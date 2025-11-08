Yatırım ve hukuk buluştu: Dava fonlama

Uluslararası tahkim ve ticari uyuşmazlıklar artık yalnız­ca hukukçuların değil, yatırım­cıların ve finans profesyonelle­rinin de sahası. Dava fonlaması (üçüncü taraf finansmanı) son on yılda milyarlarca dolarlık bir piyasaya dönüştü.

Bu modelde davacılar, dava veya tahkim mas­raflarını dışarıdan bir finansör­le paylaşarak risklerini azaltı­yor, finansör ise davanın kazanç potansiyelinden pay alıyor. Böy­lece hukuk, bir adalet arayışın­dan çok, bir yatırım stratejisi hâ­line geliyor. Türkiye açısından bu model hâlâ keşfedilmemiş bir alan; ne bir sermaye piyasa­sı işlemi olarak tanımlanmış ne de kurumsal yatırım yapısına oturmuş durumda. Oysa Lond­ra ve New York’ta bu alan, finan­sal inovasyonun en hızlı büyü­yen segmentlerinden biri haline geldi.

Küresel dava fonlama ekonomisi

Dava finansmanı sisteminin temelinde risk transferi yatıyor. Finansör, davanın kazanılması hâlinde kazançtan minimum­dan yüzde 50-60 arasında deği­şen bir pay alıyor; kayıp hâlinde ise tüm giderleri üstleniyor. Bu yapı, özellikle yüksek maliyetli uluslararası tahkim davaların­da yaygınlaştı. ICSID veya ICC nezdinde görülen enerji, altyapı, finans ve yatırım uyuşmazlıkla­rında üçüncü taraf fonlaması ar­tık olağan bir pratik. Pazarın bü­yüklüğü 2024 itibarıyla 20 mil­yar doları aştı; 2030’a kadar iki katına ulaşması bekleniyor. Bu rakam, dava fonlamasının ar­tık alternatif bir finans modeli olmaktan çıkıp, hukuk sistemi­nin ayrılmaz bir sermaye unsuru haline geldiğini gösteriyor. Hu­kukun “kazananın değil, finan­se edenin sahası” hâline gelmesi, bu yeni dönemin en çarpıcı yan­sımalarından biri.

Londra modeli: Hukukun monetizasyonu

Burford Capital 7 milyar do­larlık portföyüyle küresel dava fonlama sektörünün amiral ge­misi. 2009’da kurulan şirket, bi­nin üzerinde davayı finanse et­ti ve yüzde 70’in üzerinde başarı oranına ulaştı. Burford, davaları tıpkı finansal varlıklar gibi de­ğerlendiriyor: Her dava bir yatı­rım kalemi, her hakem kararı bir getiri potansiyeli.

Borsada işlem gören Burford, “law as an asset class” yaklaşımını kurumsallaş­tırdı. İngiltere, dava fonlamasını doğrudan yasayla düzenlemese de Civil Justice Council ve Bar Standards Board’un rehberleriy­le etik sınırlar çizildi. Burford’un başarısının ardında yalnızca hu­kuk değil, veri analitiği, finans mühendisliği ve yatırım portföy yönetimi yatıyor. Bu model, dava fonlamasını “etik risk” olmaktan çıkarıp “yatırım stratejisi” hâli­ne getirdi.

New York modeli: Omni Bridgeway ve fonların küreselleşmesi

New York merkezli Omni Bri­dgeway ve Fortress Investment Group, dava fonlamasının Ame­rikan modelini temsil ediyor. Omni Bridgeway’in portföy de­ğeri 5,8 milyar dolar; yalnızca tahkim değil, iflas, toplu dava ve yatırımcı hakları alanlarında da fonlama sağlıyor. ABD’de dava fonlama sözleşmeleri artık men­kul kıymetleştirilmeye başlan­dı; bazı fonlar “litigation bond” adıyla portföylerini yatırımcıla­ra açıyor. New York Barosu ise çıkar çatışması, kontrol devri ve şeffaflık konularında katı etik ilkeler belirledi. Bu piyasa, hu­kukla finans arasındaki çizgiyi tamamen bulanıklaştırdı: Bir da­vanın kaderi artık yalnızca hu­kuk bürosunun değil, yatırımcı­nın risk iştahının da konusu.

Türkiye’nin uykudaki sermaye piyasası

Türkiye’de dava fonlaması hâlâ gri bir alan. Ne SPK’nın dü­zenlemelerinde ne de yargı sis­teminde bu modele dair açık bir tanım bulunuyor. Yatırımcı-dev­let tahkiminde karşı tarafın des­teği çoğu zaman bilinmiyor; bu da savunma stratejilerini zayıf­latıyor. Özel sektör açısından ise fonlama modeli, potansiyel bir finansman alternatifi olmasına rağmen regülasyon eksikliği ne­deniyle kullanılamıyor.

Türkiye’nin bu konuda iki yön­lü bir fırsatı var: Hem yatırım­cılar için yeni bir finansal araç geliştirmek hem de tahkimde şeffaflık ilkesini güçlendirmek. Çünkü dava fonlaması, yalnızca bir hukuk finansmanı değil; aynı zamanda adaletin ekonomik eri­şimini yeniden tanımlayan bir paradigma. Hukuku sermaye pi­yasasıyla buluşturacak düzenle­meler yapılmadıkça, Türkiye bu oyunun seyircisi olmaya devam edecek.