Yastık altındaki birikimler sistemdeki varlığa yaklaştı
Yastık altında tutulduğu tahmin edilen yaklaşık 4 bin 500 ton altının bugünkü değeri 755 milyar dolar. Kayıt dışındaki döviz birikimi ise bilinmiyor. Sistem içerisindeki yatırım araçlarında değerlendirilen varlıkların büyüklüğü ise 1 trilyon dolar seviyesinde.
Altın fiyatlarındaki tırmanış hız kesmiyor. Geçen senenin en gözde yatırım aracı olan altının ons fiyatı yılbaşından bu yana yüzde 22.5 arttı. Hafta başından yastık altında bulunan yaklaşık 4 bin 500 ton altının değerinin 1 yılda 345 milyar dolar arttığını yazmıştık. 5 günde yaşanan yükseliş yastık altındaki altınların değerini 34 milyar dolar daha artırdı. Böylece 4 bin 500 altının bugünkü değeri 755.6 milyar dolara ulaştı.
Türkiye’nin geleneksel yatırım aracı olan altının büyük bölümü kayıt dışı. Altın gibi yastık altında tutulan döviz de var. Ancak bu dövizlerin büyüklüğü ile ilgili şimdiye kadar bir tahmin çalışması yapılmadı. Yani yastık altında tutulan birikimlerin büyüklüğü neredeyse sistem içerisindeki tasarruflara yaklaşmış durumda.
Aslan payı TL mevduatta
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin 2025 yılı sonu itibarıyla yatırım araçlarında toplam 44.2 trilyon TL’lik birikimi var. Sistem içerisinde finansal varlıklarda tutulan paranın bugünkü kurdan karşılığı 1 trilyon dolar civarında. Sistem içerisindeki birikimlerde, en büyük payı yüzde 35 ile Türk Lirası mevduat alıyor. Vatandaşların TL mevduatta tuttukları varlıkların büyüklüğü 1 yılda yüzde 34.21 artarak 15.6 trilyon TL’ye çıktı. Döviz mevduatlarında 2025 yılında yaşanan büyüme sadece yüzde 1.86 oldu. Bankalarda tutulan dövizlerin büyüklüğü 2025 yılı sonu itibarıyla 5.8 trilyon TL civarında. Yatırım araçları içerisinde en büyük ikinci paya sahip olan Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS). Vatandaşların DİBS’lerdeki birikimi 1 yılda yüzde 67.74 artarak 9.4 trilyon TL’ye çıktı.
En hızlı büyüme varantta
Yatırım araçları arasında oransal anlamda en hızlı büyüme varant piyasasında oldu. Varant ve sertifikada değerlendirilen birikimlerin büyüklüğü geçen yıl yüzde 222 yükselerek 110.6 milyar TL’ye ulaştı. Varlığa dayalı menkul kıymetlerdeki birikimler yüzde 113 artarken özel sektörün ihraç ettiği eurobondlara da yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Kamunun ihraç ettiği eurobondlar yüzde 29.43 büyürken özel sektörün ihraç ettiği eurobondlardaki birikimler yüzde 92 yükselerek 1.8 trilyon TL’ye ulaştı. Hisse senedinde değerlendirilen tasarruflar ise 4.7 trilyon TL seviyesinde. Sonuç olarak sistem içerisindeki yatırım araçlarında tutulan birikimler 2025 yılında yüzde 48 büyüdü.
