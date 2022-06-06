Yaz başladı; etkinlikler hız kesmiyor

Nurten Öztürk ve Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’ndan OPET’in 30. yılına özel sergi: MEET

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ün fizyogram tekniği ile çektiği fotoğrafları ve kız kardeşi Dr. Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’nun siyah-beyaz fotoğrafları “MEET” adıyla düzenlenen sergi ile bir araya geldi. Küratörlüğünü Kirkor Sahakoğlu’nun üstlendiği ve OPET Petrolcülük A.Ş’nin 30’uncu kuruluş yılı etkinlikleri kapsamındaki sergide, Nurten Öztürk ve Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’nun son dönem çalışmalarının da arasında olduğu 65’i aşkın fotoğraf yer alıyor. “MEET”te Nurten Öztürk’ün daha önce “Spectrum” adı ile kitaplaştırılan ve “Fizyogram” tekniğiyle çektiği fotoğrafları ve Dr. Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’nun “Ütopya’dan Distopya’ya” temalı eserleri sergileniyor. Fotoğraf üslûpları birbirinden farklı olan iki sanatçının bir araya geldiği “MEET” Sergisi, Yapı Kredi bomontiada Galeri’de 15 Haziran’a kadar sanatseverleri bekliyor.

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- Borusan’dan, Perili Köşk’te 50. İstanbul Müzik Festivali’ne özel açılış partisi

Sanata verdiği desteği 50 yıldır kesintisiz sürdüren Borusan Holding, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 50. İstanbul Müzik Festivali’nin Festival Sponsoru oldu. Global arenada da ilgiyle takip edilen 50. İstanbul Müzik Festivali için Perili Köşk’te açılış partisi düzenleyen Borusan, iş ve sanat dünyasından önemli isimleri ağırladı.

Açılış partisinde konuşan Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Borusan Kocabıyık Vakfı Başkanı Zeynep Hamedi, “Borusan olarak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın kuruluş aşamasından ve İstanbul Müzik Festivali’nin ilk notasından bugüne yan yana olmaktan, destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Bugün İstanbul Müzik Festivali 50 yaşında… Yalnızca bir şehri değil, tüm Türkiye’yi kucaklayan festivalle aynı gayeyi paylaşmak heyecan verici” dedi.

- Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Akbank Sanat ve Metaverse’de

Çağdaş Sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank Sanat’ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile birlikte düzenlediği Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması sonuçlandı. Jüri tarafından seçilen eserler, 30 Temmuz’a kadar Akbank Sanat'ta fiziksel olarak hem de Metaverse’te sergileniyor.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yapılan bin 11 başvuru arasından 23 sanatçının 24 eseri sergi seçkisinde yer alıyor. 40. yılını kutlayan yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında İpek Duben, Çelenk Bafra, Gönül Nuhoğlu, Derya Bigalı ve serginin küratörlüğünü de üstlenen Fatoş Üstek yer aldı.

- Zorlu PSM’deki Touché sezonu kapatıyor!

Zorlu PSM’deki touché, sezonun son etkinliklerinin yer aldığı Haziran ayı programını duyurdu. Özel caz performansları ve stand-up gösterileri Haziran ayı boyunca seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Ay sonuna kadar gerçekleştirilecek touché etkinlikleri Yaşam Keyfi’nin internet sayfalarında…

- TEMA Vakfı: Doğayla uyumlu yaşamaktan başka çaremiz yok

TEMA Vakfı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, bugünün ve gelecek nesillerin yaşamının doğrudan bağlı olduğu doğal varlıklar üzerindeki baskı ve tahribatlara dikkat çekti. Doğanın yükünün her geçen gün arttığını belirten Vakıf, bu yükün azaltılması için tüm insanlara görevler düştüğünün altını çizdi.

- İstanbul’un asırlık değerleri özel bir koku koleksiyonu için bir araya geldi

Bir zamanlar sultanlara ev sahipliği yapmış, tarihi 17. yüzyıla dayanan Boğaz üzerindeki Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma Çırağan Sarayı ve 125 yılı aşkın süredir İstanbul’un koku tarihinin de imzası bulunan Rebul Eczanesi Atelier Rebul’den yepyeni bir koleksiyon: Atelier Rebul x Çırağan Palace.