Yatırımcı tercihlerini Merkez Bankası değiştirebilir mi?

Türk yatırımcısı parasının %54’ünü dövize bağlamış ve bekler durumda... Zira döviz sürekli yükseliyor. Kurumlar; hedef fiyatlarını yukarıya doğru çekiyor. En son UBS, yılsonu Dolar/TL tahminini 9.00 TL’den 9.30 TL’ye çıkardı. 2022’nin ikinci çeyreği için tahminini de 9.40 liradan 9.70 liraya yükseltti.

Bu sırada Merkez Bankası elindeki araç setlerini kullanarak farklı kanallarla likidite sağlamaya çalışıyor. Peki, Merkez Bankası başarılı olabilecek mi? Yatırımcı tercihlerinde bir değişim meydana getirebilir mi? Henüz güven tesis etmeden yabancı parasını getirebilir mi?

Sermaye piyasaları hareketleri ile şimdiye kadar alınan yolu gördük. Enflasyon için daha ciddi adımlar gerekiyor. Tasarruftan bahseden yok ancak her gün harcama kalemlerimiz artıyor ve daha fazlasını gerekçelendiriyoruz. Şundan dolayı yapmamız gerekir. Bundan dolayı yapmamız gerekir. İyi de enflasyon gerekçe dinlemiyor ve her gelir artırıcı olmayan harcama, endekslerin bir yerine ilişiyor, fiyatları şişiriyor.

İki soru iki cevap

1-Dolar kuru bu hızla nereye gider?

Enflasyonun seyrine bağlı yürür ancak ciddi tutarlı mücadele programı olmayacaksa daha üst bir patikaya yerleşir. Patika mı? 8,80 ile 9,15 irtifada, yeni zirveler gözleyerek...

2-Merkez bugün hangi adımı atarsa yatırımcı tercihlerinde bir değişim yaşanır?

Merkez hangi adımı atarsa atsın yatırımcı tercihleri değişmez. Çünkü Merkez’e güven yok. Kaldı ki Cumhurbaşkanı’nın faizler konusundaki tutumu net ve piyasa faizi değil, yasa faizi söz konusu…

Piyasalar riskleri hangi göstergelerle ölçer?

1-TL yabancı paralar karşısında değer kaybı

2-Faizler yükseliş seyri

3-Enflasyon yükselmesi

4-Ülkenin risk primi tırmanması

5-Yabancı sermaye çıkışı

RİSKSAVARLARIMIZ ZAYIF

Türkiye’nin risksavarları hayli zayıflamış durumda. Kredi risk primimiz (CDS); 375, Dolar kuru; 8,74 TL, Gösterge faiz; %18,41, Politika faizi; %19 düzeyinde… Enflasyon %16,59…

Bir ülkenin en etkin risksavarı “GÜVEN”dir. Güvenle algıyı yönetir, sıcak parayı, doğrudan yatırımı çeker, yatırımcı tercihlerini bile yönlendirebilirsiniz. Risksavarlarımız olmadan piyasaların, fonların baskısına; ne Merkez Bankası dayanır, ne de TL dayanır.

Öneri net; geri döndürülemez ekonomi hasarını, 1-gerçekçi tespit, 2-kapsayıcı çözüm ve 3-güvenilir uygulayıcı ile sağlığına geri döndürmek… Başkası laftır, güzaftır, tıraştır, pansumandır.