Yat işletmeleri KDV sorunu yaşıyor

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının, yat turizmine destek sağlanması amacıyla düşürülmesi isteniyor. Bu konuda sektörden gelen talepler, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun’un verdiği iki ayrı soru önergesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a taşındı. Ergun, yat turizminin ulaştırma hizmet sınıfı içerisinde değerlendirilerek, sektörün KDV yükümlülüğünün yüzde 18 olarak belirlendiğini, ancak yat turizminin genel yapısı incelendiğinde sektörün ulaştırma değil turizm sektörünün alanına girdiğini kaydetti.

Ergun, deniz turizmi araçları işletme belgesi almak isteyen bir ticari yat işletmesinin otellerde uygulandığı gibi yatak sayısına göre bu belgeyi almaya hak kazanabildiğine dikkat çekerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yat İşletme Belgesi’ne sahip işletmelerin temel olarak konaklama hizmeti verdiğini kaydetti. Karadaki konaklama işletmelerinin yüzde 8, denizdeki konaklama işletmelerinin yüzde 18 oranında KDV’ye tabi tutulmasının açık bir çelişki oluşturduğunu ifade eden Ergun, KDV oranının yüzde 8’e indirilmesi konusunda yapılacak bir düzenlemenin sektörün rekabet üstünlüğünü koruması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

İlgili Bakanlara iki soru

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a verdiği soru önergesinde şu sorularına yanıt istedi: “Bakanlığınızın, deniz üzerinde faaliyet gösteren ve konaklama tesisi niteliğinde geceleme hizmeti veren sabit ve yüzer tesis ve araçlarının, KDV oranlarını belirleyen II sayılı listenin B/25'inci sırasında yer alan "Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde" sunulan geceleme hizmeti veren işletme kapsamında değerlendirilmesine yönelik bir çalışması var mıdır? Varsa ne zaman hayata geçirilmesi planlanmaktadır?

Yat turizm sektörünün geliştirilmesi ve rekabet üstünlüğünün artırılması konusunda Bakanlığınızın bu sektöre destek mahiyetinde herhangi bir çalışması var mıdır?“