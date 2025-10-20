Yatırım fonları dijitalleşiyor
Sermaye piyasası araçlarının tokenize edilmesi denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk olarak hisse senetleri ya da gayrimenkul geliyor. Oysa bana göre en büyük potansiyel, yatırım fonlarının tokenizasyonunda yatıyor.
Çünkü fon fiyatları gün içi dalgalanmalardan etkilenmez; o gün yapılan işlemlerin sonunda belirlenen tek bir fiyat, ertesi gün boyunca geçerli olur. Bu da fonları, blokzincir üzerinde işlem gören diğer varlıklarda sıkça görülen volatiliteden korur. Yani bir yatırım fonu tokenleştirildiğinde, sistemin sunduğu teknolojik şeffaflık ve hız avantajı korunurken, fiyat istikrarı bozulmadan dijitalleştirilmiş bir yatırım aracı ortaya çıkar.
İngiltere bu alanda önemli bir adım attı. Ülke, bugün 14,3 trilyon sterlinden fazla varlığı yöneten dev bir yatırım yönetimi merkezine sahip. İngiltere’nin düzenleyici kuruluşu Financial Conduct Authority (FCA), bu büyüklüğü dijital çağın gereklerine uygun bir biçimde dönüştürmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Yatırım Fonlarında Tokenizasyonun Geliştirilmesi” başlıklı rapor da bu vizyonun somut bir göstergesi. FCA’in amacı, fon yönetiminde blokzincir ve dağıtık defter teknolojisini (DLT) kullanarak verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve tüketici korumasını elden bırakmadan inovasyonu teşvik etmek.
Bu rapor, yatırım fonlarında tokenizasyonun nasıl yapılabileceğini adım adım açıklıyor. En basit haliyle, bir yatırım fonunun birimlerinin, yani katılma paylarının blokzincir üzerinde dijital tokenlar olarak temsil edilmesi anlamına geliyor. Bu tokenlar, fonun yatırımcı kayıtlarının şeffaf biçimde tutulmasını, işlemlerin anlık doğrulanmasını ve dağıtımın çok daha kolay hale gelmesini sağlıyor. FCA bu konuda “Blueprint” adını verdiği bir model geliştirmiş durumda. Bu modelde fonun sahiplik kayıtları blokzincir üzerinde tutuluyor, ancak fonun nakit hareketleri şimdilik geleneksel bankacılık sistemiyle sürüyor. Amaç, gelecekte dijital nakit araçlarının ve stablecoin’lerin fon işlemlerinde kullanılabileceği tamamen zincir üstü bir yapıya geçmek.
Fon tokenizasyonu yol haritası
Öncelikli olarak iki alana odaklanılıyor: İlki, tokenize fonların tokenize menkul kıymetlere yatırım yapması. Yani bir fonun sadece blokzincir üzerinde varlık olarak temsil edilmesi değil, aynı zamanda yatırım yaptığı araçların da aynı ekosistemde yer alması. İkincisi ise para piyasası fonlarının, özellikle tokenleştirilmiş versiyonlarının, teminat olarak kullanılabilmesi. FCA bu adımlarla birlikte İngiltere’nin uluslararası standartlarla uyumlu bir dijital finans merkezi olmasını hedefliyor. Aynı zamanda stablecoin’lerin fon işlemlerinde kullanılabilmesi için de geçici bir yasal çerçeve oluşturulması planlanıyor. Böylece yatırımcılar, fon katılma paylarını tamamen dijital bir ortamda alıp satabilecek ve tüm süreç saniyeler içinde tamamlanabilecek.
FCA’nin vizyonu aslında finansal hizmetleri geleceğe taşımakla ilgili. Tokenizasyon, fon yönetimini daha verimli, daha şeffaf ve daha kapsayıcı hale getiriyor. Fon yöneticileri artık aynı bilgilere eşzamanlı erişebiliyor, mutabakat süreçleri kısalıyor, verinin tekilleşmesi sayesinde operasyonel maliyetler düşüyor. Küçük yatırımcı açısından ise sonuç daha basit: daha düşük maliyetli, daha hızlı ve güvenli yatırım deneyimi. Bu nedenle fon tokenizasyonu, yalnızca teknolojik bir ilerleme değil, aynı zamanda finansal demokrasinin dijital çağdaki yeni aracı olarak görülüyor.
Bence bu rapor finansın ötesine atılan en köklü adımlardan biri. Fon tokenizasyonu, blokzinciri gerçek ekonomiyle buluşturmanın en güçlü yolu olabilir. Belki birkaç yıl içinde, yatırım fonlarını birkaç saniyede bir token olarak satın alacağız. Ve o gün geldiğinde, bugünkü bu düzenlemelerin aslında yeni bir finansal çağın temelleri olduğunu hatırlayacağız.
Güzel bir gelecek için…
