Yazın şıklık kumaşta başlar

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Yaz aylarında stilin gerçek sı­navı başlar. Kışın ceketler, paltolar ve kat kat kombinlerle oluşturulan güçlü silüetler yerini birkaç temel parçaya bırakır. Bu nedenle yazın iyi giyinmek, biraz da seçilen kumaşın kalitesiyle il­gilidir. Çünkü sıcak havalarda bir kombini asıl öne çıkaran şey mo­deli değil, kumaşın üzerinizde na­sıl durduğu ve gün boyunca nasıl hissettirdiğidir.

Erkek modasında yazın en sık yapılan hatalardan biri, kesime ve renge odaklanırken kumaşı ikin­ci plana atmak. Oysa nefes alma­yan sentetik kumaşlar, ne kadar iyi dikilmiş olursa olsun günün sonunda hem konforu hem de gö­rünümü olumsuz etkiliyor. İyi bir kumaş, günün ilk saatindeki gö­rünümünü akşama kadar taşıya­biliyorsa gerçekten işini yapıyor demektir.

Bu yüzden yaz gardırobunun başrolünde hâlâ keten var. Kolay kırışması çoğu zaman kusur gi­bi görülse de, aslında onu karak­terli yapan da bu doğal görünümü. Akdeniz stilinin zahmetsiz şıklığı biraz da ketenin bu rahat tavrın­dan geliyor.

Pamuk ise nefes alan yapısıyla zamansız bir klasik olmaya de­vam ediyor. Son yılların yükse­len yıldızı lyocell, hafifliği, yu­muşak dokusu ve nemi denge­leme özelliğiyle sıcak günlerde öne çıkıyor. Gofre gibi doku­lu kumaşlar da cilde yapışma­yan yapıları sayesinde özellikle yüksek sıcaklıklarda önemli bir konfor sağlıyor.

Yazın renk paleti

Kumaş kadar renk seçimi de yaz stilinin karakterini belirli­yor. Kırık beyaz, bej, taş rengi, açık mavi ve adaçayı yeşili gibi tonlar yalnızca daha ferah görünmekle kalmıyor, yaz mevsiminin doğal ve sade estetiğini de yansıtıyor. Siyah ve koyu tonlar her zaman güçlü bir seçenek olsa da, sıcak havalarda açık renklerin sağladı­ğı hafiflik ve rahatlık bambaşka bir etki yaratıyor.

Az parça, doğru parça

Yaz modasında en büyük lüks, gösterişli parçalar kullanmaktan çok, doğru kumaşı seçebilmek. Çünkü iyi bir kumaş yalnızca da­ha serin tutmaz, yürüyüşünüz­den duruşunuza kadar kıyafetin bütün karakterini değiştirir. Yaz sonunda en çok giyilen parçalar da genellikle en trend olanlar de­ğil, teninizin içinde kendini en iyi hissettirenler olur.