Yatırım ve hukuk buluştu: Dava fonlama
Uluslararası tahkim ve ticari uyuşmazlıklar artık yalnızca hukukçuların değil, yatırımcıların ve finans profesyonellerinin de sahası. Dava fonlaması (üçüncü taraf finansmanı) son on yılda milyarlarca dolarlık bir piyasaya dönüştü.
Bu modelde davacılar, dava veya tahkim masraflarını dışarıdan bir finansörle paylaşarak risklerini azaltıyor, finansör ise davanın kazanç potansiyelinden pay alıyor. Böylece hukuk, bir adalet arayışından çok, bir yatırım stratejisi hâline geliyor. Türkiye açısından bu model hâlâ keşfedilmemiş bir alan; ne bir sermaye piyasası işlemi olarak tanımlanmış ne de kurumsal yatırım yapısına oturmuş durumda. Oysa Londra ve New York’ta bu alan, finansal inovasyonun en hızlı büyüyen segmentlerinden biri haline geldi.
Küresel dava fonlama ekonomisi
Dava finansmanı sisteminin temelinde risk transferi yatıyor. Finansör, davanın kazanılması hâlinde kazançtan minimumdan yüzde 50-60 arasında değişen bir pay alıyor; kayıp hâlinde ise tüm giderleri üstleniyor. Bu yapı, özellikle yüksek maliyetli uluslararası tahkim davalarında yaygınlaştı. ICSID veya ICC nezdinde görülen enerji, altyapı, finans ve yatırım uyuşmazlıklarında üçüncü taraf fonlaması artık olağan bir pratik. Pazarın büyüklüğü 2024 itibarıyla 20 milyar doları aştı; 2030’a kadar iki katına ulaşması bekleniyor. Bu rakam, dava fonlamasının artık alternatif bir finans modeli olmaktan çıkıp, hukuk sisteminin ayrılmaz bir sermaye unsuru haline geldiğini gösteriyor. Hukukun “kazananın değil, finanse edenin sahası” hâline gelmesi, bu yeni dönemin en çarpıcı yansımalarından biri.
Londra modeli: Hukukun monetizasyonu
Burford Capital 7 milyar dolarlık portföyüyle küresel dava fonlama sektörünün amiral gemisi. 2009’da kurulan şirket, binin üzerinde davayı finanse etti ve yüzde 70’in üzerinde başarı oranına ulaştı. Burford, davaları tıpkı finansal varlıklar gibi değerlendiriyor: Her dava bir yatırım kalemi, her hakem kararı bir getiri potansiyeli.
Borsada işlem gören Burford, “law as an asset class” yaklaşımını kurumsallaştırdı. İngiltere, dava fonlamasını doğrudan yasayla düzenlemese de Civil Justice Council ve Bar Standards Board’un rehberleriyle etik sınırlar çizildi. Burford’un başarısının ardında yalnızca hukuk değil, veri analitiği, finans mühendisliği ve yatırım portföy yönetimi yatıyor. Bu model, dava fonlamasını “etik risk” olmaktan çıkarıp “yatırım stratejisi” hâline getirdi.
New York modeli: Omni Bridgeway ve fonların küreselleşmesi
New York merkezli Omni Bridgeway ve Fortress Investment Group, dava fonlamasının Amerikan modelini temsil ediyor. Omni Bridgeway’in portföy değeri 5,8 milyar dolar; yalnızca tahkim değil, iflas, toplu dava ve yatırımcı hakları alanlarında da fonlama sağlıyor. ABD’de dava fonlama sözleşmeleri artık menkul kıymetleştirilmeye başlandı; bazı fonlar “litigation bond” adıyla portföylerini yatırımcılara açıyor. New York Barosu ise çıkar çatışması, kontrol devri ve şeffaflık konularında katı etik ilkeler belirledi. Bu piyasa, hukukla finans arasındaki çizgiyi tamamen bulanıklaştırdı: Bir davanın kaderi artık yalnızca hukuk bürosunun değil, yatırımcının risk iştahının da konusu.
Türkiye’nin uykudaki sermaye piyasası
Türkiye’de dava fonlaması hâlâ gri bir alan. Ne SPK’nın düzenlemelerinde ne de yargı sisteminde bu modele dair açık bir tanım bulunuyor. Yatırımcı-devlet tahkiminde karşı tarafın desteği çoğu zaman bilinmiyor; bu da savunma stratejilerini zayıflatıyor. Özel sektör açısından ise fonlama modeli, potansiyel bir finansman alternatifi olmasına rağmen regülasyon eksikliği nedeniyle kullanılamıyor.
Türkiye’nin bu konuda iki yönlü bir fırsatı var: Hem yatırımcılar için yeni bir finansal araç geliştirmek hem de tahkimde şeffaflık ilkesini güçlendirmek. Çünkü dava fonlaması, yalnızca bir hukuk finansmanı değil; aynı zamanda adaletin ekonomik erişimini yeniden tanımlayan bir paradigma. Hukuku sermaye piyasasıyla buluşturacak düzenlemeler yapılmadıkça, Türkiye bu oyunun seyircisi olmaya devam edecek.
