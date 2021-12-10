Yemen ellerinden 160 milyon dolarlık yatırımla gelen ‘devrimci’ tıp doktoru   

Siirt’te üretime başlayan Türkiye’nin çinko ithalatının yüzde 40’ını karşılayacak Çinko İzabe fabrikası, aynı yerde temeli atılan fabrikalar, İzmir Aliağa’da Mayıs ayında açılacak soda fabrikası (Kostik), Bolu Göynük ve Samsun Havza’da termal tesisler. Ete kemiğe bürünmüş olanlar 160 milyon doları buluyor. Sermaye, Yemen, Katar ve Türk yatırımcılardan. İşin devlet tarafında yol gösteren, emek veren isimler de var ki onlardan ikisi Yasin Aktay ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ama bütün bu yatırımların hayata geçmesini sağlayan asıl kahramanın adı Dr. Mohammed Humaykani. Kendisi Yemenli bir tıp doktoru ve İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) 1999 mezunu. Bakü’de Uluslararası İş Forumu’ndaki ayaküstü sohbetimizde yakın coğrafyamızdaki iç savaşlar nedeniyle Türkiye’ye sığınmış iş insanlarını konuşmuştuk. Türkiye Yemen Derneği’nin başkanı olduğunu söyleyip ‘Yakında, Siirt’te çok güzel bir sanayi yatırımının açılışını yapacağız’ deyince haberleşmek için sözleştik. Bahsettiği açılış Lineer Metal Sanayi Ticaret A.Ş.’nin, Katar sermayesi ile 102 milyon dolarlık yatırımla tamamladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta açılışını yaptığı Siirt Çinko İzabe Tesisi’ydi. Peki, kim bu Dr. Mohammed Humaykani?

Çapa’da doktor oldu, Yemen’de Türkiye modelini anlattı

Humaykani, “1993’te Yemen’de üniversiteye giriş sınavında ülke 9’uncusu olunca İstanbul’da tıp okuma hayalimin önü açıldı. İstanbul Tıp Fakültesi’nden (Çapa) 1999’da mezun olup Sana’ya döndüm. İç hastalıklar uzmanı olarak çalışmaya başladım. 2003’te bir arkadaşımla Sana’da özel hastane kurduk. 2011’de Arap Baharı başlayınca ben rejime karşı devrimcilere katıldım. Hastanemiz Sana’da meydandaydı ve devrim için direnen gençlere yardım ediyorduk. Türkiye’den yardım almak için geldim. Dr. Kerem Kınık Yeryüzü Doktorları Derneği’nin başındaydı. 7 Türk doktoru Yemen’e geldi. Türk doktorlar hem bizim hastanede hem de rejimi destekleyen hastanede hiç ayrım yapmadan gençlerin ameliyatlarına girdi. Arap Baharı sırasında gençler ‘rejimi devirdikten sonra nasıl bir yönetim kurmalı’ diye model arayışındaydı. Herkes en iyi modelin Türkiye olduğunu düşünüyordu. Ben de Türkiye modelini tanıtıyordum.”

STK’larla çalıştık, CHP Kongresine katıldık

Dr. Mohammed Humaykani, Arap Baharı devam ederken, çok sayıda sivil toplum örgütü ile Yemen-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye çalıştıklarını anlatıyor. Şöyle devam ediyor: “Islah Partisi liderleriyle Ak Parti’yi ziyaret ettik, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile çalışmalar yaptık. Sosyal Parti Genel Başkan Yardımcısı Tevekkül Karman ile CHP’nin kongresine katıldık. Tevekkül Hanım sonra Nobel Barış Ödülü de aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman Başbakandı veTevekkül Hanım’ın Türkiye vatandaşı olmasını sağladı. O dönemde Türkiye’nin Yemen Büyükelçisi olan Fazlı Çorman da tam bir devlet adamıdır ve çok büyük hizmetleri oldu.”

