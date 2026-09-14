Yavaşlayın!
Yapay zekâ dünyasının en önemli isimlerinden biri oldukça sıra dışı bir çağrı yaptı.
Claude'u geliştiren Anthropic'in kurucusu ve CEO'su Dario Amodei, 12 Eylül 2026'da kendi web sitesinde yayımladığı *We Must Pace the Frontier* başlıklı yazısında, yapay zekâ modellerinin yeteneklerini geliştirme hızının bilinçli biçimde yavaşlatılması gerektiğini söyledi.
Bunu herhangi biri değil, dünyanın en ileri yapay zekâ şirketlerinden birinin eski araştırmacısı (OpenAI) ve diğerinin CEO'su söylüyor.
İnsan ister istemez soruyor: Bir YZ şirketinin CEO'su “yavaşlamalıyız” diyorsa korkmalı mıyız?
Önce ne demek istediğini doğru anlamak gerekiyor. Amodei, “Yapay zekâyı durduralım” demiyor. Araştırmayı yasaklamaktan veya teknolojik ilerlemeden vazgeçmekten de söz etmiyor. Endişesi başka; Yapay zekânın yetenekleri, bizim onu güvenli biçimde yönetme yeteneğimizden daha hızlı gelişiyor olabilir.
Siber saldırılardan biyolojik tehditlere, kendi başına daha uzun ve karmaşık görevler gerçekleştirebilen sistemlerden yapay zekânın yeni YZ sistemleri geliştirmesine kadar uzanan risklerden bahsediyor. Önerisi ise gelişim hızını bir miktar düşürerek güvenlik araştırmalarına, bağımsız denetime, hukuka ve devletlere yetişme zamanı kazandırmak. Demek ki bir şeyler deneyimlediler ve endişelendi.
Buraya kadar makul. Ama benim asıl takıldığım yer başka.
Biz kimiz ki yavaşlayalım?
Amodei “yavaşlamalıyız” diyor. Kim yavaşlayacak? Ben mi? Siz mi? Çocuğumuz mu? Öğretmen, doktor, avukat veya yazılım şirketi mi? Kullanan halk mı?
Bugün yapay zekânın ne kadar hızlı geliştirileceğine birkaç büyük teknoloji şirketi, onları finanse eden sermaye, çip üreticileri ve birkaç büyük devlet karar veriyor. Dünyadaki milyarlarca insan ise alınan bu kararların sonuçlarını yaşıyor. Bence asıl ürkütücü olan yapay zekânın ne kadar güçlü olacağı değil, bu gücün gelişme hızına kimin karar verdiği.
Üstelik ortada ciddi bir açmaz var. Anthropic yavaşlarsa OpenAI devam edebilir. OpenAI yavaşlarsa Google devam edebilir. Amerikan şirketleri birlikte yavaşlarsa Çin devam edebilir. YZ yarışı, herkesin giderek hızlandığı fakat kimsenin diğerinin frene basacağına güvenmediği kalabalık bir otoyola benziyor.
Biz ise arka koltuktayız, tüketiciyiz.
Peki ne yapacağız? Korkacak mıyız? Protesto mu edeceğiz? Yapay zekâyı kullanmayı mı bırakacağız?
Bence hiçbiri. Çünkü vatandaş olarak bir YZ modelinin eğitimini durduramayız. Ama bu, tamamen çaresiz olduğumuz anlamına gelmiyor. Yapabileceğimiz en önemli şey direksiyonda kimin oturduğunu sorgulamak.
Bağımsız denetim, şeffaflık isteyebiliriz. Devletlerden yapay zekâyı yalnızca yatırım, verimlilik ve ekonomik rekabet meselesi olarak değil; güvenlik, eğitim, iş gücü, mahremiyet ve demokrasi meselesi olarak da görmelerini talep edebiliriz.
Önümüzdeki büyük ayrım yapay zekâyı kullananlarla kullanmayanlar arasında olmayabilir.
Yapay zekânın ne yaptığını anlayanlarla, kendilerine ne yapıldığını anlamayanlar arasında olabilir. (Bu cümle iki kere okunmayı hak ediyor.)
Bu nedenle Dario Amodei'nin uyarısını ciddiye almalıyız.
Paniklemek için değil; Paniğe gerek kalmadan önce konuşmaya başlamak için.
Makinelerin bizden daha zeki olup olmayacağını değil; insanlığın, kendisinden daha hızlı gelişen bir teknolojiyi yönetecek kadar hızlı davranıp davranamayacağını anlamak için.
Yarın YZ gerçekten kontrol edemeyeceğimiz kadar güçlenirse, en büyük pişmanlığımız, “Neden kimse durdurmadı?” sorusu değil; “Böyle bir karar alınırken neden bizim hiç söz hakkımız yoktu?” olabilir.
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