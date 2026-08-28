Yazılım ve otomotiv: Ekonomik büyüklük ve gelecek otomotivde değişiyor
Akıllı ve bağlantılı arabalara artan ilgi, hem tüketiciler hem de otomotiv üreticileri için somut hale geliyor. Ancak işler bu gelişmeyle çok daha karmaşık hale geliyor.
Tüketiciler açısından hem şu anda sunulan otomobille ilgili teknolojilerin değerini hem de yakın gelecekte neyin mümkün olabileceğini hayal edebilmek için, modern otomobillerin nasıl çalıştığına dair temel bir anlayışa sahip olmak gerekiyor.
Günümüzde otomobiller düşündüğümüzden çok daha teknolojik
Tüm donanım bileşenlerinin yanı sıra, günümüzün arabaları muazzam miktarda yazılım çalıştırıyor. Bazı otomobiller modellerinde bir yolcu uçağı jetinden bile yaklaşık 14 kat daha fazla yazılım ve veri akım büyüklüğüne rastlayabiliriz. Elbette, tüm yazılımlar ve bunların imal ettiği hatalar ve güvenlik açıkları potansiyeli göz önüne alındığında, yazılım şirketlerin otomobilleri daha güvenli hale getirmek için çözümler üretiyor.
Günümüzün otomobillerinin teknolojisi halihazırda ne kadar etkileyici olsa da, yarının otomobillerine daha fazla otonom yetenek getirme hedefi, daha fazla inovasyon ve daha fazla teknolojiyi teşvik ediyor. Daha fazla araç içi ve dışı kameranın, LIDAR (Işık Algılama ve Uzaklık Belirleme) gibi sensörlerin ve bu yeni girdi türlerini işlemek için yapay zeka (AI) özellikli teknolojilerin eklenmesi, günümüzün arabalarına daha da fazla bilgi işlem gücü katıyor.
Otomotivlerden otonom araçlara
Modern otomobiller farklı dijital bağlantı veri yollarından oluşan bir labirent, bir tür arayüz üzerinden bağlanan son derece karmaşık bir alt sistem kümesinden oluşuyor. Bunların her biri farklı hızlarda çalışır, farklı türde veriler taşır ve arabanın farklı bölümleri arasında bağlantı kurulmasını sağlar. Kavramsal olarak, bir akıllı telefon veya PC’deki tüm farklı bileşenlerin birbirine bağlanmasından ve birlikte çalışmasından tamamen farklı değildir.
Bununla birlikte, bir akıllı telefon veya bilgisayarın bir avuç temel alt sisteme sahip olduğu günümüzde, modern otomobiller genellikle 150’den fazla farklı alt sisteme sahip; biri koltukları ayarlamak için, diğeri direksiyon için, diğeri frenler için vb. Bu alt sistemlerin her biri tipik olarak bir tür bilgi işlem bileşeni tarafından desteklenen, elektronik kontrol birimi adı verilen bir cihaz tarafından kontrol ediliyor.
Otomotiv sektörü dönüşüm çağını yaşarken, otomotivde mevcut durum (2025-2026)
Küresel pazar 2.75 trilyon dolar seviyelerinde ve global yıllık araç satışı ise 91.7 milyon adet (2025) seviyelerinde yer alıyor. En büyük Pazar olan ABD pazarı 680 milyar dolar iken, en büyük üretici ise Japon üretici (%12.2 pazar payı) ile yer alıyor.
Gelecek projeksiyonlarında 2030 yılında otomotiv sektörünün 3.3 trilyon dolar, 2035’de ise 5.5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Elektrikli araç pazarında beklenti ise 6.16 trilyon dolara ulaşacak. Yazılım tanımlı araçların (SDV) ise 470 milyar dolardan 1.19 trilyon dolara çıkması bekleniyor.
Yazılım tanımlı araçlar (SDV) sayesinde otomobiller artık “tekerlekli veri merkezleri” haline geliyor. Bu, otomotiv sektörünün de facto bir yazılım sektörüne dönüşmesi anlamına geliyor.
Gelecek ve 2035’e kadar beklenen gelişmeler
Yazılım sektöründe küresel pazarın, 2035’e kadar 2.5 trilyon doları aşması beklenirken , yapay zeka öncelikli uygulamalar hakim olacak. Otomotivde hizmet olarak yazılım standart haline gelirken, yazılım sektörü de bu alanda büyüyecek. Otomotiv sektörü için2025’e kadar küresel pazarın 5.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Elektrikli araçların, pazarın %50’den fazlasını oluşturması ve otonom sürüşünde 214 milyar dolarlık pazar oluşması bekleniyor. Geliştirilen yazılımlar ise araç değerinin %30- 40’ını oluşturacak. Otomotiv büyük bir pazar, ancak otomotiv içinde yazılım çok daha hızlı büyüyor. Gelecekte bu iki sektörün sınırları bulanıklaşacak, çünkü yarının otomobilleri aslında yazılım şirketleri olacak. Ülkeler için, hem otomotiv üretim üssü olma avantajını korumak, hem de yazılım ihracatında hızla büyümek kritik öneme sahip olmaya devam edecek.
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