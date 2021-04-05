Yatırımı 5 yılda geri çevirmeyi planlıyor

Son yıllarda yaptığı stratejik satın almalar, yatırımlar ile dikkatleri üzerine çeken OYAK, 2021 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı. Yılın hemen başında dünya devlerinin peşinden koştuğu, alanında dünyanın ilk 10’una giren Kümaş’ı alan OYAK, geçtiğimiz günlerde de 85 yıllık geçmişi olan Sagra’yı satın alarak gıda sektörüne girdiğini açıkladı. OYAK, aslında gıda sektörünü tarım alanında yakından takip eden bir şirket. Grup şirketlerinden HEKTAŞ, gıda sektörüyle içi içe geçmiş, birbirinin tamamlayıcısı olan tarım sektöründe 65 yıllık deneyime sahip. OYAK’tan yapılan açıklamaya göre Sanset Gıda ile satın anlaşması imzalayarak, Sagra ile birlikte Tadelle, Sarelle ve Gol markalarını OYAK Grup bünyesine kattı. Konuyla ilgili Rekabet Kurulu’na başvuru yapılırken, açıklamada satın alma fiyatıyla ilgili açıklama henüz yapılmadı.

OYAK’ın Sagra ve beraberindeki markaların satın alması için Sanset Gıda ile 170- 180 milyon dolar arasında bir fiyata anlaşmaya vardığını öğrendim. Sagra’nın da yer aldığı atıştırmalık pazarında FAVÖK marjı yüzde 30 seviyelerinde. Bu marjların telekom gibi çok kârlı sektörlerde görüldüğünü de unutmayalım. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem satın almayla ilgili değerlendirme yaparken, OYAK’ın gücü ile Sagra’nın 85 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini bir araya getirerek markayı daha da ileriye taşımayı, ürün çeşitliliğini artırarak ve özellikle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

YILLIK CİRO 125 MİLYON DOLARI AŞACAK

Erdem’in daha önceki yaptığı açıklamalardan da anladığımız kadarıyla Sagra, OYAK çatısı altında kısa sürede pazardaki gücünü ortaya koyacağa benziyor. Konuya yakın kaynaklardan edindiğim bilgilere göre Sagra bu satın almayla birlikte yıllık 120-130 milyon dolar ciroya çok rahat ulaşacak gibi görünüyor. FAVÖK marjının yüzde 30 olduğunu düşündüğümüzde OYAK’ın bu yatırımı kendisini kabaca 5 yıl içerisinde karşılaması hedefleniyor. Bu yüzden OYAK’ın Sagra operasyonunda avantajlı bir yatırım yaptığını söylemekte fayda var. Zira, satın almalarda yatırımın karlı bir şekilde geri dönüş süresinin 8-10 yıl arasında değiştirdiğini, hatta bazı durumlarda bu sürenin aşıldığını da biliyoruz. OYAK’ın Sagra ile girdiği Türkiye’deki gıda sektörü geçen yıl yüzde 25 büyüyerek 122.7 milyar liraya ulaştı. Küresel anlamda ihracat pazarının büyüklüğü ise 1.5 trilyon dolar civarında. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada da zaten OYAK Genel Müdürü Erdem, Sagra ile kısa zamanda kategorileri, ürün gamını ve marka sayısını arttırarak zengin bir portföye ulaşarak, yurtiçi ve yurtdışı katma değeri yüksek ürünlerle ihracat pazarlarında söz sahibi olmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile merkezi Ordu ilimizde bulunan Sagra’nın bir araya gelmesi bir tesadüf gibi görünüyor. Sağra'nın markası Tadelle’nin ambalajını tasarlayan Alman desinatörün Türk Bayrağı’nın renklerini kullandığı ve Tadelle’nin ambalajını kırmızı ve beyaz olarak tasarladığını da hatırlatmakta fayda var.