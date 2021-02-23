Yatırım rekortmeni olduk, bunu Cumhurbaşkanımız grup toplantısında duyurdu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 31 Mart 2019 seçimleri sonrası göreve başladığında ilk Meclis toplantısında mali durumu ortaya koydu:

- Belediyemizin 1.8 milyar lira borcu var.

Gürkan, borcun büyüklüğünü özel sohbetlerde şöyle örnekledi:

- Personel maaşını bile borçla ödememiz gereken bir durumdayız.

Gürkan, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu toplantılarda da dile getirdi. Erdoğan, bunun üzerine Gürkan’ı Halkbank, Vakıfbank genel müdürleri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a yönlendirdi:

- Borçlarınızın yeniden yapılandırılması konusunda size yol gösterirler.

Gürkan, Malatya’daki banka şube müdürlerini belediyede topladı, şu mesajı verdi:

- Belediyemizin borçlarına yüzde 45, 47, 50, 55 faiz işletildiğini gördüm. Belediyemize bu kadar yüksek faiz işletilmemeli.

Banka şube müdürleri savunmaya geçti:

- Belediyeniz borçlanma riski yüksek bir noktaya gelmişti. Kurallar neyse onu uyguladık.

Alacaklı bankalarla yapılan görüşmeler sonrası yapılandırma gündeme geldi:

- Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarının faizi yüzde 15-16 düzeyine çekildi.

Selahattin Gürkan’la Başkanlığını Yunus Akdaş’ın yürüttüğü Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) ev sahipliğinde görüntülü platformda sohbet ettik. Borç sorununu aşmak için attıkları adımları anlatırken, tasarruflara değindi:

- Katı tasarruf tedbirleri aldık. Makam arabalarını kısıtladık. Huzur hakkı ödemelerini kaldırdık.

Ardından yatırımları anlatmaya koyuldu:

- Köy yollarında 2 bin kilometreye yakın asfalt yaptık. Malatya’daki yerleşim merkezlerinin yüzde 80’ine artık asfalt yollardan ulaşılıyor. Yıl sonunda yüzde 100’ü bulacak.

Malatya merkezde tek ana arter olduğunu anımsattı:

- İki alternatif ana yol daha yaptık. Anayurt Bulvarı ve Danişmentgazi Bulvarı. Böylece Malatya 3 ana arterli şehir haline geldi.

Kentte yeşil alanları 3 katına çıkardıklarını bildirdi:

- Karakavak mevkiinde çoğu ormandan oluşan 300 dönümlük yeni bir park yapıyoruz.

Şire Pazarı, Buğday Pazarı gibi önemli ticaret merkezlerinin yenilenmesi konusunda da adımların atıldığını vurguladı:

- Şire Pazarı tek başına 600 milyon liralık bir proje. Yeni sanayi sitesi için hazırlıklara başlandı. Orası da 1.5 milyar liralık bir proj e olacak. Biz bu projelerde alanı, altyapıyı düzenliyoruz.

Hayata geçen veya ihalesi gerçekleşen projeleri anlatırken borç konusuna yeniden döndü:

- Geçen 2 yıla yakın sürede 1 milyar liraya yakın borç da ödedik.

Moderatörlüğünü üstlendiğim sohbette Malatya Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı bütçesini merak ettim, paylaştı:

- 965 milyon liralık bir bütçe büyüklüğü söz konusu. Bütçede zarar öngörmedik.

Ardından şu iddiasını dile getirdi:

- Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesi’dir. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde TBMM’de grup toplantısında ifade ettiler.

MİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Küçükçekmece eski Belediye Başkanı Aziz Yeniay’dan Selahattin Gürkan’ın konuşmasına ilişkin yorumunu istedim, aktardı:

- Sayın Başkan, “Borcumuz var, o nedenle işlerimiz, yatırımlarımız aksadı” gibi bir gerekçeye sığınmak yerine hep hayata geçen, çalışmaları başlayan, ihaleleri yapılan projeleri anlattı. Belediyecilikte bu yaklaşım çok değerli.

Yatırımların kentte yaşayanların hayatına nasıl dokunduğu, rahatlattığı, yaşam düzeyini ne kadar yukarı taşıdığı büyük önem taşıyor.

Bunu en iyi şekilde anlamanın yolu, seçim zamanı geldiğinde sandıktan çıkacak oylardan geçiyor...

Mertöz soru sordu, 10 milyon liralık okul için söz verdi

Mesan Kilit A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, MİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Rıdvan Mertöz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a soru sormak için söz alınca önce okul projesini anlattı:

- Pandemiden dolayı seyahat trafiğimiz kısıtlı olduğu için biraz yavaşlamıştık ama Malatya'da inşallah bir okul yaptıracağım.

Gürkan, fırsatı kaçırmadı:

- Yaptırmayı düşündüğünüz okul için hazır arsamız var, hemen tahsis edelim.

Mertöz, sürdürdü:

- Milli Eğitim Müdürlüğü ile arsa konusunu çözdük. Çocukluğumun geçtiği Çarmuzu'da yaptıracağım okulu inşallah.

Gürkan, bu kez sohbete katılan Malatyalı iş insanlarına çağrıda bulundu:

- Rıdvan Bey'e teklif ettiğim arsamız hazır. 10 milyon liralık bir harcamayla çok güzel okul yapılabilir. O arsayı devralırken biz belediye olarak okul yapma söz vermiştik. Ancak, sizlerden okul yaptırmak isteyen çıkarsa hemen arsayı veririz.

Mertöz araya girdi:

- Sayın Başkanım, o okulu da biz yapabiliriz. Ekibinizle görüşürüm. MİAD’ın ev sahipliğindeki buluşma, Malatya’ya 10 milyon liralık bir okulun yapılmasına vesile yaratmış oldu.

Bizim Meclisle kararlar hep oybirliği ile alınır

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Başkanı Selahattin Gürkan, MİAD’ın görüntülü platformdaki sohbet programında şu iddiasını paylaştı:

- Bizim Meclis'te kararlar hep oybirliği ile alınır.

İddiasını güçlendirmek için Battalgazi Belediye Başkanlığı dönemine işaret etti:

- Büyükşehirde 31 Mart'ta seçildim ama 4 dönemdir belediye başkanıyım. Battalgazi Belediye Başkanlığı dönemimde de Meclis kararlarımızda hep oybirliği vardır.

Belediye meclisinde kararların tamamı oybirliği ile çıkıyorsa ne mutlu Başkan Gürkan’a...