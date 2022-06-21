Yasayla İstanbul Finans Merkezi neden olunmaz?

Muhalefet, yasayla finans merkezi olunamayacağı gerekçesiyle İFM tasarısına ‘’karşı oy‘’ verdi. Evet, ne yazık ki ‘’kanunla’’ finans merkez olunmuyor.

DÜNYA Meclis muhabiri Canan Sakarya’nın haberinden; muhalefet partilerinin İstanbul Finans Merkezi Projesi’ne (İFM) muafiyetler içeren yasa teklifine net itirazları olduğunu öğreniyoruz. CHP finans merkezi için öncelikle hukukun üstünlüğünün gerektiğini belirtiyor. İYİ Parti, kanunla finans merkezi olamayacağını açıklıyor. HDP ise, 'bir gayrimenkul yap-sat projesi’ diyor.

İstanbul Finans Merkezi 2007’de TOKİ tarafından 2,7 milyon m2’lik alanda, 4 bölgeli bir proje olarak planlanmıştı. Merkez Bankasının, Levent arsasındaki inşaat projesi durdurulmuştu. Şimdi o arazi üzerinde bir cami inşaatı tamamlanmak üzere.

Biz gene dönelim İFM projesine: Birinci bölgede özel kurumlar ve denetim kurumlarının binaları yer alacaktı. İkinci bölgede merkezleri Ankara’da olan kamu bankaları binaları ile SPK, BDDK gibi kuruluşların binaları yer alacaktı.

Üçüncü bölgede, kültür ve kongre merkezi, oteller ve alışveriş merkezlerinin binalarına yer verilecekti. Dördüncü bölgede hizmet binaları, karakollar, itfaiye, cami, eğitim binaları konumlanacaktı. E-5'e cephesi olan İFM arazisine giriş yolu açılacak ve iki metro bağlantısına yer verilecekti.

Mecliste yasası görüşülürken muhalefetin itiraz ettiği İstanbul Finans Merkezi’nde bazı binaların inşaatları tamamlanmış gibi gözüküyor. Ama dört bölgeli yapının gerçekleşmesinden çok uzak olunduğunu da, her gün önünden geçmek zorunda olan biri olarak söyleyebilirim. Bunlar bir yana, Kazakistan finans merkezi uygulaması hayati bir konuyu belgeliyor, o da şu: Kazakistan bu merkez için özel bir yasa çıkarmış, bununla yetinmemiş, İngiltere’den yargıç getirerek yargının bağımsızlığını kanıtlamaya çalışmıştı. Olay sonuç vermedi, çünkü Kazakistan‘da demokratik rejimin yokluğu verilen garantilerin üstüne çıkamadı. Bu yüzden yasal çerçeveler aramak yerine, dünya arayışlarını doğru olarak saptamak gerekiyor. Yasal düzenleme ‘’olmazsa olmaz‘’ koşullar içinde sıralamanın sonunda yer alıyor.

Evet, ne yazık ki ‘’kanunla’’ finans merkezi olunmuyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Kolombiya başkanlık seçimlerinde seçmenlerin %50‘den fazlası oyunu ‘’demokrasi cephesi‘’ için kullandı ve Gustavo Pedro Cumhurbaşkanı seçildi.