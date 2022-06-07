Yaş ortalaması 52’ye çıkan Kuşadası’nda ‘Mars Kolonisi’ yatırım çeker mi?

KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Günel’le İstanbul SwissOtel’de buluştuğumuzda çalıştığı masanın üzerinde 10-12 Haziran’da gerçekleşecek “Kuşadası Sokak Festivali” tanıtım broşürleri vardı:

- Karnaval havasında bir etkinlik için hazırlandık.

İşlere pandemi molası vermediklerini belirtti:

- Bir yandan hemşerilerimize hizmet ederken, diğer taraftan ulusal çapta işler yapmaya odaklandık.

İlçede kruvaziyer turizminin iki yıl sıfır çektiğini vurguladı:

- Bu yıl kruvaziyer turizmi açıldı. Kruvaziyer gemilerinin sefer sayısı 450’yi bulacak.

Limanı Global Grubu’nun işlettiğini anımsattı:

- MSC, Kuşadası’nı “homeport” olarak belirledi. Yani, Kuşadası çıkışlı kruvaziyer turları gerçekleştirecek.

Kuşadası’nın Costa Venezia için de uğrama noktaları arasında olduğunu kaydetti:

- Costa Venezia bizden plaj istedi. Bu plaj konusunu hemen gündemimize aldık, yapacağız.

Kruvaziyer turistinin kişi başına harcamasını sordum, yanıtladı:

- Ortalama 1000 dolar harcıyorlar.

İlçede 44 bin nitelikli yatak olduğunu bildirdi:

- Turistik tesislerde, otellerde doluluk yüzde 70 dolayında. Yüzde 80-90’ları bulmasını bekliyoruz.

Yeni otel yatırımlarının gündemde olup olmadığını merak ettim, anlattı:

- 3-4 tane 5 yıldızlı otel için hazırlık yapan yatırımcılar var. Yatırımları tamamlandıkça uluslararası zincirlere dahil olacaklar gibi görünüyor.

Ardından ekledi:

- Doğru yönetilirse Türkiye’de turizm bitmez.

Kuşadası’nın göç alıp almadığını sordum, şu yanıtı verdi:

- 2019’dan buyana ilçemize 18 bin yeni seçmen geldi. Giden de var, gelen de var. Yalnız nüfusumuz yaşlanıyor. 49 olan ortalama yaşımız 52’ye çıktı. “Erken emekli” göçümüz artıyor.

“Kıdemli hemşerilerine” dönük projelerin yanısıra gençleri çekecek işlere de imza attıklarını bildirdi:

- “Ada Camping” bunlardan biri oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 25 dönüm arazide 24 karavan, 15 VIP çadırla konforlu bir kamping alanı oluşturduk. Kendi çadırları ile gelecekler için 85 çadırlık kapasite söz konusu.

“Dijital göçebeler” için “Kamp İnova” projesi hazırladıklarını paylaştı:

- Deniz kenarındaki 21 dönümlük arazide ahşap bungalovlar yapacağız. Burası “dijital göçebeler” için konaklama, çalışma ve stüdyo alanı olacak. 2023’te devreye girmesini planlıyoruz.

Pandemi öncesi duyurusunu yaptıkları “Mars Kolonisi” projesine değindi:

- “Mars Kolonisi” ziyaretçilere uzay deneyimi, astronot gibi yaşama deneyimi sunacak. 32 kapsülle, “uzayda konaklama” deneyimi yaşatılacak. Bu projenin de genç ziyaretçilerimizin ilgisini çekeceğine inanıyoruz.

Projenin yatırım bedelini merak ettim, hesapladı:

- Projeyi ilk duyurduğumuzda 40 milyon liralık bir yatırım maliyeti söz konusuydu. Şimdi 150 milyon liradan aşağı düşmez gibi görünüyor.

Yatırımı nasıl yapacaklarını merak ettim, planı açtı:

- Arazi ve proje belediyemizden, yatırım özel sektörden olacak. Yani, özel sektörle birlikte yapmayı planlıyoruz. Yatırımcılarla görüşüyoruz.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Mars Kolonisi”ni iddialı projeleri arasında görüyor. İlçede turizmi çeşitlendireceğine inanıyor.

Kuşadası’nda “Mars Kolonisi” yapmak isteyecek yatırımcı çıkar mı?

Proje hayata geçerse, ilçenin turizminde beklenen ek hareketliliği sağlar mı?

Hakkını helal et

ERTUĞRUL Özkök, haberi şu başlıkla duyurdu:

Press Bey’i, Latif Demirci’yi kaybettik…

Sürdürdü:

- Çok büyük bir çizeri, kararan dünyamızı kimseyi kırmadan gülücüklerle aydınlatan, şu kutuplaşmış ülkede muhalefetini bile centilmence yapıp kendini herkese sevdiren, Hürriyet’te birlikte çalışmaktan gurur duyduğum, Oğuz Abi (Aral) ekolünün büyük üyesi Latif artık yok.

- Güle güle sevgili kardeşim. Oğuz Abi’ye, Bekir Coşkun’a, Tekin Aral’a hepimizin selamını, sevgisini, minnetini götür. Siz bizi çok güldürdünüz, mutlu ettiniz, mekanınız da öyle gülücüklerle dolu mutlu bir alem olsun.

Bu satırları okuyunca Ertuğrul Özkök’ün “Press Bey”e her baktığındaki kahkahaları kulağımda çınladı, o anlar gözümün önüne geldi.

Latif Demirci’nin Hürriyet’teki ek yakın arkadaşlarından Kanat Atkaya, duygularını şöyle paylaştı:

- Lato… Ah be abi, ah…

Sebati Karakurt, ustalığını yansıttığı iki şahane Latif Demirci fotoğrafı koydu Instagram’a:

- Dünyanın en önemli mizahçılarından Latif Demirci’yi kaybettik.

Prof. Osman Müftüoğlu, Latif’i şöyle tanımladı:

Bir insan bu kadar mı mütevazı olur?

Bir insan bu kadar mı yazar ve çizer?

Bir insan bu kadar mı nazik bir üslupla, kırmadan, dökmeden hayatı karikatürize eder, olan bitenle bu kadar derin, bu kadar etkileyici çizimler üretip zihinlerimize kalıcı ve gülümsemeli düşünceler yükler?

Güle güle sevgili Latif.

Güle güle Press Beyimiz.

Nurlar içinde ve huzurla uyu can insan…

Vefat haberini Özkök’ün paylaşımından okuduğum anda Hürriyet’te 1.5 yıl süren Genel Yayın Yönetmenliği dönemimde yayınlayamadığımız bazı karikatürleri aklıma takıldı.

31 Mart 2019 yerel seçimleri, 24 Haziran 2019’a uzayan İstanbul seçiminin gerdiği ortam, karikatürde bile “Aman yanlış anlaşılmasın” havası oluşturmuştu. O havada Latif’in bazı karikatürleri kişisel arşivindeki yerini almıştı.

Karikatürünün girmediği günlerde hep Hürriyet’in Yayın Direktörü Emre Oral imdada yetişti, Latif’in durumu anlayışla karşılamasını sağladı.

Bugün Teşvikiye Camii’nde imam, Latif Demirci için cenaze namazını kılanlardan helallik isteyecek. Ben o sırada Eskişehir’de toplantıda olacağım.

Benim hakkım varsa, helal olsun Latif kardeşim. Asıl sen yayınlayamadığımız bazı karikatürlerin için hakkını helal et…

Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun…