Yatırım yaparken ‘gaz’a gelmiyoruz dikkatli adım atıyoruz

SARAN Holding’in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın kardeşi Sadun Saran, 2015 yılında Hırvatistan’da satılık iki oteli yönetim kurulu gündemine taşıdı:

- Split ve Dubrovnik’te iki otel satışa çıkmış durumda. Adriyatik’te Dalmaçya kıyı bölgesinde olan bu oteller için masaya oturmayı öneriyorum.

Sadettin Saran, holdingte birlikte çalıştığı küçük kardeşleri Kenan Saran ve yönetimdeki ekibiyle otelleri inceledi. İkisiyle de ilgilenme konusunda karar alındı.

O günlerde Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in de söz konusu iki otelle ilgilendiği bilgisi Saran kardeşlere ulaştı. Derken, Şahenk Dubrovnik’teki oteli almakta karar kıldı. Saran Holding de Split’teki otel için masaya oturdu.

Sadun Saran, Rusya kökenli çok ortaklı bir yapıya sahip şirketten Split’teki otelin hisselerini toplamak için epey mesai harcadı.

Sadettin Saran, o günleri şöyle anımsadı:

- Prag’da yaşayan kardeşim Sadun, otelin hisselerini toplamak için çok uğraştı. Sonunda 2016 yılında 70 milyon Euro’ya Split’te Adriyatik Denizi kıyısındaki 5 yıldızlı, 400 odalı Grand Otel Lav-Grand Marina Lav’ı bünyemize kattık.

Danışmanı Şila Gök organize etti, Sadettin Saran’ın davetiyle Ertuğrul Özkök, Doğan Şentürk, Saffet Emre Tonguç, Serda Büyükkoyuncu ve Hırvatistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec’le birlikte Saran Holding’in Split’teki Le Meridyen Oteli’ne gittik.

Sadettin Saran, 800 metrelik plajı olan oteli Le Meridyen markasıyla kendilerinin işlettiklerini belirtti:

- Marinanın işletmesi bizde değildi. Marinanın işletmesini de biz aldık. Pandemi sürecindeki kapanma döneminde otelde yenileme yaptık. Satın alma ve daha önceki yatırımlarımız dahil, harcadığımız para 100 milyon Euro’ya yaklaştı.

Otelin doluluk durumunu Genel Müdür Arnoud Zaalberg’e sorup aktardı:

- Şu anda yüzde 70-75 doluluk söz konusu. Ağustos ayında yüzde 100’e yakındı.

Hırvatistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, araya girdi:

- Saran Holding’in Split’te Grand Hotel Lav & Grand Marina Lav’a yatırım yapmış olmasından çok memnunuz.

Sadettin Saran, turizm yatırımlarına devam edecekleri sinyalini şu mesajla verdi:

- Yakın dönemde Split’in merkezinde bir şehir oteliyle ilgilendik. Tam satın almak üzereydik. Satıcı taraf son anda vazgeçti.

Doğuş Holding’in Dubrovnik’teki oteliyle de ilgilendiklerini bildirdi:

- Biz yokladığımızda, “satmayı düşünmüyoruz” demişlerdi. Sonra oteli de, marinaları da sattılar.

Türkiye’de turizm yatırımı düşünüp düşünmediklerini merak ettim, yanıtladı:

- Önümüze fırsat çıktığında bakıyoruz, ilgileniyoruz. Ülkemizde de turizm yatırımı yapmayı istiyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Biz yatırım kararı alırken, yatırım yaparken “gaza” gelmiyoruz. Yatırıma dönük adımlarımızı dikkatli atıyoruz.

Ivana Zerec, Split’le ilgili şu bilgiyi anımsattı:

- Split, Hırvatistan’ın ikinci büyük kenti. UNESCO’nun “Dünya Kültür Mirası” listesinde yer alıyor.

Sadettin Saran, marinayı işaret etti:

- Grand Marina Lav, 8-30 metrelik 100 yata hizmet verebilecek kapasitede. Marina, otelin ayrılmaz parçası konumunda.

Saran’a Split’teki otele yatırımının geri dönüşüyle ilgili beklentisini sordum, paylaştı:

- Araya pandemi girmeseydi 7-8 yılda yatırdığımız parayı çıkarabilirdik. Pandemiyle birlikte bu süre 10 yıla çıktı.

Medya ve eğlence-spor yayıncılığıyla öne çıkan Saran Holding, Split’teki turizm deneyimini yeni yatırımlarla pekiştirecek gibi görünüyor.

THY, Split’i sefer takvimine alır mı?

HIRVATİSTAN Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, Türk Hava Yolları’ndan (THY) beklentisini dile getirdi:

- THY’nin İstanbul-Split hattını da açmasını bekliyoruz. THY sefer düzenlerse, Türkiye’den Split’e çok sayıda gelen olacağını tahmin ediyoruz.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran araya girdi:

- DEİK bünyesindeki Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi’nin başkanı olduğum dönemde THY’nin Split hattını açması için uğraştım. Ancak, THY Split’e sefer düzenlemek konusunda taleplerimizi yerine getirmedi.

Ardından ekledi:

- THY’nin önümüzdeki dönemde İstanbul-Split hattını da açacağına inanıyorum.

33 şirket, 3 bin 500 kişilik istihdam var

SARAN Holding Reklam Pazarlama Müdürü Ulduz Ganioğlu’nun grupla ilgili derlediği notlarda özetle şu bilgiler yer aldı:

Saran Group’un temellerini 1990 yılında Sadettin Saran attı.

Grup 5 ana sektörde 33 şirketle faaliyet gösteriyor. 3 bin 500 kişilik istihdam yaratıyor.

Grubun faaliyet alanları arasında medya, yayıncılık, internet yayıncılığı, havacılık ve turizm yer alıyor.

Bilgi notunda “Saran Medya”nın konumu şöyle özetlendi:

- Saran Medya, ülkemizdeki ulusal, kablolu ve yerel televizyon kanallarında yayınlanan spor ve eğlence içeriğinin yüzde 50’sinden fazlasına sahip.

Spor yayın hakları konusunda şu bilgiler verildi: