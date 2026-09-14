Yavaşlayın!

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Yapay zekâ dünyasının en önemli isimlerin­den biri oldukça sıra dışı bir çağrı yaptı.

Claude'u geliştiren Anthropic'in kurucusu ve CEO'su Dario Amodei, 12 Eylül 2026'da kendi web sitesinde yayımladığı *We Must Pace the Frontier* başlıklı yazısında, yapay zekâ model­lerinin yeteneklerini geliştirme hızının bilinçli biçimde yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

Bunu herhangi biri değil, dünyanın en ileri ya­pay zekâ şirketlerinden birinin eski araştırma­cısı (OpenAI) ve diğerinin CEO'su söylüyor.

İnsan ister istemez soruyor: Bir YZ şirketi­nin CEO'su “yavaşlamalıyız” diyorsa korkma­lı mıyız?

Önce ne demek istediğini doğru anlamak gere­kiyor. Amodei, “Yapay zekâyı durduralım” demi­yor. Araştırmayı yasaklamaktan veya teknolojik ilerlemeden vazgeçmekten de söz etmiyor. En­dişesi başka; Yapay zekânın yetenekleri, bizim onu güvenli biçimde yönetme yeteneğimizden daha hızlı gelişiyor olabilir.

Siber saldırılardan biyolojik tehditlere, kendi başına daha uzun ve karmaşık görevler gerçek­leştirebilen sistemlerden yapay zekânın yeni YZ sistemleri geliştirmesine kadar uzanan riskler­den bahsediyor. Önerisi ise gelişim hızını bir miktar düşürerek güvenlik araştırmalarına, ba­ğımsız denetime, hukuka ve devletlere yetişme zamanı kazandırmak. Demek ki bir şeyler dene­yimlediler ve endişelendi.

Buraya kadar makul. Ama benim asıl takıldı­ğım yer başka.

Biz kimiz ki yavaşlayalım?

Amodei “yavaşlamalıyız” diyor. Kim yavaşla­yacak? Ben mi? Siz mi? Çocuğumuz mu? Öğret­men, doktor, avukat veya yazılım şirketi mi? Kul­lanan halk mı?

Bugün yapay zekânın ne kadar hızlı geliştiri­leceğine birkaç büyük teknoloji şirketi, onları fi­nanse eden sermaye, çip üreticileri ve birkaç bü­yük devlet karar veriyor. Dünyadaki milyarlarca insan ise alınan bu kararların sonuçlarını yaşı­yor. Bence asıl ürkütücü olan yapay zekânın ne kadar güçlü olacağı değil, bu gücün gelişme hızı­na kimin karar verdiği.

Üstelik ortada ciddi bir açmaz var. Anthropic yavaşlarsa OpenAI devam edebilir. OpenAI ya­vaşlarsa Google devam edebilir. Amerikan şir­ketleri birlikte yavaşlarsa Çin devam edebilir. YZ yarışı, herkesin giderek hızlandığı fakat kim­senin diğerinin frene basacağına güvenmediği kalabalık bir otoyola benziyor.

Biz ise arka koltuktayız, tüketiciyiz.

Peki ne yapacağız? Korkacak mıyız? Protesto mu edeceğiz? Yapay zekâyı kullanmayı mı bıra­kacağız?

Bence hiçbiri. Çünkü vatandaş olarak bir YZ modelinin eğitimini durduramayız. Ama bu, ta­mamen çaresiz olduğumuz anlamına gelmiyor. Yapabileceğimiz en önemli şey direksiyonda ki­min oturduğunu sorgulamak.

Bağımsız denetim, şeffaflık isteyebiliriz. Dev­letlerden yapay zekâyı yalnızca yatırım, verim­lilik ve ekonomik rekabet meselesi olarak değil; güvenlik, eğitim, iş gücü, mahremiyet ve demok­rasi meselesi olarak da görmelerini talep ede­biliriz.

Önümüzdeki büyük ayrım yapay zekâyı kulla­nanlarla kullanmayanlar arasında olmayabilir.

Yapay zekânın ne yaptığını anlayanlarla, ken­dilerine ne yapıldığını anlamayanlar arasında olabilir. (Bu cümle iki kere okunmayı hak ediyor.)

Bu nedenle Dario Amodei'nin uyarısını ciddi­ye almalıyız.

Paniklemek için değil; Paniğe gerek kalmadan önce konuşmaya başlamak için.

Makinelerin bizden daha zeki olup olmayaca­ğını değil; insanlığın, kendisinden daha hızlı ge­lişen bir teknolojiyi yönetecek kadar hızlı davra­nıp davranamayacağını anlamak için.

Yarın YZ gerçekten kontrol edemeyece­ğimiz kadar güçlenirse, en büyük pişmanlı­ğımız, “Neden kimse durdurmadı?” sorusu değil; “Böyle bir karar alınırken neden bizim hiç söz hakkımız yoktu?” olabilir.