortalaması, “verimsizliğin nede­ni” olarak gösterilebilir mi?

Gösterilemeyeceğini ve bizim soru­numuzun “genç nüfustaki azalış” olma­dığını (Gençtik, hala genciz ama, 85 mil­yonda 32’de kaldık…) anlatan örnekleri çoğaltmak mümkün…

***

Örneğin Polonya’nın yaş ortalaması 41’i aştı…

Buna rağmen:

37 milyonluk Polonya’da, istihdam da yer alanların sayısı 20 milyona yaklaştı…

***

Çekya’nın yaş ortalaması 44’ü aştı…

Buna rağmen:

10 milyonluk Çekya’da, istihdam da yer alanların sayısı 6 milyona yaklaştı…