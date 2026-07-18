Yasemen Latife Ayvaz'ın tuvalleri üzerine imgesel bir okuma
Yasemen Latife Ayvaz İstanbul’u hem bir yaşam alanı hem de tükenmez bir metafor deposu olarak kullanır. Eserlerinde İstanbul'un gözden kaçan detayları — duvar yüzeylerindeki tesadüfi lekeler, köhne binaların soyulan sıvaları, Boğaz'ın renk değiştiren suyu — birer metafora dönüşür.
Borges, labirentleri sever; çünkü labirent hem bir yer hem de bir fikirdir. İçinde dolaşabilirsiniz, kaybolabilirsiniz ama aynı zamanda o labirent size kaybolmanın ne anlama geldiğini öğretir. İşte iyi bir metafor da böyledir: Hem somut hem soyuttur hem bir şeyi gösterir hem başka bir şeyi anlatır. Ve resimde metafor, sözcükteki metafordan daha derin çalışır çünkü kelime olmadan, doğrudan gözün ve duygunun içine işler.
Yasemen Latife Ayvaz'ın tuvalleri, bu derinliğin yaşayan örnekleridir. İzmir'de doğmuş, İstanbul'da büyümüş, edebiyatın koridorlarından resmin sonsuz alanına geçmiş bu ressam; eserlerini hem bir yüzey hem de bir katmanlar bütünü olarak sunar. Üstte gördüğünüz şey bir başlangıçtır; asıl konuşma daha derinde, gizlenmiş imgelerin arasında başlar.
Metafor nedir? Söylemeden söylemek
Aristoteles'ten bu yana metafor, bir şeyi başka bir şeyin adıyla çağırmak olarak tanımlanır. Ama bu tanım yeterli değildir; metafor yalnızca bir ad değiştirme değil, bir anlam genişletmedir. 'Hayat bir yolculuktur' dediğimizde hayatı bir yere götürmüyoruz; ona yeni bir pencere açıyoruz. O pencereden baktığımızda hayatı daha iyi görüyoruz — çünkü yolculuğun bildiğimiz tüm özellikleri artık hayatı da aydınlatıyor.
Resimde metafor, daha sessiz ama daha kalıcı bir biçimde çalışır. Bir tuval üzerindeki leke, yalnızca o leke değildir; bir yük olabilir, bir iz, bir yara, bir umut. Figür olmadan bile — hatta figür olmadığı için daha güçlü biçimde — bu imgeler seyircinin içinde anlam üretir. Yasemen Latife Ayvaz'ın soyut tuvalleri tam da bu alanda var olur: Her leke, her renk geçişi, her katman; söylenmemiş ama hissedilmiş bir şeyin taşıyıcısıdır.
Gizli imge: Görünenin altındaki görüntü
Sanat tarihinde gizli imge ya da latince adıyla 'imago occulta' farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Kimi ressam eserlerine bilinçli olarak ikincil bir anlam gömüştür; kimi sanatçı ise bunu farkında olmadan yapmış, yaratma sürecinin kendisi o gizliliği üretmiştir. Her iki durumda da sonuç aynıdır: Eseri defalarca izleyen biri, her seferinde yeni bir şey keşfeder.
Yasemen Latife Ayvaz'ın yapıtlarında gizli imgeler, bilinçli bir gizleme stratejisinin değil, derin bir gözlem pratiğinin ürünüdür. Sanatçı, İstanbul'un duvarlarından, teknelerin yüzeylerinden, taşlardan ve ağaçlardan topladığı görsel izleri tuvale aktarırken, o izlerin taşıdığı örtük anlamları da beraberinde getirir. Bir teknenin kabuğundaki boya kıymığı onun elinde hem somut bir doku hem de geçiciliğin, yıpranmanın, ama yine de yüzmeye devam etmenin metaforudur.
Bu çift anlam, eseri yalnızca bir kez değil, defalarca izlenmeye değer kılar. İlk bakışta renk ve doku çarpar; ikinci bakışta bir ritim sezer; üçüncü bakışta imgeler konuşmaya başlar. Yasemen'in tuvalleri, acelenin düşmanıdır. Onlar için zaman ayırmak gerekir çünkü içlerindeki gizlilik ancak sabırla açılır.
İstanbul: Metaforların şehri
İstanbul, kendi başına bir metafordur. İki kıtanın birleştiği o coğrafya yalnızca coğrafi değil; tarihsel, kültürel ve ruhsal bir buluşma noktasıdır. Doğu ve Batı, eski ve yeni, çöküş ve direniş — bunlar İstanbul'da fiziksel olarak yan yana durur. Şehri doğru okuyan biri, aslında insan uygarlığının kısa bir özetini okur.
Yasemen Latife Ayvaz bu şehri hem bir yaşam alanı hem de tükenmez bir metafor deposu olarak kullanır. Eserlerinde İstanbul'un gözden kaçan detayları — duvar yüzeylerindeki tesadüfi lekeler, köhne binaların soyulan sıvaları, Boğaz'ın renk değiştiren suyu — birer metafora dönüşür. O çatlak duvar yalnızca çatlak bir duvar değildir; bir şehrin, belki bir insanın, yüzündeki zamanın izinin metaforudur.
