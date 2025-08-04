“Yaz geliyor, meyve/sebze ucuzlayacak” derdik…
Bugün enflasyon verilerini görmeden;
Antalya Ticaret Borsası’nın açıkladığı Hal Endeksi’nin ayrıntıları çok şey anlatıyor…
* * *
Temmuz ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 47.28 artmış…
İlginç olan:
Bu fiyat artışı, miktardaki yıllık yüzde 48.58’lik artışa rağmen gerçekleşmiş….
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Demek ki:
Talep varmış domatese ve artacağı da hesaplanmış…
Ve bu veri ele alınarak üretim artırılmış…
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Temmuz ayında domates fiyat endeksi aylık yüzde 40 artmış…
Bu artış, miktardaki yüzde 70 azalış sayesinde gerçekleşmiş….
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Demek ki:
Don, kuraklık, vahşi sulama, ürünü taşıma, koruma (vb) gibi arzı/verimliliği etkileyen faktörlere karşı teknolojik önlemlere ağırlık vermek gerekiyormuş…
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Genel olarak:
Ne kadar meyve/sebze üretiyoruz?
Yüksek kayıt dışı nedeniyle; maalesef, tam olarak bilmiyoruz…
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Ne kadar hububat/bakliyat üretiyoruz?
Küçükbaş/büyükbaş varlığımız nedir?
Maalesef, tam olarak bilmiyoruz…
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Enflasyon ile mücadele ediyoruz…
Ama…
Doğru veri eksiği sayesinde, sorunu tam olarak göremiyoruz…
Ve bu nedenle:
Çözüm/mücadele için, gerçekçi politikalar üretememiş oluyoruz…
Ve bu nedenle:
Sorunu daha da büyütüyoruz…
VELHASIL
Yüksek enflasyon sorununun çözümü için de, diğer sorunların çözümünde olduğu gibi “doğru veriye” ihtiyaç duyuluyor…
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Doğru veri:
“Planlamaları daha gerçekçi yaptırıyor…”
“Atıl yatırımları, dolayısıyla israfı önlüyor…”
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Tersi durumda:
İhtiyaç/gerekli olan yatırımlar yapılmıyor; atıl yatırımlar, israf ve dengesizlik/verimsizlik/düzensizlik artıyor…