Yaz etkinliklerinden…

- 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, müzikseverlerle buluştu

18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, COVID-19 önlemlerinin eksiksiz uygulandığı bir ortamda Şef Nisan Ak yönetimindeki konserle bir yıl aradan sonra klasik müzikseverlere buluştu. Piyanist Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble’ı bir araya getiren konserde, klasik dönemin etkili ve üretken bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’in iki; geç klasik dönemin bestecilerinden Edward Elgar’ın bir eserine yer verildi.

Konserin sonunda ayakta alkışlanan müzisyenler, izleyicinin yoğun alkışlarıyla bis yaptılar. Önce Piyanist Gülsin Onay, Ludvig van Beethoven’dan, “Moonlight Sonat 1. Movement” adlı eseri; ardından Ancyra Ensemble ile sahneye gelen sanatçı, bu defa Mozart Konçerto’dan bir kesit ve son olarak da Frédéric Chopin’den “Nocturne, mi bemol major Op.9 No.2” adlı yapıtını seslendirdi.

18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 26 Temmuz Pazartesi akşamı festivalin tarihi mekânı Antik Taş Ocağında Hollandalı North Sea String Quartet konseriyle devam edecek.

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- İş Sanat’tan “Teos’ta Tragedya”

İş Sanat Teos’ta Tragedya başlıklı yeni projesini yaz döneminde seyircisiyle buluşturdu. Sophokles’in Elektra, Euripides’in Medea ve Andromakhe tragedyalarından bölümlerin sahnelendiği üçlemenin ilki Elektra, İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde izlenebiliyor.

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Bodrum Loft - Sevil Dolmacı Art Gallery işbirliğiyle Türk ve uluslararası 11 sanatçıya ait enstalasyon, heykel ve neon işlerden oluşan 21 farklı eserin konumlandırıldığı Loft Art Sculptville sergisi, Eylül ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle ilk yılından bu yana Balkon Film’in organize ettiği ve bu sene Türk Kızılay’ı çatısı altında düzenlenecek olan 4. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’ne başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Ekim 202

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Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’ndeki Sonsuz Şükran Köyü’nde Sonsuzluğun Sesi Sanatevi ile aynı isimli serginin açılışı birlikte gerçekleştirildi. Sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu köyün sakinlerinden Galeri Binyıl Sanat Galerisi sahibi İlknur Şanal evini sanatevine dönüştürdü. İlk sergide, Sonsuz Şükran Köyü sakinlerinden sanatçıların çalışmaları sergileniyor.