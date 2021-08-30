Yeni adlı yıl 1 Eylül’de başlıyor, HDP’nin ek süre talebi AYM’de görüşülecek

20 Temmuz’da başlayan adli tatil bu hafta sona eriyor. Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni 1 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak. Ankara Ahlatlıbel’de 422 bin metrekare kapalı alında inşa edilen Yargıtay’ın yeni yerleşkesinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca tarafından yapıldı. Yargıtay Başkanı Akarca, Yargıtay’da 1 başkan, 1 başsavcı, 2 başkan vekili, 1 başsavcı vekili, 24 daire başkanı, 1 genel sekreter dahil 364 üye, 800 tetkik hakimi, 207 cumhuriyet savcısı ve 1915 personelin görev yaptığını, toplam dosya sayısının 515 bin 957 olduğu bilgisini verdi. Ankara’da 6 ayrı binada hizmet veren Yargıtay, bundan böyle Ahlatlıbel’deki yerleşkesinde faaliyet gösterecek.

Bu hafta HDP’nin kapatılmasıyla ilgili dava sürecinde gözler Anayasa Mahkemesinde olacak. Anayasa Mahkemesi, HDP Hukuk Komisyonu’nun partinin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin ön savunma için ek süre talebini 2 Eylül’de yapacağı toplantıda karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi ek süre talebini reddederse HDP ilk savunmasını 7 Eylül’de yapacak.

6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi bu hafta okullarda uyum eğitimi yapılacak. 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi okullarda uyum eğitimleri 1-3 Eylül’de yapılacak. Pandemi nedeniyle uzun süredir okuldan uzak kalan öğrencilerin uyum etkinlikleri kapsamında yeniden okula aidiyet duygusunu artıran faaliyetlere yer verilecek. Öğrencilere ve velilere salgın tedbirleri kapsamında maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.

AK Parti MYK toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 2 Eylül Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. MHP’nin "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" konseptiyle 9 ilde yapacağı bölge istişare toplantılarının açılışı 4 Eylül Cumartesi günü Afyonkarahisar’da yapılacak.