Yastık altındaki birikimler sistemdeki varlığa yaklaştı

Yastık altında tutulduğu tahmin edilen yaklaşık 4 bin 500 ton altının bugünkü değeri 755 milyar dolar. Kayıt dışındaki döviz birikimi ise bilinmiyor. Sistem içerisindeki yatırım araçlarında değerlendirilen varlıkların büyüklüğü ise 1 trilyon dolar seviyesinde.

Altın fiyatla­rındaki tır­manış hız kes­miyor. Geçen senenin en gözde yatırım ara­cı olan altının ons fiya­tı yılbaşından bu yana yüzde 22.5 arttı. Haf­ta başından yastık al­tında bulunan yakla­şık 4 bin 500 ton altı­nın değerinin 1 yılda 345 milyar dolar arttığını yazmıştık. 5 gün­de yaşanan yükseliş yastık altın­daki altınların değerini 34 mil­yar dolar daha artırdı. Böylece 4 bin 500 altının bugünkü değeri 755.6 milyar dolara ulaştı.

Tür­kiye’nin geleneksel yatırım ara­cı olan altının büyük bölümü ka­yıt dışı. Altın gibi yastık altın­da tutulan döviz de var. Ancak bu dövizlerin büyüklüğü ile ilgili şimdiye kadar bir tahmin çalış­ması yapılmadı. Yani yastık al­tında tutulan birikimlerin bü­yüklüğü neredeyse sistem içeri­sindeki tasarruflara yaklaşmış durumda.

Aslan payı TL mevduatta

Türkiye Sermaye Piyasala­rı Birliği (TSPB) verilerine gö­re, yurtiçi yerleşiklerin 2025 yılı sonu itibarıyla yatırım araçla­rında toplam 44.2 trilyon TL’lik birikimi var. Sistem içerisinde finansal varlıklarda tutulan pa­ranın bugünkü kurdan karşılı­ğı 1 trilyon dolar civarında. Sis­tem içerisindeki birikim­lerde, en büyük payı yüzde 35 ile Türk Lirası mevdu­at alıyor. Vatandaşların TL mevduatta tuttukları var­lıkların büyüklüğü 1 yılda yüzde 34.21 artarak 15.6 trilyon TL’ye çıktı. Döviz mevduatla­rında 2025 yılında yaşanan bü­yüme sadece yüzde 1.86 oldu. Bankalarda tutulan döviz­lerin büyük­lüğü 2025 yılı sonu itibarıy­la 5.8 trilyon TL civarında. Yatırım araç­ları içerisin­de en büyük ikinci paya sa­hip olan Dev­let İç Borçlan­ma Senetleri (DİBS). Va­tandaşların DİBS’lerdeki birikimi 1 yıl­da yüzde 67.74 artarak 9.4 trilyon TL’ye çıktı.

En hızlı büyüme varantta

Yatırım araçları arasında oransal anlamda en hızlı büyüme varant piyasasında oldu. Varant ve sertifikada değerlendirilen birikimlerin büyüklüğü geçen yıl yüzde 222 yükselerek 110.6 milyar TL’ye ulaştı. Varlığa dayalı menkul kıymetlerdeki birikimler yüzde 113 artarken özel sektörün ihraç ettiği eurobondlara da yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. Kamunun ihraç ettiği eurobondlar yüzde 29.43 büyürken özel sektörün ihraç ettiği eurobondlardaki birikimler yüzde 92 yükselerek 1.8 trilyon TL’ye ulaştı. Hisse senedinde değerlendirilen tasarruflar ise 4.7 trilyon TL seviyesinde. Sonuç olarak sistem içerisindeki yatırım araçlarında tutulan birikimler 2025 yılında yüzde 48 büyüdü.