YDA’nın yaptığı Vlora Havalimanı açılıyor

Türk şirketi YDA Grup’un başı çektiği konsorsiyum tarafından yapılan ve 104 milyon euroya mal olan Arnavutluk’un dünyaya açılan ikinci kapısı olacak Vlora Uluslararası Havalimanı kısa bir süre içinde açılacak.

Türk inşaat sektörünün havacılık alanında dünyanın hemen he­men her bölgesinde yatırım­ları bulunuyor. Vietnam’dan Mısır’a, Suudi Arabistan’dan Libya’ya, Rusya’dan Tunus’a kadar 3 kıtada proje geliştiren Türk inşaat şirketleri, Avru­pa’daki gücünü artırıyor. TAV, Limak gibi bu alanda önem­li projelere imza atarak Avru­pa’da dikkat çeken Türk müte­ahhitlerinin Arnavutluk’taki başarısı dikkat çekici. Sade­ce havalimanı değil, havayolu taşımacılığında da.

Bildiğiniz üzere Türk Hava Yolları’nın Arnavutluk’ta bayrak taşıyı­cı marka olarak kurduğu Air Albania, şu anda Avrupa’da 11 destinasyona başkent Ti­ran’dan uçuş gerçekleştiriyor. Air Albania’nın 2018 yılından bu yana gösterdiği başarı, Ar­navutluk’taki bir ülkedeki ye­ni projelerin de gelişmesini sağladı. Arnavutluk’un dün­yaya açılan ikinci kapısı olma­ya hazırlanan Vlora Ulusla­rarası Havalimanı, bunun en dikkat çeken örneği oldu.

İstanbul Havalimanı’nı yapanlar istemişti

2018 yılında Yeni İstanbul Havalimanı’nı yapan Cengiz -Kolin- Limak -Mapa- Kal­yon’dan oluşan Türk ortak gi­rişim konsorsiyumunun o dö­nemlerde istediği havalima­nı projesi, covid-19 nedeniyle askıya alınmıştı. 2021 yılın­da tekrar vitrine giren Vlo­ra’daki havalimanı projesini yine Türk şirketi YDA Grup, Mabetex Grubu’nun iştiraki olan İsviçre merkezli Mabco Constructions ve Kosovalı 2A Group Shpk şirketlerinin kur­duğu konsorsiyum kazandı. DÜNYA Gazetesi’nde “Türk şirketi YDA, Kosovalı Başkan ile Arnavutluk’ta havalima­nı yapacak” başlığıyla duyur­duğumuz haberde 104 milyon euroya mal olması planlanan havalimanı, önümüzdeki ay­larda hizmete girecek.

Projedeki ortağı Kosova’nın eski başkanı

Arnavutluk’un kıyı kenti Vlora’daki uluslararası hava­alanında personel alımı süre­ci başlatıldığı ve yakında faa­liyete geçmenin planlandığını ülkenin Altyapı Bakanı Belin­da Balluku açıkladı. Vlora Ha­valimanı’nı Almanya’nın ikin­ci en yoğun havalimanı olan Münih’i üstlenen Flughafen München işletecek.

25 bin metrekarelik bir terminal ala­nı ve 3,2 kilometrelik bir pist bulunan havalimanı yapan konsorsiyumda YDA aile bir­likte dikkat çeken Mabco, her ne kadar merkezi İsviçre ola­rak bilinse de, şirket Kosovalı politikacı ve iş insanı Behgjet Pacolli tarafından yönetiliyor. Mabco, Pacolli Ailesi’ne ait Mabatex Group’un amiral ge­misi. Mabco Construction’un patronu olan Behgjet Pacol­li, Kosova’nın en zengin işa­damı olarak biliniyor.

Pacolli, 2008’de Kosova’nın bağımsız­lık ilanında yer alan imzalar arasında da yer aldı. 2011’de Kosova’nın ikinci Cumhur­başkanı olan Pacolli, 2017 ve 2019 yıllarında Birinci Baş­bakan Yardımcısı ve Dışişle­ri Bakanı olarak görev yaptı. Pacolli’nin iş yaptığı ülkelerin neredeyse tamamı Rusya, Ka­zakistan, Özbekistan gibi Eski SSCB ülkeleri.