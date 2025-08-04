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“Yaz geliyor, meyve/sebze ucuzlayacak” derdik…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Bugün enflasyon verilerini görmeden;

Antalya Ticaret Borsası’nın açıkladığı Hal Endeksi’nin ayrıntıları çok şey anlatıyor…

* * *

Temmuz ayında domates fiyat endeksi yıl­lık yüzde 47.28 artmış…

İlginç olan:

Bu fiyat artışı, miktardaki yıllık yüzde 48.58’lik artışa rağmen gerçekleşmiş….

* * *

Demek ki:

Talep varmış domatese ve artacağı da he­saplanmış…

Ve bu veri ele alınarak üretim artırılmış…

* * *

Temmuz ayında domates fiyat endeksi ay­lık yüzde 40 artmış…

Bu artış, miktardaki yüzde 70 azalış saye­sinde gerçekleşmiş….

* * *

Demek ki:

Don, kuraklık, vahşi sulama, ürünü taşıma, koruma (vb) gibi arzı/verimliliği etkileyen faktörlere karşı teknolojik önlemlere ağırlık vermek gerekiyormuş…

* * *

Genel olarak:

Ne kadar meyve/sebze üretiyoruz?

Yüksek kayıt dışı nedeniyle; maalesef, tam olarak bilmiyoruz…

* * *

Ne kadar hububat/bakliyat üretiyoruz?

Küçükbaş/büyükbaş varlığımız nedir?

Maalesef, tam olarak bilmiyoruz…

* * *

Enflasyon ile mücadele ediyoruz…

Ama…

Doğru veri eksiği sayesinde, sorunu tam olarak göremiyoruz…

Ve bu nedenle:

Çözüm/mücadele için, gerçekçi politikalar üretememiş oluyoruz…

Ve bu nedenle:

Sorunu daha da büyütüyoruz…

VELHASIL

Yüksek enflasyon sorununun çözümü için de, diğer sorunların çözümünde olduğu gibi “doğru veriye” ihtiyaç duyuluyor…

* * *

Doğru veri:

“Planlamaları daha gerçekçi yaptırıyor…”

“Atıl yatırımları, dolayısıyla israfı önlü­yor…”

* * *

Tersi durumda:

İhtiyaç/gerekli olan yatırımlar yapılmı­yor; atıl yatırımlar, israf ve dengesizlik/ve­rimsizlik/düzensizlik artıyor…

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