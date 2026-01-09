Yaş ortalaması “58” olan futbol takımından, "şampiyonluk” beklemek(!)(?)

Tarım ve hayvancılığı iş edinmek;

Tarım ve hayvancılıkta kendini :çalı­şanlarını geliştirmek;

Doğru ölçek ile marjinal faydayı yakalaya­bilmek;

Son teknolojileri takip edebilmek;

Rakibinin neyi/nasıl yaptığını bilmek;

Ve bu donanım/tecrübe sayesinde, dünya ile rekabet edebilmek (vb)…

***

Disiplin işidir…

Fedakarlık, vazgeçişler gerektirir…

Bilgi/sabır/güç/strateji (vb);

Yani enerji/dinamizm/eğitim ister…

***

Karar alıcıların yönlendirmesi/desteği ise:

Bu “stratejik ve disiplin gerektiren” işin temelidir…

***

Hepimiz için üreten, “Haftasonu/bay­ram tatilim var” diyemeyen, “Mesai 9’da başlar, 6’da biter” kuralımıza(!) uyamayan, sosyal yaşam gibi insani ihtiyaçlarını gide­remeyen (vb) çiftçilerimiz…

***

Örneğin:

Destek kapsamındakilerin, yıllık mazot alımı 90 milyar liraya ulaşmış…

Bunun karşılığında aldığı destek mi?

3 milyar lira…

(Dünyadaki rakipleri, bu alanda yüzde 25-30-50 gibi desteklerden faydalanabi­liyorken)

VELHASIL

Tüm üretim alanlarında, özellikle ta­rım ve hayvancılıkta:

Kamunun sorunları tespiti, analizi, bağ­lantılı çözümleri, yönlendirmesi, desteği önemli…

***

Örneklerden diğeri:

58 yaş ortalamasındaki tarım çalışanları ve mevcut eğitim/destek sistemi ile tarımı geliştiremediğimize, uzun yıllardır dikkat çekiliyor…

***

6 milyona yakın “diplomalı genç işsiz” varken…

Enerji/güç gerektiren tarım ve hayvan­cılığı, cazibeli hale getirmeyip, zorunlu olarak 58 yaş ortalamasına sahip çalışan­larla yapıp, talebin uygun fiyat ve kalite ile karşılanmasını beklemek:

58 yaş ortalaması ile kurulan futbol takımından “şampiyonluk” bekleme­ye benziyor…