Boşnak asıllı olan Yasemen için İstanbul'un bu katmanlı yapısı ayrı bir anlam taşır. Kendi kültürel köklerinin çok sesliği ile şehrin çok katmanlı tarihi arasında derin bir akrabalık vardır. Bu akrabalık, tuvallere farkında olmadan işler; ama dikkatli bir seyirci o akrabalığı hisseder — bilmeden, ama hissederek.
Bir metafor olarak renk: Sarının bütün anlamları
Renk, resimde en güçlü metafor aracıdır. Çünkü rengin anlamı kültürden kültüre, bağlamdan bağlama değişir ama bazı temel çağrışımlar evrenseldir ve bu evrensellik, rengi sözcükten daha geniş bir anlam alanına taşır.
Yasemen Latife Ayvaz, rengi tek anlamlı bir sembol olarak kullanmaz. Sarı bir eserinde neşeyi çağrıştırabilir; bir başkasında endişeyi, hatta yalnızlığı. Bu değişkenlik bir tutarsızlık değil, rengin dürüstlüğüdür. Çünkü gerçekte sarı tek anlam taşımaz; bağlam onu şekillendirir. Sabah güneşinin sarısı ile hastane koridorundaki sarı aynı renk değildir ve Yasemen bunu bilir. Her eserinde renk, o eserin kendi bağlamında anlam kazanır — önceden belirlenmiş bir sembol gibi değil, canlı bir metafor gibi.
Bu anlayış, sanatçının edebiyat geçmişinden beslendiğini de gösterir. Bilkent'te Amerikan Kültürü ve Edebiyatı okumuş biri için dilin incelikleri, sözcüklerin bağlama göre anlam kayması — bunlar içselleştirilmiş bir bilgidir. Yasemen bu bilgiyi tuvale taşımış; sözcük yerine renk, cümle yerine kompozisyon kullanarak aynı duyarlılığı görsel bir dile çevirmiştir.
Rengi tek anlamlı bir sembol olarak kullanmaz Yasemen. Her eserinde renk, o eserin kendi bağlamında anlam kazanır canlı bir metafor gibi.
Katman: Zaman ve belleğin metaforu
Yasemen Latife Ayvaz'ın eserlerindeki en güçlü metaforlardan biri, belki de en az konuşulanıdır: Katman. Boya üstüne boya, renk üstüne renk, zaman üstüne zaman. Her katman öncekini hem saklar hem de dönüştürür. Alttaki tamamen yok olmaz; ince bir yerde, beklenmedik bir açıda, yine de görünür.
Bu, belleğin tam da nasıl çalıştığıdır. Geçmiş silinmez; yalnızca örtülür. Yeni deneyimler eskinin üstüne oturur ama altta kalanlar zaman zaman yüzeye çıkar — bir koku, bir ses, bir renk onu çağırır. Yasemen'in katmanlı yüzeyleri bu bellek modelini görselleştirir. Eserin tarihi, eserin içindedir ve dikkatli bir seyirci o tarihle karşılaşır.
Sanatçının 13 yıldır sürdürdüğü atölye pratiği de bu katman anlayışını besler. Hiçbir eser bir öncekinden bağımsız değildir; her tuval, önceki tuvallerin üstüne kurulan yeni bir katmandır. Bu da Yasemen'in üretimini tek tek eserlerden değil, bütünsel bir yolculuk olarak okumayı gerektirir.
Seyircinin rolü: Anlamı tamamlamak
Umberto Eco, 'açık yapıt' kavramında şunu söyler: Büyük sanat eserleri tamamlanmamıştır; tamamlanmayı seyirciye bırakır. Her okuyan, her bakan o eseri kendi deneyimiyle tamamlar ve bu yüzden aynı eser farklı insanlara farklı şeyler söyler. Eser bir başlangıç noktasıdır; anlam ise o noktadan seyircinin kendi içine doğru uzanan yolculukta doğar.
Yasemen Latife Ayvaz'ın tuvalleri bu anlamda tam anlamıyla açık yapıtlardır. Sanatçı bir anlam dikte etmez; bir alan açar. Gizli imgeler, o alanın içine yerleştirilmiş davetlerdir: 'gel, bak, ne görüyorsun?' Bir seyirci orada kendi şehrini bulur; bir başkası kendi aşkını, bir diğeri kendi yalnızlığını. Hepsi haklıdır çünkü eser hepsini taşıyacak kadar geniştir.
Ve işte bu genişlik — anlamı tüketmeyen, her bakışta yeniden dolup taşan bu derinlik — Yasemen Latife Ayvaz'ın eserlerini zamana dirençli kılan şeydir. Metafor eskimez; çünkü insan deneyimi eskimez. Ve o deneyimi rengin diliyle, katmanların sessizliğiyle, gizli imgelerin sabırlı bekleyişiyle aktarabilmek; işte bu, kalıcı sanatın işidir.
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