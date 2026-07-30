Yastık altındaki altında kayıp 200 milyar doları aştı
Ocak sonunda 5 bin 600 doları zorlayan altının ons fiyatı son günlerde 4 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons fiyatındaki geri çekilme yastık altındaki altının da değerini düşürdü. Yastık altında olduğu tahmin edilen ortalama 4 bin 500 ton altının değeri zirveye göre 225 milyar dolar eridi.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla, altında bilinen ‘güvenli liman’ ezberi bozuldu. Savaş ve kriz dönemlerinde yaptığı yükselişlerle hafızalara kazınan altın, Ortadoğu’da yaşanan sıcak çatışmalara düşüş yönünde tepki veriyor. Uzmanlar bunun nedenlerinden biri olarak, geçen yıl altında yaşanan sert yükselişin ardından savaşın kar satışları için bahane edilmesini gösteriyor.
Diğer taraftan savaşla birlikte enerji fiyatlarına bağlı olarak artan enflasyonist beklentilerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmaya zorlayabileceği bunun doları güçlendirebileceği görüşmelerinin altında satış baskısı yarattığı söyleniyor. Ocak ayı sonunda 5 bin 600 dolar sınırına kadar çıkan altının ons fiyatı, son zamanlarda 4 bin dolar sınırında dolaşıyor. Başka bir ifadeyle altının onsu bu yıl gördüğü zirve seviyesine göre yüzde 40 geri çekilmiş durumda.
Kayıt dışındaki dev büyüklük
Türkiye’de geleneksel yatırım araçlarının başında gelen altına ekonomik birimlerin her dönem yoğun bir ilgisi var. Altının büyük bölümü de sistem dışında yani yastık altında tutuluyor. Türkiye’de yastık altında tutulan altının miktarı ile ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapıldı. Dünya Altın Konseyi, İstanbul Altın Rafinerisi ve Merkez Bankası’nın yastık altındaki altının miktarı ile ilgili tahminleri geçmişte gündeme geldi.
Kimi 5 bin 500 ton, kimi 5 bin ton kimi de 4 bin 500 ton civarında altının sistem dışında tutulduğu tahmininde bulundu. Altın fiyatlarındaki rekor artışlar nasıl varlık büyüklüğünü artırırken fiyatlardaki geri çekilme de varlıklarının değerini düşürüyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatındaki düşüşün yastık altındaki altınların değerini ciddi miktarda azaltmış durumda.
Sistemdeki tasarrufla yarışıyor
Altının ons fiyatının 5 bin 595 dolar ile rekor kırdığı seviyeye göre, yastık altında 5 bin ton altının değeri 899 milyar dolara denk geliyordu. 5 bin ton altının bugünkü değeri ise 649 milyar dolar. Yani altın fiyatlarındaki düşüş yastık altındaki 5 bin ton altının değerini 250 milyar dolar eritmiş durumda. Yastık altında 4 bin 500 ton altın tutulduğu varsayımına göre yapılan hesaplama zirveye göre kaybın 225 milyar dolar olduğunu ortaya koyuyor. 4 bin 500 ton altının bugünkü değeri yaklaşık 585 milyar dolar.
Türkiye’de finansal piyasalarda tüm yatırım araçlarındaki birikimlerin 1.2 trilyon dolar olduğu düşünülürse sistem dışında çok ciddi bir tasarruf olduğu anlaşılıyor. Altın gibi yastık altında ciddi miktarlarda döviz tutulduğu da tahmin ediliyor. Ancak sistem dışındaki döviz miktarı ile ilgili net bir çalışma yapılmış değil. Dolayısıyla altına bir de döviz eklendiğinde kayıt dışı tasarruf miktarının sistemdekiyle yarışır boyutta olduğu söylenebilir.
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