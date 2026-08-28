Yazılım ve otomotiv: Ekonomik büyüklük ve gelecek otomotivde değişiyor

Akıllı ve bağlantılı arabalara artan ilgi, hem tüketiciler hem de otomotiv üreticileri için somut hale geliyor. Ancak işler bu gelişmeyle çok daha karmaşık hale geliyor.

Tüketiciler açısından hem şu anda sunulan otomobille ilgili teknolojilerin değerini hem de yakın gelecekte neyin mümkün olabileceğini ha­yal edebilmek için, modern otomobillerin nasıl çalıştığına dair temel bir anlayışa sahip olmak gerekiyor.

Günümüzde otomobiller düşündüğümüzden çok daha teknolojik

Tüm donanım bileşenlerinin yanı sıra, gü­nümüzün arabaları muazzam miktarda yazı­lım çalıştırıyor. Bazı otomobiller modellerin­de bir yolcu uçağı jetinden bile yaklaşık 14 kat daha fazla yazılım ve veri akım büyüklüğüne rastlayabiliriz. Elbette, tüm yazılımlar ve bun­ların imal ettiği hatalar ve güvenlik açıkları potansiyeli göz önüne alındığında, yazılım şir­ketlerin otomobilleri daha güvenli hale getir­mek için çözümler üretiyor.

Günümüzün otomobillerinin teknolojisi hali­hazırda ne kadar etkileyici olsa da, yarının oto­mobillerine daha fazla otonom yetenek getirme hedefi, daha fazla inovasyon ve daha fazla tekno­lojiyi teşvik ediyor. Daha fazla araç içi ve dışı ka­meranın, LIDAR (Işık Algılama ve Uzaklık Belir­leme) gibi sensörlerin ve bu yeni girdi türlerini işlemek için yapay zeka (AI) özellikli teknoloji­lerin eklenmesi, günümüzün arabalarına daha da fazla bilgi işlem gücü katıyor.

Otomotivlerden otonom araçlara

Modern otomobiller farklı dijital bağlantı ve­ri yollarından oluşan bir labirent, bir tür arayüz üzerinden bağlanan son derece karmaşık bir alt sistem kümesinden oluşuyor. Bunların her biri farklı hızlarda çalışır, farklı türde veriler taşır ve arabanın farklı bölümleri arasında bağlantı ku­rulmasını sağlar. Kavramsal olarak, bir akıllı te­lefon veya PC’deki tüm farklı bileşenlerin birbi­rine bağlanmasından ve birlikte çalışmasından tamamen farklı değildir.

Bununla birlikte, bir akıllı telefon veya bilgi­sayarın bir avuç temel alt sisteme sahip oldu­ğu günümüzde, modern otomobiller genellikle 150’den fazla farklı alt sisteme sahip; biri kol­tukları ayarlamak için, diğeri direksiyon için, di­ğeri frenler için vb. Bu alt sistemlerin her biri ti­pik olarak bir tür bilgi işlem bileşeni tarafından desteklenen, elektronik kontrol birimi adı veri­len bir cihaz tarafından kontrol ediliyor.

Otomotiv sektörü dönüşüm çağını yaşarken, otomotivde mevcut durum (2025-2026)

Küresel pazar 2.75 trilyon dolar seviyelerin­de ve global yıllık araç satışı ise 91.7 milyon adet (2025) seviyelerinde yer alıyor. En büyük Pazar olan ABD pazarı 680 milyar dolar iken, en büyük üretici ise Japon üretici (%12.2 pazar payı) ile yer alıyor.

Gelecek projeksiyonlarında 2030 yılında oto­motiv sektörünün 3.3 trilyon dolar, 2035’de ise 5.5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Elektrikli araç pazarında beklenti ise 6.16 tril­yon dolara ulaşacak. Yazılım tanımlı araçların (SDV) ise 470 milyar dolardan 1.19 trilyon dola­ra çıkması bekleniyor.

Yazılım tanımlı araçlar (SDV) sayesinde otomobiller artık “tekerlekli veri merkezleri” ha­line geliyor. Bu, otomotiv sektörünün de facto bir yazılım sektörüne dönüşmesi anlamına geliyor.

Gelecek ve 2035’e kadar beklenen gelişmeler

Yazılım sektöründe küresel pazarın, 2035’e kadar 2.5 trilyon doları aşması beklenirken , ya­pay zeka öncelikli uygulamalar hakim olacak. Otomotivde hizmet olarak yazılım standart ha­line gelirken, yazılım sektörü de bu alanda bü­yüyecek. Otomotiv sektörü için2025’e kadar küresel pazarın 5.5 trilyon dolara ulaşması bek­leniyor. Elektrikli araçların, pazarın %50’den fazlasını oluşturması ve otonom sürüşünde 214 milyar dolarlık pazar oluşması bekleniyor. Geliştirilen yazılımlar ise araç değerinin %30- 40’ını oluşturacak. Otomotiv büyük bir pazar, ancak otomotiv içinde yazılım çok daha hızlı bü­yüyor. Gelecekte bu iki sektörün sınırları bula­nıklaşacak, çünkü yarının otomobilleri aslında yazılım şirketleri olacak. Ülkeler için, hem oto­motiv üretim üssü olma avantajını korumak, hem de yazılım ihracatında hızla büyümek kritik öneme sahip olmaya devam edecek.