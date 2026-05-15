Yazın en güçlü erkek stili: Sade ama özenli

Mustafa YALÇIN

Yaz yaklaşırken erkek gardıro­bunda en büyük değişim as­lında parçalardan çok hissiyatta başlıyor. Daha hafif görünmek, daha rahat hareket etmek ve bunu yaparken hâlâ derli top­lu kalabilmek önemli. Şehirli ca­sual stilin en güçlü tarafı da tam burada ortaya çıkıyor.

Kot ceketin zamansız tarafını konuşmuştuk. Özellikle bahar ak­şamlarında hâlâ en kurtarıcı par­çalardan biri olmaya devam ediyor. Ancak yaz başlangıcıyla birlikte kombinlerin genel yapısında biraz hafifleme za­manı geliyor.

İlk değişim kumaşlarda ol­malı. Kalın dokular yerini daha nefes alan parçalara bırakmalı. Keten karışımlı gömlekler, ince pamuklu tişörtler ve rahat kesim pantolonlar şehir hayatında hem konforlu hem de güçlü bir görün­tü veriyor. Özellikle fazla dar ol­mayan ama salaş da durmayan ke­simler şu anda çok revaçta.

Doğal ve güncel renkler

Renk tarafında ise sert geçişler­den uzaklaşmak gerekiyor. Siyah hâlâ güçlü bir renk ama yazın tama­mını siyahla geçirmek görünümü gereğinden ağırlaştırabiliyor. Kırık beyaz, açık haki, taş rengi, açık gri ve soluk mavi tonları çok daha do­ğal ve güncel duruyor.

Ayakkabı seçimi de sezon geçi­şinde bütün havayı değiştiriyor. Büyük ve hacimli sneaker’lar ye­rine daha sade modeller öne çı­kıyor. Beyaz sneaker’lar, süet lo­afer’lar ya da ince tabanlı retro modeller yaz başlangıcında çok daha dengeli görünüyor.

Temiz ve doğal kombinler

Bir diğer önemli konu ise “fazla kombinlenmiş” görünmemek. Şe­hirli casual stil biraz da doğal gö­rünme işi. Her parçanın bağırdı­ğı kombinler yerine; iyi oturan bir pantolon, temiz bir tişört, hafif bir gömlek ve doğru saat çoğu zaman yeterli oluyor. Çünkü iyi erkek sti­li artık dikkat çekmekten çok, zah­metsiz görünmek üzerine kurulu. Bütün trendlerin ortak noktası ay­nı: Fazla uğraşılmış görünmemek. Çünkü 2026 erkek stilinde en güçlü görüntü; rahat, temiz ve doğal du­ran kombinlerden geçiyor. İyi yaz stili artık dikkat çekmekten çok, zahmetsiz görünme sanatı.