YDA’nın yaptığı Vlora Havalimanı açılıyor
Türk şirketi YDA Grup’un başı çektiği konsorsiyum tarafından yapılan ve 104 milyon euroya mal olan Arnavutluk’un dünyaya açılan ikinci kapısı olacak Vlora Uluslararası Havalimanı kısa bir süre içinde açılacak.
Türk inşaat sektörünün havacılık alanında dünyanın hemen hemen her bölgesinde yatırımları bulunuyor. Vietnam’dan Mısır’a, Suudi Arabistan’dan Libya’ya, Rusya’dan Tunus’a kadar 3 kıtada proje geliştiren Türk inşaat şirketleri, Avrupa’daki gücünü artırıyor. TAV, Limak gibi bu alanda önemli projelere imza atarak Avrupa’da dikkat çeken Türk müteahhitlerinin Arnavutluk’taki başarısı dikkat çekici. Sadece havalimanı değil, havayolu taşımacılığında da.
Bildiğiniz üzere Türk Hava Yolları’nın Arnavutluk’ta bayrak taşıyıcı marka olarak kurduğu Air Albania, şu anda Avrupa’da 11 destinasyona başkent Tiran’dan uçuş gerçekleştiriyor. Air Albania’nın 2018 yılından bu yana gösterdiği başarı, Arnavutluk’taki bir ülkedeki yeni projelerin de gelişmesini sağladı. Arnavutluk’un dünyaya açılan ikinci kapısı olmaya hazırlanan Vlora Uluslararası Havalimanı, bunun en dikkat çeken örneği oldu.
İstanbul Havalimanı’nı yapanlar istemişti
2018 yılında Yeni İstanbul Havalimanı’nı yapan Cengiz -Kolin- Limak -Mapa- Kalyon’dan oluşan Türk ortak girişim konsorsiyumunun o dönemlerde istediği havalimanı projesi, covid-19 nedeniyle askıya alınmıştı. 2021 yılında tekrar vitrine giren Vlora’daki havalimanı projesini yine Türk şirketi YDA Grup, Mabetex Grubu’nun iştiraki olan İsviçre merkezli Mabco Constructions ve Kosovalı 2A Group Shpk şirketlerinin kurduğu konsorsiyum kazandı. DÜNYA Gazetesi’nde “Türk şirketi YDA, Kosovalı Başkan ile Arnavutluk’ta havalimanı yapacak” başlığıyla duyurduğumuz haberde 104 milyon euroya mal olması planlanan havalimanı, önümüzdeki aylarda hizmete girecek.
Projedeki ortağı Kosova’nın eski başkanı
Arnavutluk’un kıyı kenti Vlora’daki uluslararası havaalanında personel alımı süreci başlatıldığı ve yakında faaliyete geçmenin planlandığını ülkenin Altyapı Bakanı Belinda Balluku açıkladı. Vlora Havalimanı’nı Almanya’nın ikinci en yoğun havalimanı olan Münih’i üstlenen Flughafen München işletecek.
25 bin metrekarelik bir terminal alanı ve 3,2 kilometrelik bir pist bulunan havalimanı yapan konsorsiyumda YDA aile birlikte dikkat çeken Mabco, her ne kadar merkezi İsviçre olarak bilinse de, şirket Kosovalı politikacı ve iş insanı Behgjet Pacolli tarafından yönetiliyor. Mabco, Pacolli Ailesi’ne ait Mabatex Group’un amiral gemisi. Mabco Construction’un patronu olan Behgjet Pacolli, Kosova’nın en zengin işadamı olarak biliniyor.
Pacolli, 2008’de Kosova’nın bağımsızlık ilanında yer alan imzalar arasında da yer aldı. 2011’de Kosova’nın ikinci Cumhurbaşkanı olan Pacolli, 2017 ve 2019 yıllarında Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Pacolli’nin iş yaptığı ülkelerin neredeyse tamamı Rusya, Kazakistan, Özbekistan gibi Eski SSCB ülkeleri.