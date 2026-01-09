Yaş ortalaması “58” olan futbol takımından, "şampiyonluk” beklemek(!)(?)
Tarım ve hayvancılığı iş edinmek;
Tarım ve hayvancılıkta kendini :çalışanlarını geliştirmek;
Doğru ölçek ile marjinal faydayı yakalayabilmek;
Son teknolojileri takip edebilmek;
Rakibinin neyi/nasıl yaptığını bilmek;
Ve bu donanım/tecrübe sayesinde, dünya ile rekabet edebilmek (vb)…
***
Disiplin işidir…
Fedakarlık, vazgeçişler gerektirir…
Bilgi/sabır/güç/strateji (vb);
Yani enerji/dinamizm/eğitim ister…
***
Karar alıcıların yönlendirmesi/desteği ise:
Bu “stratejik ve disiplin gerektiren” işin temelidir…
***
Hepimiz için üreten, “Haftasonu/bayram tatilim var” diyemeyen, “Mesai 9’da başlar, 6’da biter” kuralımıza(!) uyamayan, sosyal yaşam gibi insani ihtiyaçlarını gideremeyen (vb) çiftçilerimiz…
***
Örneğin:
Destek kapsamındakilerin, yıllık mazot alımı 90 milyar liraya ulaşmış…
Bunun karşılığında aldığı destek mi?
3 milyar lira…
(Dünyadaki rakipleri, bu alanda yüzde 25-30-50 gibi desteklerden faydalanabiliyorken)
VELHASIL
Tüm üretim alanlarında, özellikle tarım ve hayvancılıkta:
Kamunun sorunları tespiti, analizi, bağlantılı çözümleri, yönlendirmesi, desteği önemli…
***
Örneklerden diğeri:
58 yaş ortalamasındaki tarım çalışanları ve mevcut eğitim/destek sistemi ile tarımı geliştiremediğimize, uzun yıllardır dikkat çekiliyor…
***
6 milyona yakın “diplomalı genç işsiz” varken…
Enerji/güç gerektiren tarım ve hayvancılığı, cazibeli hale getirmeyip, zorunlu olarak 58 yaş ortalamasına sahip çalışanlarla yapıp, talebin uygun fiyat ve kalite ile karşılanmasını beklemek:
58 yaş ortalaması ile kurulan futbol takımından “şampiyonluk” beklemeye benziyor…
