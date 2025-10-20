Yatırım fonları dijitalleşiyor

Sermaye piyasası araçlarının tokeni­ze edilmesi denildiğinde çoğu kişi­nin aklına ilk olarak hisse senetleri ya da gayrimenkul geliyor. Oysa bana gö­re en büyük potansiyel, yatırım fonla­rının tokenizasyonunda yatıyor.

Çün­kü fon fiyatları gün içi dalgalanmalar­dan etkilenmez; o gün yapılan işlemlerin sonunda belirlenen tek bir fiyat, ertesi gün boyunca geçerli olur. Bu da fonları, blokzincir üzerinde işlem gören diğer varlıklarda sıkça görülen volatiliteden korur. Yani bir yatırım fonu tokenleşti­rildiğinde, sistemin sunduğu teknolojik şeffaflık ve hız avantajı korunurken, fi­yat istikrarı bozulmadan dijitalleştiril­miş bir yatırım aracı ortaya çıkar.

İngiltere bu alanda önemli bir adım attı. Ülke, bugün 14,3 trilyon sterlinden fazla varlığı yöneten dev bir yatırım yö­netimi merkezine sahip. İngiltere’nin düzenleyici kuruluşu Financial Condu­ct Authority (FCA), bu büyüklüğü diji­tal çağın gereklerine uygun bir biçimde dönüştürmek istiyor. Geçtiğimiz gün­lerde yayımlanan “Yatırım Fonlarında Tokenizasyonun Geliştirilmesi” başlık­lı rapor da bu vizyonun somut bir gös­tergesi. FCA’in amacı, fon yönetiminde blokzincir ve dağıtık defter teknoloji­sini (DLT) kullanarak verimliliği artır­mak, maliyetleri azaltmak ve tüketici korumasını elden bırakmadan inovas­yonu teşvik etmek.

Bu rapor, yatırım fonlarında tokeni­zasyonun nasıl yapılabileceğini adım adım açıklıyor. En basit haliyle, bir yatı­rım fonunun birimlerinin, yani katılma paylarının blokzincir üzerinde dijital tokenlar olarak temsil edilmesi anlamı­na geliyor. Bu tokenlar, fonun yatırımcı kayıtlarının şeffaf biçimde tutulmasını, işlemlerin anlık doğrulanmasını ve dağı­tımın çok daha kolay hale gelmesini sağ­lıyor. FCA bu konuda “Blueprint” adı­nı verdiği bir model geliştirmiş durum­da. Bu modelde fonun sahiplik kayıtları blokzincir üzerinde tutuluyor, ancak fo­nun nakit hareketleri şimdilik gelenek­sel bankacılık sistemiyle sürüyor. Amaç, gelecekte dijital nakit araçlarının ve stablecoin’lerin fon işlemlerinde kulla­nılabileceği tamamen zincir üstü bir ya­pıya geçmek.

Fon tokenizasyonu yol haritası

Öncelikli olarak iki alana odaklanı­lıyor: İlki, tokenize fonların tokenize menkul kıymetlere yatırım yapması. Ya­ni bir fonun sadece blokzincir üzerinde varlık olarak temsil edilmesi değil, aynı zamanda yatırım yaptığı araçların da ay­nı ekosistemde yer alması. İkincisi ise para piyasası fonlarının, özellikle token­leştirilmiş versiyonlarının, teminat ola­rak kullanılabilmesi. FCA bu adımlarla birlikte İngiltere’nin uluslararası stan­dartlarla uyumlu bir dijital finans mer­kezi olmasını hedefliyor. Aynı zamanda stablecoin’lerin fon işlemlerinde kulla­nılabilmesi için de geçici bir yasal çer­çeve oluşturulması planlanıyor. Böylece yatırımcılar, fon katılma paylarını tama­men dijital bir ortamda alıp satabilecek ve tüm süreç saniyeler içinde tamamla­nabilecek.

FCA’nin vizyonu aslında finansal hiz­metleri geleceğe taşımakla ilgili. Toke­nizasyon, fon yönetimini daha verimli, daha şeffaf ve daha kapsayıcı hale geti­riyor. Fon yöneticileri artık aynı bilgile­re eşzamanlı erişebiliyor, mutabakat sü­reçleri kısalıyor, verinin tekilleşmesi sa­yesinde operasyonel maliyetler düşüyor. Küçük yatırımcı açısından ise sonuç da­ha basit: daha düşük maliyetli, daha hızlı ve güvenli yatırım deneyimi. Bu neden­le fon tokenizasyonu, yalnızca teknolo­jik bir ilerleme değil, aynı zamanda fi­nansal demokrasinin dijital çağdaki ye­ni aracı olarak görülüyor.

Bence bu rapor finansın ötesine atılan en köklü adımlardan biri. Fon tokenizas­yonu, blokzinciri gerçek ekonomiyle bu­luşturmanın en güçlü yolu olabilir. Belki birkaç yıl içinde, yatırım fonlarını birkaç saniyede bir token olarak satın alacağız. Ve o gün geldiğinde, bugünkü bu düzen­lemelerin aslında yeni bir finansal çağın temelleri olduğunu hatırlayacağız.

Güzel bir gelecek için…