Dubai’nin Yemenli kuyumcularını İstanbul’da getirdi

Bütün çabalara rağmen bir süre sonra Yemen’in İran ve Suudi Arabistan’ın çatışma alanına döndüğünü belirten Dr. Humaykani, iç savaşın halen bu şekilde devam ettiğini vurguluyor. 2014’te İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD Fuarı’na, 70 Yemenli iş insanı ile katıldıklarını ancak aynı yıl İran destekli Husilerin Sana’yı ele geçirdiğini belirtiyor. Dr. Humaykani, “Husiler beni kara listeye aldılar, Sana’daki hastaneme el koydular. 2014’te tek başıma Türkiye’ye geldim. Geri dönerim umudum vardı. Ancak sonra büyükelçiler bile Sana’yı terk etmeye başlayınca 2015’te ailemi de Türk vatandaşlarını tahliye eden THY uçağı ile Türkiye’ye getirdim. 2015 sonunda da Türkiye Yemen Derneğini kurdum. İş insanlarını Türkiye’ye getirmeye başladık. Önce Dubai’deki kuyumcuları getirdik. Kuyumcukent’te mağaza ve atölye yatırımları yaptılar. Dubai’deki kuyumcuların yüzde 60’ından fazlası Yemenlidir” diyor.

‘Suriyeliler, Iraklılar sanayiye giriyor siz de girin’

Ak Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay için “Yasin Hoca ortaklıklar ve yatırımlar için hep kefil oldu. Yatırım süreçleriyle yakından ilgilendi, hayata geçmesinde emeği çok büyük” diyor ve devam ediyor: “2019’da Sanayi Bakanı Sayın Mustafa Varank ile görüştük. Kendisine ‘200 üyemiz var ne yapabiliriz’ diye sorduk. ‘Suriyeliler ve Iraklılar sanayiye giriyor siz de girin’ dedi ve fizibilitesi yapılmış yatırım önerilerinde bulundu. Siirt ve Aliağa sanayi yatırımları böyle oldu. Siirt’teki yatırımı Katar sermayesiyle (Abdülaziz Atiye) yaptık. 102 milyon dolarlık yatırım. Aliağa, 40 milyon dolarlık. Nisan, Mayıs gibi açılacak, ilk başta 65 kişilik istihdam, sonra 150’ye çıkabilir. Siirt’te istihdam 1000’e çıkabilir. Tüm yatırımlar tamamlandığında 3 vilayette dolaylı 7.500 kişilik istihdam olabilir. Lineer Metal’in kurucusu Fikret Baydarman, çok tecrübeli bir iş adamı. Lineer Metal çatısında 4 şirketimiz var. Termal tesis yatırımları da yapıyoruz. Göynük’teki 312 daireli ve 16-18 milyon dolar arası yatırım. Havza’da yaşlılar için Termal Sağlık Merkezi kuracağız.”

Suudi Arabistan’daki 5 bin Yemenli doktoru getirebiliriz

Dr. Mohammed Humaykani, yeni girişim projesini anlatırken ilginç bilgiler aktarıyor ve bunca zaman Türkiye’de iş yaptığı için de bizim bürokrasiyi yakından tanımış. O nedenle, “40 milyon dolarlık yatırımla fabrika kuruluyorsun ama vatandaşlık süreçleri uzayıp gidiyor. ‘Hadi gayrimenkulden vatandaşlık olsun’ dedik bürokrasi onda da çok yavaş” diyor. Kendisinin vatandaşlık aldığını, 1 yıl kadar Esenyurt’ta aile hekimliği de yaptığını belirten Dr. Humaykani, yeni girişim projesini şöyle özetliyor: “Bir özel hastane kurmak için çalışıyoruz. Suudi Arabistan’da 5 bine yakın Yemenli doktor çalışıyor. Arabistan yönetimi bu doktorları rahatsız eden bazı uygulamalar yaptı. Onlarla konuştuk ve ‘gelin ortak yapı kuralım ve hem Türkiye vatandaşı olun hem iş sahibi’ dedik. Türkiye’nin doktora ihtiyacı var ama bu konuda da mevzuat sıkıntılı. İngiltere, Almanya ve ABD’de doktorluk yapabilen Yemenli doktorların, Türkiye’de denklik sorunları var. Eğer mevzuat engeli aşılabilirse bu projeyi de hayata geçirebiliriz.”