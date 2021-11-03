Yat yarışlarını zengin sporu havasından kurtarmak gerekiyor

İSTANBUL Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, “2. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı” öncesinde, yelken sporunun Avrupa’daki durumuna baktı:

- Yelken-yat yarışları Avrupa’da izlenirlik açısından ilk 4’te yer alıyor. Futbol, basketbol ve tenisin ardından yelken sporu geliyor.

3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye’deki durumu irdeledi:

- Türkiye’de yarışabilecek 4 binin üzerinde yelkenli tekne var. Bunların sadece yüzde 10’u yarışlara katılıyor.

Türkiye’de yelken-yat yarışlarına ilginin artması için bir rol modelin ortaya çıkması gerektiğini düşündü:

- Aslında ülkemizde bu konuda gelişmeye açık alan var.

Bu spora ilginin artması için şu formül üzerinde durdu:

- Halklar birleşmezse tekne fiyatı da, marina kiraları da ulaşılabilir olmaz.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü, şu çözüme odaklanma yolunu seçti:

- Teknesi olup, yarışlarda ekip eksikliği çekenlerle teknesi olmayan ekipleri bir platformda buluşturalım.

“2. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı” sırasında Ekrem Yemlihaoğlu ile sohbet fırsatı bulduk. Yemlihaoğlu, tekne fiyatlarına işaret etti:

- Aslında orta halli bir araba fiyatına tekne alınabiliyor.

Tekne almakla işin bitmediğinin altını çizdi:

- Orta halli araba fiyatına alınan teknenin bağlanacağı marinada kira bedeli 50 bin lira dolayında. Orta halli araba fiyatına tekne alabilecek olanları marina fiyatları düşündürüyor.

Marina konusunda sporcu yaklaşımıyla şu formüle dikkat çekti:

- Kira fiyatlarını ulaşılabilir düzeyde tutabilecek küçük ölçekli marinalara ihtiyaç var. Bu tür marinaların sayısı arttıkça fiyatların ulaşılabilir düzeye çekilmesi sağlanabilir.

Ardından ekledi:

- Tekne ve marina fiyatları ulaşılabilir düzeye çekilemezse yelken, zengin sporu olarak kalır. Oysa yat yarışlarını, yelkeni zengin sporu havasından çıkarmak gerekiyor.

Yat yarışlarının ülke tanıtımına katkı yönüne vurgu yaptı:

- “2. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı”na Bulgaristan, Ukrayna, Rusya ve Romanya’dan ekipler katıldı. Yat yarışlarının ülkemizin tanıtımına da önemli katkısı olur. ABD’linin, Avrupalı’nın ilgisini yat yarışlarıyla ülkemize çekebiliriz.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü, öncelikle 4 bini aşkın tekne arasından yarışlara katılanların oranını yüzde 10’dan yukarı taşımayı planlıyor…

Bunun için de, “Teknesi olup ekip sıkıntısı çekenle teknesi olmayan ekipleri”buluşturmak için kolları sıvıyor.

Bu yolla yelken sporuna ilgiyi artırırken, diğer taraftan da küçük ölçekli marinaların sayısının artması konusunu gündemde tutmayı planlıyor.

İspanya Kralı’nın teknesini 35 bin Euro’ya nasıl aldılar

16 YIL önce Ekrem Yemlihaoğlu ve 4 arkadaşı, 35 bin Euro denkleştirip bir yelkenli tekne arayışına girdi. Arayış sırasında 21.5 metrelik bir yelkenli dikkatlerini çekti. Yemlihaoğlu, teknenin fiyatının 160 bin Euro olduğunu görünce sadece incelemekle yetindi.

Arkadaşlarından biri 160 bin Euro’luk tekneye teklif vermeyi önerdi:

- Biz bu tekneye 35 bin Euro teklif edelim.

Arkadaşının ısrarları üzerine Yemlihaoğlu, umutsuz ve çekingen bir havada 35 bin Euro’luk teklifi ilanda verilen adrese gönderdi.

Bir süre sonra İspanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili Yemlihaoğlu’nu aradı:

- 35 bin Euro teklif ettiğiniz tekneyle ilgili sizinle görüşmek istiyoruz. Sahibi o tekneyi size satmaya karar verdi.

Yemlihaoğlu ve arkadaşları bu duruma inanamadı ama İspanya Konsolosluğu’nun yolunu tuttu. Arayan yetkili teknenin sahibini açıkladı:

- Sizin talip olduğunuz teknenin sahibi İspanya Kralı Juan Carlos.

Yemlihaoğlu ve arkadaşlarının şaşkınlığı arttı, yetkili sürdürdü:

- Fiyat 160 bin Euro olarak anons edilmişti. Sayın Carlos, sizin teklifinizi yeterli buldu. Tekneyi satış işlemlerini başlatabiliriz.

Böylece Yemlihaoğlu ve 4 arkadaşı İspanya Kralı Carlos’un teknesini 16 yıl önce 160 bin Euro yerine 35 bin Euro’ya satın aldı.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, “2. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı” sırasındaki sohbetimizde ekipteki bir arkadaşının ısrarı üzerine bu tekne öyküsünü de anlatıp, ekledi:

- Tekne ile kupa da kazandık. Kupa bilgisini Juan Carlos’un ekibiyle de paylaştık. Tekneyi aldıktan sonraki İspanya seyahatlerimizde bize karşılama protokolü uyguladılar.

Teknenin daha sonra Kulüp kayıtlarına geçirildiğini kaydetti:

- Tuzla’da demirli olan tekne ile yeni yarışlar kazanmayı hedefliyoruz.

Öykü, “Kral’dan 4’te bir fiyatına tekne” dedirtir değil mi?

DHL, Sabiha Gökçen Havalimanı’na 100 milyon Euro yatıracak

CUMHURBAŞKANLIĞI Uluslararası Yat Yarışı’nın önde gelen sponsorları arasında yer alan DHL Express Türkiye’nin CEO’su Mustafa Tonguç’la yarışların ilk günü teknede karşılaştık.

Tonguç, önce İstanbul Havalimanı’ndaki lojistik merkez yatırımlarına işaret etti:

- 135 milyon Euro yatırımla ileri teknolojiye sahip bir merkez yaptık.

Ardından planladıkları yatırımı paylaştı:

- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da yeni lojistik merkez yatırımı için 2022’de temel atacağız. 100 milyon Euro’luk harcamayla gerçekleşecek yatırım 2023’te tamamlanacak ve hizmete girecek.

DHL’in havalimanlarına yönlendirdiği bu yatırımlar, İstanbul’un hava kargoda önemli merkezler arasına girdiğini gösteriyor.