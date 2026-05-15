Yazın en güçlü erkek stili: Sade ama özenli
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Yaz yaklaşırken erkek gardırobunda en büyük değişim aslında parçalardan çok hissiyatta başlıyor. Daha hafif görünmek, daha rahat hareket etmek ve bunu yaparken hâlâ derli toplu kalabilmek önemli. Şehirli casual stilin en güçlü tarafı da tam burada ortaya çıkıyor.
Kot ceketin zamansız tarafını konuşmuştuk. Özellikle bahar akşamlarında hâlâ en kurtarıcı parçalardan biri olmaya devam ediyor. Ancak yaz başlangıcıyla birlikte kombinlerin genel yapısında biraz hafifleme zamanı geliyor.
İlk değişim kumaşlarda olmalı. Kalın dokular yerini daha nefes alan parçalara bırakmalı. Keten karışımlı gömlekler, ince pamuklu tişörtler ve rahat kesim pantolonlar şehir hayatında hem konforlu hem de güçlü bir görüntü veriyor. Özellikle fazla dar olmayan ama salaş da durmayan kesimler şu anda çok revaçta.
Doğal ve güncel renkler
Renk tarafında ise sert geçişlerden uzaklaşmak gerekiyor. Siyah hâlâ güçlü bir renk ama yazın tamamını siyahla geçirmek görünümü gereğinden ağırlaştırabiliyor. Kırık beyaz, açık haki, taş rengi, açık gri ve soluk mavi tonları çok daha doğal ve güncel duruyor.
Ayakkabı seçimi de sezon geçişinde bütün havayı değiştiriyor. Büyük ve hacimli sneaker’lar yerine daha sade modeller öne çıkıyor. Beyaz sneaker’lar, süet loafer’lar ya da ince tabanlı retro modeller yaz başlangıcında çok daha dengeli görünüyor.
Temiz ve doğal kombinler
Bir diğer önemli konu ise “fazla kombinlenmiş” görünmemek. Şehirli casual stil biraz da doğal görünme işi. Her parçanın bağırdığı kombinler yerine; iyi oturan bir pantolon, temiz bir tişört, hafif bir gömlek ve doğru saat çoğu zaman yeterli oluyor. Çünkü iyi erkek stili artık dikkat çekmekten çok, zahmetsiz görünmek üzerine kurulu. Bütün trendlerin ortak noktası aynı: Fazla uğraşılmış görünmemek. Çünkü 2026 erkek stilinde en güçlü görüntü; rahat, temiz ve doğal duran kombinlerden geçiyor. İyi yaz stili artık dikkat çekmekten çok, zahmetsiz görünme sanatı.
