  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Yatırım/üretim iklimindeysen “faiz”…

Yatırım/üretim iklimindeysen “faiz”…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Yine, yatırımsızlığı faize bağladığımız; Yine, bırakın 3/5 yılı, günlük planlama dahi yapamadığımız; Yine teknik eğitimin/çaba kültürünün gelişimine öncelik veremediğimiz;

2015 yılında, susam/dut örnekleriyle açıklamaya çalışmışım sorunu…

***

Ege’den Güneydoğu’nun doğusuna kadar öyle bir iklim/arazi var ki; birçok üründe olduğu gibi, susamda da dünyanın en kaliteli ve tercih edilen ürününü alabiliyoruz...

Ancak...

Susam üretimi zahmetli ve eğitim/planlama gerektiren bir iş olduğu için, tercih etmiyoruz!...

***

Dut yaprağı…

Tırtıl yiyince, ipek oluyor…

Koyun yiyince, süt verimliliğini artırıyor… Arı yiyince, balın kalitesini yükseltiyor… Keçi/geyik yiyince, kozmetik sanayinin aradığı misk oluyor….

***

Adıyaman’da sormuştum arkadaşıma,

“Bu kadar dut ağacı var, değerlendirebiliyor musunuz?

Arıcılık yapıyor musunuz? İpek böcekçiliği, hayvancılık?”

Yanıt, “Senede bir dut/incir yiyoruz. Arıyla, böcekle uğraşmaya değer mi?!”

***

Dondurmanın hammaddesi salep…

Dağlarımızda, birçok bitki gibi doğal olarak yetişen ve dünyada ciddi talebi olan, 2015’te kilosu 300 dolara çıkan cins bir orkide… “Çalışmak zor!” diye toplamıyoruz…

VELHASIL

Dünyanın ciddi miktarlarda ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilecekken… Plansızlık/eğitimsizlik/güven eksikliği nedeniyle, alım gücümüz ve üretim kabiliyetimiz düşerken… ‘Faiz’ tartışmalarıyla zaman harcamayı tercih edebiliyoruz…

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Titanyum dioksit dişleri/çamaşırları beyazlatıyor, ama… 21 Ekim 2022
Bilimler tarihi de “maliyetli hatalar” ile doludur, ama… 14 Ekim 2022
1920’li, 60’lı, 80’li yıllardaki gelecek hayalleri ve “Davranışsal İktisat”… 07 Ekim 2022
Oikosnomos… 30 Eylül 2022
Düşürürken yükselttiğimiz… 23 Eylül 2022
“Başa gelmeyince bilinmez” mi? Başa gelmeyince de bilinebilir mi? 16 Eylül 2022
Kooperatiflerle artıp, bencilliklerle düşen… 09 Eylül 2022
Enflasyonla büyümek mi? Büyürken, enflasyonu düşürmek mi? 02 Eylül 2022
500 milyar $ ihracattan, 75 de müteahhitlikten… 26 Ağustos 2022
200 metrekareye 1 kamu çalışanı ile enerji tasarrufu! 19 Ağustos 2022