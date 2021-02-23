Yatırımları aç gözlülük ve algoritmalar yönlendiriyor

Kripto paralarda Korku ve Açgözlülük endeksi 94 ile en yüksek seviyelerde seyrediyor. 100 seviyesinin en fazla risk alınan nokta olduğu göz önünde bulundurulduğunda yatırımları açgözlülüğün yönlendirdiği de görülüyor.

Dot.com balonunun patlamadan önceki yüksek değerlere tırmanan küresel açgözlülük, hisse senetlerinde kuruş hisseleri zirvelere taşırken kripto paralara rekor üzerine rekor kırdırıyor. Öyle ki 13 Mart 2020’de 5.637 $ olan Bitcoin, 55.643 seviyesine tırmanmış durumda.

Korku Endeksi (VIX) 22,05 seviyesinde bulunuyor. Küresel bazda aşı çalışmalarının hız kazanması ile riskli varlıklar için en iştah açıcı dönem yaşanıyor.

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyada en çok kripto para kullanan ülke vatandaşları açıklandı.

Dünyanın en büyük 74 ekonomisini kapsayan araştırmada, Nijerya yüzde 33 oranındaki kripto para kullanımıyla ilk sırada yer aldı. Vietnam yüzde 21 ile 2’nci, Filipinler yüzde 20 ile 3’ncü sırada yer alırken, Türkiye yüzde 16 ile dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alıyor.

Yeni dönemi yönetenler ise algoritmalar... Robot emirlerle piyasalar arasındaki geçişkenlik yükselmiş durumda. Algoritmaların yönettiği bir çağdayız. Robot emirler açgözlülüğü yönetiyor.

Parti bir süre daha devam edecek. Ancak burada oluşan balonun yıkıcı olabileceği unutmamalı.

ALGORİTMALARIN BALONU YIKICI OLABİLİR

Benzeri görülmemiş parasal teşvikler piyasalarda partiyi uzatıyor. Yatırımcılar trilyon dolarlık pastadan pay almak için yarış içerisinde.

600’lerde Hollanda’da yaşanan Lale Çılgınlığı döneminden 90'lardaki dotcom balonuna kadar, yetenekli trader’ların yerini robot işlemler almış durumda. Unutulmasın ki her bir balon, eninde sonunda patlamıştır.